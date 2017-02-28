Женщина несколько часов держала девочку взаперти, била её и пыталась обрезать волосы канцелярским ножом.
Инцидент произошёл осенью прошлого года.
Знакомые осуждённой сообщили, что одна девочка распространяет про неё ложную информацию. Несмотря на должностное положение, женщина решила проучить её, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Бывшая сотрудница подкараулила обидчицу на одной из автомобильных стоянок. Она знала, что девочка часто бывает в помещении, где отдыхают водители большегрузных автомобилей. Женщина предложила ей поговорить. Сама закрылась с потерпевшей в помещении и несколько часов издевалась над подростком.
В какой-то момент потерпевшей удалось увернуться и убежать. Она позвонила матери и рассказала о произошедшем. Та обратилась в правоохранительные органы.
Проведённые судебные экспертизы показали: потерпевшая говорит правду, в то время как обвиняемая пыталась ввести следствие в заблуждение. Кроме того, женщина пыталась оказывать давление на свидетелей, просила давать показания в её пользу.
Со следствием она не сотрудничала, вину не признала.
Суд назначил бывшей сотруднице полиции 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.