Интересно, что один из раздражающих факторов — наличие диплома с отличием.
Исследование провели специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру.
Из него следует, что кузбасские компании готовы брать на работу выпускников без опыта. Так у 63 процентов опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали таких соискателей. А у каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас.
При приёме на работу руководители стали меньше обращать внимания на оценки выпускников. Этот вопрос интересует только 19 процентов респондентов. Отмечается, что в 2016 году в табель заглядывали 30 процентов опрошенных.
Наличие «красного» диплома станет дополнительным плюсом для 35 процентов работодателей. Но для большинства (58 процентов) цвет диплома не имеет значения. Ещё 7 процентов признались, что отличники их даже раздражают.
Главная проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70 процентов руководителей, — завышенные зарплатные ожидания.
42 процента опрошенных работодателей рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждому третьему работодателю в выпускниках не хватает профессиональных навыков, а 28 процентам — опыта по нужной специальности.
Также работодатели Кузбасса отмечают, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины, желание выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Самые стремные работники это тулиивцы и щюкинсы, у говоришки много некомпетевняшек, у евразо самоусчек.
Если человека работал в администрации больше года, то и его родственников тоже лучше не принимать на работу.
Отдельно выделяется русал и еще ряд, контор, но своих они не отпускают.
Что каксается 5*10, то гугл включил в свою Андроид 8 язык программирования "Котлин" придуманный русскими программистами.