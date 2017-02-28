Почти год собственники пытаются продать гипермаркеты, в которых ранее располагались строительные магазины известных брендов «Практик», Forma, «Стройка», «Прораб», «Домоцентр» и «Ковровый двор», принадлежащие компании «Домоцентр».

Пока желающих купить здания очень мало. В Барнауле и вовсе бывшее здание магазина «Прораб» сняли с продажи. Изначально объект выставили за 465 миллионов рублей, потом снизили цену до 160 миллионов, но продать так и не получилось, сообщает журнал «Капиталист».

Как ранее сообщал ВашГород.ру компания «Домоцентр» в прошлом году выставила на продажу 18 объектов коммерческой недвижимости — в Новосибирске, Томске, Северске, Кемерово, Новокузнецке и Бердске.