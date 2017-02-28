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В Кузбассе экс-сотрудницу полиции осудили за издевательства над подростком

18 мая 07:20
657
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yugopolis.ru

Женщина несколько часов держала девочку взаперти, била её и пыталась обрезать волосы канцелярским ножом.

Инцидент произошёл осенью прошлого года.

Знакомые осуждённой сообщили, что одна девочка распространяет про неё ложную информацию. Несмотря на должностное положение, женщина решила проучить её, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Бывшая сотрудница подкараулила обидчицу на одной из автомобильных стоянок. Она знала, что девочка часто бывает в помещении, где отдыхают водители большегрузных автомобилей. Женщина предложила ей поговорить. Сама закрылась с потерпевшей в помещении и несколько часов издевалась над подростком.

В какой-то момент потерпевшей удалось увернуться и убежать. Она позвонила матери и рассказала о произошедшем. Та обратилась в правоохранительные органы.

Проведённые судебные экспертизы показали: потерпевшая говорит правду, в то время как обвиняемая пыталась ввести следствие в заблуждение. Кроме того, женщина пыталась оказывать давление на свидетелей, просила давать показания в её пользу.

Со следствием она не сотрудничала, вину не признала.

Суд назначил бывшей сотруднице полиции 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Комментарии 3
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Бусина
3 0
А Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.........А кадры-то не айс...за что??? Преступность активизировалась как в 90-е.......Я чё-то не пойму.......награждают-то за что???????
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Макс
2 0
А у меня вопрос, что делала девочка в помещении для отдыха дальнобойщиков?
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Гость
0 0
А у меня вопрос, что делала девочка в помещении для отдыха дальнобойщиков?
Мать девочки больше волновало,что её дитя подверглось издевательствам, а то что она не пойми чем занималась не замечала.Ужас!
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