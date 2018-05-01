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Кузбасские работодатели признались, что их раздражает в молодых специалистах

18 мая 09:29
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
d1arsn5g9mfrlq.cloudfront.net

Интересно, что один из раздражающих факторов — наличие диплома с отличием.

Исследование провели специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Из него следует, что кузбасские компании готовы брать на работу выпускников без опыта. Так у 63 процентов опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали таких соискателей. А у каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас.

При приёме на работу руководители стали меньше обращать внимания на оценки выпускников. Этот вопрос интересует только 19 процентов респондентов. Отмечается, что в 2016 году в табель заглядывали 30 процентов опрошенных.

Наличие «красного» диплома станет дополнительным плюсом для 35 процентов работодателей. Но для большинства (58 процентов) цвет диплома не имеет значения. Ещё 7 процентов признались, что отличники их даже раздражают.

Главная проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70 процентов руководителей, — завышенные зарплатные ожидания.

42 процента опрошенных работодателей рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждому третьему работодателю в выпускниках не хватает профессиональных навыков, а 28 процентам — опыта по нужной специальности.

Также работодатели Кузбасса отмечают, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины, желание выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату.

Комментарии 6
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444
20 17
Молодое поколение нерабов раздражает господ ) привыкших управлять кнутом и корочкой хлеба )))
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*
14 2
Молодое поколение нерабов раздражает господ ) привыкших управлять кнутом и корочкой хлеба )))
В том-то и дело, что качество работы не повышается, даже если это не корочка хлеба, а бутерброд с икрой. Были бы вы не наемным рабочим, а владельцем бизнеса, посмотрела бы я на вас, как бы вы придумывали способы заставить хоть кого-то из молодняка работать, а не лясы точить ))) хотя возможно я ошибаюсь, может быть вы бы платили своим сотрудникам за протирание штанов на работе, и в наше время существует благотворительность ))
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z
3 14
Молодое поколение нерабов раздражает господ ) привыкших управлять кнутом и корочкой хлеба )))
Не корочкой, а крошечкой. А кнут у них теперь офицально разрешенное садовмазо. Старенькие терпят простихозяин, а новенькие могут и в морду дать и нагадить. Поэтому у бизнесвладельцев есть еще фактор по работникам - кто под кем бил и кого терпил.
Самые стремные работники это тулиивцы и щюкинсы, у говоришки много некомпетевняшек, у евразо самоусчек.
Если человека работал в администрации больше года, то и его родственников тоже лучше не принимать на работу.
Отдельно выделяется русал и еще ряд, контор, но своих они не отпускают.
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1
16 0
"Молодое поколение нерабов" с трудом умножает 5*10, абсолютно не знает истории с географией и плохо говорит на русском (не зависимо от национальности). Тех кто умеет учиться, разбирают работодатели еще из учебных учреждений.
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Ирина
4 2
Работодатели Кузбасса! Не раздражайтесь! Вы то же были молодыми специалистами! Лучший пример работы для молодых - это ваше отношение к труду.
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Леня
1 2
Нужно так организовывать работу, чтобы и дурак смог работать.
Что каксается 5*10, то гугл включил в свою Андроид 8 язык программирования "Котлин" придуманный русскими программистами.
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