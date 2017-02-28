Все знают стопроцентно проверенную народную примету: едва отключают центральное отопление — сразу же портится погода. Только теплее от этого знания не становится. Ни в квартире, где в ход уже пошли все старые одеялки. Ни на даче, куда так хочется — и пора! Но если на территории, весело орудуя лопатой, ещё можно согреться, то в самом доме зуб на зуб не попадает. Плюс дожди. А при высокой влажности всегда кажется холоднее. В общем, требуется поднять градус — причём не внутри, а снаружи своего организма. Лучше всего с такой задачей справится хороший обогреватель. Какой выбрать? В этом главный вопрос!

Чуть ли не важнейший критерий при выборе обогревателя — это его безопасность. Особенно на дачах, да ещё деревянных, которые регулярно дочиста сгорают в пожарах, вызванных «плохими» обогревателями. Самый высокий класс безопасности — пожарной и электрической — имеют конвекторы NOBO. Они и в огне не горят, и в воде не тонут — с их помощью можно обогревать даже ванные комнаты.

Вероятность замыкания и возгорания — нулевая.

Гарантия надёжной работы от производителя — 10 лет ( при ресурсе работы 30 лет).

при ресурсе работы 30 лет). КПД фантастический 99%.

NOBO, кстати, производят в Норвегии, а это страна, где о холоде знают всё. Заметьте — даже не в Китае по норвежской лицензии. Так что это очень достойный продукт.

Главное преимущество этих обогревателей — они являются принципиально другим поколением конвекторов. В отличие от обычных масляных — они не нагреваются сами, тем самым согревая окружающий воздух. NOBO — электрические. Они поддерживают нужную температуру в помещении. Достаточно просто установить требуемые градусы на панели прибора, и он станет контролировать, чтобы в вашей квартире или доме, например, всегда было ровно +25. И ни на полградуса в сторону!

Ещё один плюс NOBO — компактность. Этот обогреватель легко «закинуть» в багажник машины, отправляясь на дачу, а после выходных тем же способом вернуть его в квартиру, которая ведь тоже нуждается в тепле. Установится хорошая погода — NOBO, не занимая особого места, спрячется в шкаф. В общем, сплошные удобства.

Единственный «недостаток» NOBO — цена. Чем больше площадь, которую может согреть прибор, тем солиднее он выглядит и дороже стоит. К примеру, в условиях городской квартиры вам понадобится конвектор стоимостью 9510 рублей. Зато он экономит электричество — NOBO существенно лучше, чем «масло». Так что можно очень даже неплохо «облегчить» свои счета за электроэнергию.

Всё равно дороговато? Тогда обратите внимание на аналог этих обогревателей — DANTEX. Данные приборы практически идентичны NOBO — по пожарной и электрической безопасности, по принципу работы и экономному электропотреблению, по надёжности и долговечности. Обе линейки сделаны по одной технологии. Только производитель DANTEX, работающий по французской лицензии, даёт на свои изделия гарантию не в 10, а в 5 лет. Но и цена этих конвекторов вдвое меньше — для городской квартиры хватит обогревателя стоимостью 5204 рубля.

Любые обогреватели NOBO и DANTEX есть в наличии в магазине «TERMA». Специалисты помогут вам сориентироваться в моделях и окончательно определиться с выбором. Приезжайте, смотрите, спрашивайте, приценивайтесь.

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Магазин «TERMA», ул. Кутузова 39. тел. +7(3843)71−63−97.

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