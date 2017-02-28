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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

Жителей микрорайона в Новокузнецке досрочно лишили горячей воды

18 мая 09:49
1373
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vd-tv.ru

Жители Дальнего Куйбышева с 17 мая остались без горячей воды, сообщил ВашГород.ру читатель.

«Водоконал из-за долгов отключил подачу холодной воды на Куйбышевскую центральную котельную, которая принадлежит ССК», — рассказал новокузнечанин.

Плановые отключения должны были стартовать 22 мая, добавил мужчина.

«На Куйбышевской центральной котельной „Водоканал“ отключил холодную воду. В связи с этим на район нет подачи горячей воды», — прокомментировали ВашГород.ру в диспетчерской ССК.

Сейчас сотрудники выясняют причину отключения, добавила собеседница издания.

Комментарии 6
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сова
14 0
А когда у водоканала вода бежит на "волю", это не учитывается и сделать замечания нельзя им. А жители должны покрывать все их утечки.
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z
4 0
А когда у водоканала вода бежит на "волю", это не учитывается и сделать замечания нельзя им. А жители должны покрывать все их утечки.
Хозяива сорятся у крестьян чубы трещат.
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Недимон
4 0
А вот в России по основному Закону страны - Конституции власть принадлежит НАРОДУ.
Рискнул бы там своим "здоровьем" какой-нибудь чиновник, приняв такое решение о жизнеобеспечении своего 'великого' народа ?!
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ААА
1 0
А когда у водоканала вода бежит на "волю", это не учитывается и сделать замечания нельзя им. А жители должны покрывать все их утечки.
Чтобы не покрывать утечки Водоканала, заставьте свою управляшу счётчик на вводе на дом поставить.......и тогда кроме показаний счётчика вы оплачивать ни чего не будете))))
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Илья
4 0
ССК банкрот! Казека свалил по тихой с деньгами!!! Кузнецов помалкивает, а люди без воды!!! В общем все как всегда
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Наталья
0 0
Так же горячую воду не по графику отключили в Орджоникидзевском районе п. Абашево, говорят Водоконал из-за долгов отключил подачу холодной воды на Абашевскую котельную. Планово отключить горячую воду должны 5 июня.
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