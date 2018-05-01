Интересно, что один из раздражающих факторов — наличие диплома с отличием.

Исследование провели специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Из него следует, что кузбасские компании готовы брать на работу выпускников без опыта. Так у 63 процентов опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали таких соискателей. А у каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас.

При приёме на работу руководители стали меньше обращать внимания на оценки выпускников. Этот вопрос интересует только 19 процентов респондентов. Отмечается, что в 2016 году в табель заглядывали 30 процентов опрошенных.

Наличие «красного» диплома станет дополнительным плюсом для 35 процентов работодателей. Но для большинства (58 процентов) цвет диплома не имеет значения. Ещё 7 процентов признались, что отличники их даже раздражают.

Главная проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70 процентов руководителей, — завышенные зарплатные ожидания.

42 процента опрошенных работодателей рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждому третьему работодателю в выпускниках не хватает профессиональных навыков, а 28 процентам — опыта по нужной специальности.

Также работодатели Кузбасса отмечают, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины, желание выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату.