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Путин оценил работу главы МВД Кузбасса

18 мая 07:30
1826
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
42.мвд.рф

Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.

Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба ведомства.

Юрий Ларионов возглавляет ГУ МВД по Кемеровской области с августа 2012 года. Службу в органах внутренних дел он начал в 1986 году с должности участкового инспектора Рудничного РОВД Кемерова. За 10 лет прошёл путь от участкового до начальника районного отдела внутренних дел.

В 2001 году, после окончания Академии управления МВД России, Юрий Ларионов был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Кемеровской области.

В 2003 году продолжил службу в транспортной милиции в должности первого заместителя — начальника криминальной милиции Кузбасского УВДТ.

С 2005 по 2010 год возглавлял Западно-Сибирское УВД на транспорте.

С 2010 по 2012 год Юрий Николаевич Ларионов руководил Управлением МВД России по Забайкальскому краю.

Награждён правительственными и ведомственными наградами.

Комментарии 10
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Андрей
7 3
Это ладно,а Киркорову то он за какой *** дал медаль мне интересно
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Бусина
18 3

В Кузбассе экс-сотрудницу полиции осудили за издевательства над подростком........А Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.........А кадры-то не айс...за что??? Преступность активизировалась как в 90-е.......Я чё-то не пойму.......награждают-то за что???????
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Ден
15 1

В Кузбассе экс-сотрудницу полиции осудили за издевательства над подростком........А Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.........А кадры-то не айс...за что??? Преступность активизировалась как в 90-е.......Я чё-то не пойму.......награждают-то за что???????
Что ты не можешь понять, элементарно просто скоро выборы президента!!! Кто будет сбросы перекрывать?
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Vasya
8 1
пвв как всегда, раздает медали на фоне коррупционных скандалов.
Вот у нас на работе так было бы, ни чего не делаешь, а тебе премию.
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z
2 2
пвв как всегда, раздает медали на фоне коррупционных скандалов.
Вот у нас на работе так было бы, ни чего не делаешь, а тебе премию.
Мож он компроматика на тлииевцев слил, чтобы мск дальше тырила баблище из кубаса.
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Миша
8 2
Что ты не можешь понять, элементарно просто скоро выборы президента!!! Кто будет сбросы перекрывать?
Интересно - кого, и от кого защищает полиция? По видимому сейчас их задача выполнение санкций против недовольного народа. Так как полиция вошла в состав Росгвардии, то мероприятия по соблюдению этих санкций, равносильны введению военного положения? А дальше то что? Взять в плен "несанкционированное население"? Может и рассчитывают, что пленное население экономику поднимать будет?
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Василий Рогов-убойная сила
4 0
Наверное ему дали награду за АКТИВНУЮ борьбу с ОПГ и ОПС. Ведь ОПГ и ОПС в КУЗБАССЕ больше нет. Да, и наркотиками больше никто не торгует. И коммерсанты живут ХОРОШО, ведь за КРЫШУ платить теперь некому, т.к. всех ОПГ и ОПС генерал ИСТРЕБИЛ. Молодец, так держать. Таких генералов надо Министрами МВД назначать. А быть может это следующий МИНИСТР МВД России? Кто знает, кто знает!!!
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Серёжа
2 3
Настоящее хобби нашего поколения – это нытьё и тупая болтовня ни о чём. Неудачные отношения, проблемы с учёбой (работой), начальник (президент) - м*дак… Это всё полная фигня. Есть только один м*дак – это ты. И ты сильно удивишься, если узнаешь, как много можно изменить, просто оторвав ж*пу от дивана.

@ Джордж Карлин
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Сергей
1 1
Да нормальный, он человек, дали значит заработал.
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Недимон
1 1
Халманский с Уралвагонзавода махом заслужил ... у Путина, всего лишь за предложение разогнать народ Москвы усилиями РАБОЧИХ с Урала ... .
Путин очень ценит подобный патриотизм.
А Аман Гумирыч, как и с каким раболепием и почтением относится к Лидеру страны - таких не подвигают в сторонку - преданность-то зашкаливающая !?
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