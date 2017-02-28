Предназначение женщины на земле — продолжение рода. Трогательный образ материнства — женщина, кормящая своего малыша грудью. И рак молочной железы — диагноз, который звучит для многих женщин, как гром среди ясного неба, если не как приговор.

Статистика неумолима: у каждой второй женщины есть риск развития доброкачественной опухоли или фиброзно-кистозной мастопатии, у каждой десятой — такого грозного заболевания, как рак молочной железы. После сердечнососудистых заболеваний оно занимает второе место среди причин смертности женщин в нашей стране. Причём именно рак молочной железы находится на первом месте среди онкологических заболеваний у женщин.

Этот жестокий недуг известен человечеству давно — ещё в Древнем Египте рак молочной железы пытались лечить с помощью прижигания огнём. Но древнеегипетские врачи были вынуждены констатировать: «От этой болезни нет лечения, она всегда приводит к смерти». К счастью, сегодняшняя медицина может очень многое — в том числе, вылечить рак. Единственное условие — ранняя диагностика.

Ещё во время молодости нынешних пятидесятилетних женщин подобная диагностика являлась практически недоступной, да и качество аппаратов оставляло желать лучшего, так что обнаружить маленькое образование было почти нереально. В основном врачам приходилось иметь дело с крупными опухолями, которые можно обнаружить руками, а это уже были запущенные случаи.

Сегодня современные методы диагностики и лечения доступны любой новокузнечанке. Приказом Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 11 июля 2016 года на базе медицинского центра «АлМед»" организовано межтерриториальное специализированное маммологическое отделение. Здесь, по полису ОМС, бесплатно для пациенток, проводится хирургическое лечение при раке молочной железы, а также при опухолевой патологии молочных желез — фиброаденомах, кистах, гиперплазии.

«Медицинский центр „АлМед“» оснащён всем необходимым диагностическим оборудованием. Рентгенологическое отделение оборудовано цифровым маммографом со стереоскопической биопсийной приставкой для проведения пистолетной биопсии, а также цифровым телеуправляемым рентген-комплексом для всех видов рентгенологических исследований. Ведёт приём онколог-маммолог.

Как известно, любое заболевание проще всего лечить на ранней стадии, и рак молочной железы — не исключение. Чем раньше будет обнаружена опухоль, тем успешнее окажется лечение. Если рак был диагностирован на нулевой или первой стадии, то шансы полностью выздороветь превышают 90%. Но, к сожалению, многие женщины сознательно не обращаются к врачу из-за боязни подтвердить «самое страшное. А ведь рак молочной железы — особенно ранний — в большинстве случаев не имеет проявлений, обращающих на себя внимание.

В медицинском центре «АлМед» вы можете пройти полное и квалифицированное обследование молочных желез, получить индивидуальные рекомендации и консультацию смежных специалистов в соответствии с современными стандартами. При необходимости будет проведено лечение.

Наиболее важным методом диагностики является цифровая маммография. Она позволяет не только определить наличие изменений в тканях молочной железы, но и оценить их размеры, характер, распространённость. Благодаря этому можно выявить патологические изменения на ранних стадиях. Не стоит бояться маммографии. Эта процедура занимает не более 5−10 минут и сопровождается незначительным дискомфортом.

В медицинском центре «АлМед» маммография выполняется на современном цифровом маммографе с биопсийной приставкой. Такое исследование считается наиболее информативным. Возможности цифровой маммографии значительно выше обычной плёночной маммографии, так как изображение можно увеличить, можно использовать различные фильтры для выявления мельчайших изменений, которые в некоторых случаях являются первым признаком рака молочной железы, можно определить характер и распространённость этих изменений и т. д. К тому же обычные маммографические плёнки могут потеряться, а иногда из-за брака нужно повторять исследование, что приводит к дополнительному облучению молочных желез.

Вы записываетесь на любое удобное вам время. Вы не теряете времени — в клинике «АлМед» вас быстро обследуют. Вы получаете подробные разъяснения вашего обследования на самом современном уровне. Описание исследований проводит врач-рентгенолог высшей квалификационной категории Ставицкий Николай Васильевич. Запись производится по телефонам: 32−25−25; 32−03−2; 8−909−511−11−22 с 9.00 до 18.00ч.

Самое подходящее время для проведения маммографии — 5−12 день менструального цикла. Когда следует сделать первое такое обследование? Здесь врачи единодушны — чем раньше, тем лучше. С самого начала полового созревания каждая девушка должна посещать гинеколога и маммолога как минимум раз в год. А возрастное угасание функций яичников и начало менопаузы — не повод изменять этой привычке. Наоборот, чем старше становится женщина, тем больше внимания она должна уделять своему здоровью.

Маммографическое исследование один раз в год показано всем женщинам старше 35 лет — даже если у них нет никаких жалоб. Если же онкологические заболевания молочной железы или яичников были диагностированы у близких родственников, то уже после 20 лет женщина должна позаботиться о своём здоровье — провести генетическое исследование и посещать онколога-маммолога один-два раза в год. А при сильных болях в молочных железах, выделений из сосков, наличия какого-либо уплотнения к врачу необходимо обращаться без промедления.

Кроме маммографии, в медицинском центре «АлМед» применяются такие методы диагностики, как ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов, пункция молочной железы с цитологическим исследованием, биопсия опухолей молочной железы и лимфатических узлов под ультразвуковым контролем, дуктография. Все диагностические процедуры выполняются безболезненно, под местным обезболиванием, с использованием одноразовых материалов и инструментов.

Все специалисты медицинского цента «Алмед» имеют высшую квалификационную категорию. Операционный блок оснащён современным анестезиологическим и хирургическим оборудованием. При доброкачественной патологии молочных желёз выполняются оперативные вмешательства с эстетическим компонентом — энуклеация опухоли с косметическим швом.

Радикальные операции при раке молочной железы также проводятся с эстетическим компонентом — подкожные мастэктомии с сохранением сосково-ареолярного комплекса и лампэктомии, радикальные органсохраняющие операции. Все оперативные вмешательства осуществляются с помощью Garmonik G-11 — ультразвукового скальпеля и ножниц, позволяющими более деликатно относиться к тканям.

В маммологическом отделении проводятся реконструктивные операции после мастэктомии. Выполняется отсроченная и первичная реконструкция молочной железы методом эспандер-имплант. Данная методика позволяет восстановить объём молочной железы после радикальной мастэктомии по поводу рака.

В МАММОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АЛМЕД» КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕДУТ:

Врач-онколог высшей категории, главный врач АНО МЦ «АлМед» Лесников Игорь Анатольевич; Врач-онколог Ревицкий Александр Владимирович. Запись по телефонам: 32−25−25; 32−03−2; 8−909−511−11−22 с 9.00 до 18.00ч. 76−31−58(59). Милые женщины, помните, что вы нужны своим близким, своим детям и любимым — своевременно заботьтесь о собственном здоровье!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.