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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики
Недвижимость и строительство

В Сибири магазины известной компании никому не нужны

18 мая 10:10
3277
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Почти год собственники пытаются продать гипермаркеты, в которых ранее располагались строительные магазины известных брендов «Практик», Forma, «Стройка», «Прораб», «Домоцентр» и «Ковровый двор», принадлежащие компании «Домоцентр».

Пока желающих купить здания очень мало. В Барнауле и вовсе бывшее здание магазина «Прораб» сняли с продажи. Изначально объект выставили за 465 миллионов рублей, потом снизили цену до 160 миллионов, но продать так и не получилось, сообщает журнал «Капиталист».

Как ранее сообщал ВашГород.ру компания «Домоцентр» в прошлом году выставила на продажу 18 объектов коммерческой недвижимости — в Новосибирске, Томске, Северске, Кемерово, Новокузнецке и Бердске.

Недвижимость и строительство
Комментарии 5
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Недимон
43 4
Удивительно: "санкции пошли на пользу, экономика развивается, импортозамещение растет, инфляция исторически низкая, кризис миновал", а на самом деле, кроме рейтинга Путина ничего не растёт !?
У-ди-вительно !?
(Не суждено УМОМ понять Россию !)
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.
10 1
вот там и открывали бы свои Магниты и Марии ра, а Ближние и Универсамы оставили бы в покое
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z
10 2
За такие деньги проще построить новый, а не покупать убитое.
Более того эти компании в свое время хорошо подоили строительный рынок, поэтому завистливые чиговноежики не дадут нормально продать объекты, не получив себе денег на потрах за границей. А то у народа кризис, а они продают и хорошие деньги хотят получить. ФикВам. новолекс и мер опгэ.
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п
2 0
За такие деньги проще построить новый, а не покупать убитое.
Более того эти компании в свое время хорошо подоили строительный рынок, поэтому завистливые чиговноежики не дадут нормально продать объекты, не получив себе денег на потрах за границей. А то у народа кризис, а они продают и хорошие деньги хотят получить. ФикВам. новолекс и мер опгэ.
причем тут новолекс и мер? к продаже зданий они не имеют отношение.
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КоляYeti 12967
0 0
Удивительно: "санкции пошли на пользу, экономика развивается, импортозамещение растет, инфляция исторически низкая, кризис миновал", а на самом деле, кроме рейтинга Путина ничего не растёт !?
У-ди-вительно !?
(Не суждено УМОМ понять Россию !)
Ошибаетесь, министр Голодец признала, что растет ... количество бедных-сейчас они составляют 15% населения страны, но Путин ни Росстата, ни своих министров не внемлит-по его высказываниям все "стабильно", наверное это он про декларации чинуш и есче он радостно констатирует, что количество туристов выезжающих за рубеж возросло. Трудящимся, не имеющих таких зарплат на путевки туда, от подачек его друзей-олигархов, тоже радоваться?!
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