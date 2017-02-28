Жители Дальнего Куйбышева с 17 мая остались без горячей воды, сообщил ВашГород.ру читатель.

«Водоконал из-за долгов отключил подачу холодной воды на Куйбышевскую центральную котельную, которая принадлежит ССК», — рассказал новокузнечанин.

Плановые отключения должны были стартовать 22 мая, добавил мужчина.

«На Куйбышевской центральной котельной „Водоканал“ отключил холодную воду. В связи с этим на район нет подачи горячей воды», — прокомментировали ВашГород.ру в диспетчерской ССК.