Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.
Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба ведомства.
Юрий Ларионов возглавляет ГУ МВД по Кемеровской области с августа 2012 года. Службу в органах внутренних дел он начал в 1986 году с должности участкового инспектора Рудничного РОВД Кемерова. За 10 лет прошёл путь от участкового до начальника районного отдела внутренних дел.
В 2001 году, после окончания Академии управления МВД России, Юрий Ларионов был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Кемеровской области.
В 2003 году продолжил службу в транспортной милиции в должности первого заместителя — начальника криминальной милиции Кузбасского УВДТ.
С 2005 по 2010 год возглавлял Западно-Сибирское УВД на транспорте.
С 2010 по 2012 год Юрий Николаевич Ларионов руководил Управлением МВД России по Забайкальскому краю.
Награждён правительственными и ведомственными наградами.
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В Кузбассе экс-сотрудницу полиции осудили за издевательства над подростком........А Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.........А кадры-то не айс...за что??? Преступность активизировалась как в 90-е.......Я чё-то не пойму.......награждают-то за что???????
В Кузбассе экс-сотрудницу полиции осудили за издевательства над подростком........А Копилка наград начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова пополнилась.........А кадры-то не айс...за что??? Преступность активизировалась как в 90-е.......Я чё-то не пойму.......награждают-то за что???????
Вот у нас на работе так было бы, ни чего не делаешь, а тебе премию.
Вот у нас на работе так было бы, ни чего не делаешь, а тебе премию.
@ Джордж Карлин
Путин очень ценит подобный патриотизм.
А Аман Гумирыч, как и с каким раболепием и почтением относится к Лидеру страны - таких не подвигают в сторонку - преданность-то зашкаливающая !?