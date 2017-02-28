Жители Дальнего Куйбышева с 17 мая остались без горячей воды, сообщил ВашГород.ру читатель.
«Водоконал из-за долгов отключил подачу холодной воды на Куйбышевскую центральную котельную, которая принадлежит ССК», — рассказал новокузнечанин.
Плановые отключения должны были стартовать 22 мая, добавил мужчина.
«На Куйбышевской центральной котельной „Водоканал“ отключил холодную воду. В связи с этим на район нет подачи горячей воды», — прокомментировали ВашГород.ру в диспетчерской ССК.
Сейчас сотрудники выясняют причину отключения, добавила собеседница издания.
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Рискнул бы там своим "здоровьем" какой-нибудь чиновник, приняв такое решение о жизнеобеспечении своего 'великого' народа ?!