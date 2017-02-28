Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.

Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба ведомства.

Юрий Ларионов возглавляет ГУ МВД по Кемеровской области с августа 2012 года. Службу в органах внутренних дел он начал в 1986 году с должности участкового инспектора Рудничного РОВД Кемерова. За 10 лет прошёл путь от участкового до начальника районного отдела внутренних дел.

В 2001 году, после окончания Академии управления МВД России, Юрий Ларионов был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Кемеровской области.

В 2003 году продолжил службу в транспортной милиции в должности первого заместителя — начальника криминальной милиции Кузбасского УВДТ.

С 2005 по 2010 год возглавлял Западно-Сибирское УВД на транспорте.

С 2010 по 2012 год Юрий Николаевич Ларионов руководил Управлением МВД России по Забайкальскому краю.

Награждён правительственными и ведомственными наградами.