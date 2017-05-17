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Россия вошла в рейтинг самых пьющих стран

18 мая 10:20
700
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pantryelf.com

При этом продажу спиртного в интернете могут разрешить, а показ передач и фильмов с алкогольными сценами — запретить.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг по количеству потребляемого на душу населения алкоголя в 2016 году. Россия заняла в нём четвёртое место: каждый россиянин выпил по 12 литров спиртного. Больше пили только жители Литвы (16 литров), Белоруссии (15 литров) и Латвии (13 литров), пишет «Российская газета».

По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, 12 литров — это много. Норма ВОЗ — 3−4 литра на человека в год.

В Центре разработки национальной алкогольной политики считают, что в России необходимо лучше пропагандировать здоровый образ жизни. Как ранее писал ВашГород.ру, организация предложила запретить показ процесса распития алкоголя по телевизору с 06:00 до 23:00.

По мнению экспертов, эту инициативу вряд ли одобрят в правительстве. А вот легализацию интернет-торговли спиртным власти поддерживают. Минфин доработал законопроект о поэтапном запуске торговли алкоголем через интернет и скоро представит его в Госдуму.

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексея Сазанова, на первом этапе, который продлится до июля 2018 года, онлайн разрешат продавать вино и пиво. Онлайн-магазины должны будут подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе и получить лицензию в Росалкогольрегулировании.

Комментарии 10
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Недимон
8 0
Поправить надо положение - престижно быть первыми, - статус сверхдержавы обязывает !
Нас ценой не возьмёшь !
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Читатель
7 4
С учетом боярышника, самогона и паленки у нас твердое первое место.
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z
11 3
Люди пьют по 2-м причинам, но вовсе не из-за стоимости водки.
Все эти игры с водкой - поимелово народа на бабло, и начало эпохи самогоноварения.
Причины 2:
1 - снятие дистресса через отравление организма
2 - не соответствие реальности и подаваемой информации через сми, представителей власти, лжи вокруг; пьют чтобы заглушить правильное восприятие мира, и бездействовать
В 1-м случае это необходимость, во 2-м случае это последствие за которое несут вполне конкретные люди и профессии.
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Как сказал "класcик":
5 1
Пить буду,
но курить не брошу )).
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напиться чтобы забыться
8 1
Люди пьют по 2-м причинам, но вовсе не из-за стоимости водки.
Все эти игры с водкой - поимелово народа на бабло, и начало эпохи самогоноварения.
Причины 2:
1 - снятие дистресса через отравление организма
2 - не соответствие реальности и подаваемой информации через сми, представителей власти, лжи вокруг; пьют чтобы заглушить правильное восприятие мира, и бездействовать
В 1-м случае это необходимость, во 2-м случае это последствие за которое несут вполне конкретные люди и профессии.
Поражение России очевидно- только один господин Додон из Молдовы присутствует на параде рядом с Владимиром Путиным. Такого давно не было. Осталось только Ким Чен Ына приглашать на шествие. Россия находится в изоляции, у нее не остается никаких ресурсов Россия превращается во второразрядную страну с уже ослабляющимися позициями даже на территории бывшего Советского Союза, которую принято считать ее зоной влияния. Путин проигрывает в своей собственной игре о разделе мира Остается только пропаганда, которая работает ТОЛЬКО внутри. у Путина очень тяжелая ситуация, она будет только ************ Ему нужно перед выборами демонстрировать какие-то победы, а на каком поле? В Сирии победа весьма сомнительна, в Украине – очевидное поражение. Украину Путин потерял, прихватил, правда, Крым, но это, скорее, гиря на шее. Все больше людей начинают испытывать непонимание: а что такого мы получили вместе с Крымом? Вот эти вопросы российские люди пока гонят от себя и стараются не задумываться, но с каждым месяцем, по мере роста цен и понижения доходов, эти вопросы будут звучать все актуальнее.

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Русин - трезвый человек
0 5
Поражение России очевидно- только один господин Додон из Молдовы присутствует на параде рядом с Владимиром Путиным. Такого давно не было. Осталось только Ким Чен Ына приглашать на шествие. Россия находится в изоляции, у нее не остается никаких ресурсов Россия превращается во второразрядную страну с уже ослабляющимися позициями даже на территории бывшего Советского Союза, которую принято считать ее зоной влияния. Путин проигрывает в своей собственной игре о разделе мира Остается только пропаганда, которая работает ТОЛЬКО внутри. у Путина очень тяжелая ситуация, она будет только ************ Ему нужно перед выборами демонстрировать какие-то победы, а на каком поле? В Сирии победа весьма сомнительна, в Украине – очевидное поражение. Украину Путин потерял, прихватил, правда, Крым, но это, скорее, гиря на шее. Все больше людей начинают испытывать непонимание: а что такого мы получили вместе с Крымом? Вот эти вопросы российские люди пока гонят от себя и стараются не задумываться, но с каждым месяцем, по мере роста цен и понижения доходов, эти вопросы будут звучать все актуальнее.

Из вашего поста, милейший, очевидно, что тема статьи вас интересует в десятую очередь. Главное это дискредитация внешней политики России прежде всего на Украине. Цвета этого тролля очевидны: жовто-бланкитные. Сочувствую вам господа неудачники, и напоминаю, что после Великой октябрьской социалистической революции 1917 года Россия тоже была и долго была в международной изоляции. Напомню, что сразу после революции в годы гражданской войны страны Антанты направили свои войска в Россию. Что с ними стало всем известно. Получили по морде и свалили. Что стало с Россией тоже известно - она стала Великой империей. Это её особенность - чем хуже внешние условия тем организованнее наше общество и более централизована наша экономика совершающая чудеса. Чего только стоят первые пятилетки и восстановительные периоды после гражданской и после Отечественной войны 41 - 45 годов. Помнится ещё российский император сказал, что у России есть только два союзника: армия и флот. Так что не надо преподносить нам здесь бандеровскую ересь как некое открытие последнего времени. Если бы вы, кретины, не запустили процесс открытия настежь ворот для НАТО с готовностью запустить на свою территорию наших вечных врагов, то многое бы пошло иначе. А, иметь вечных врагов мы обречены уже тем, что имеем САМУЮ БОЛЬШУЮ территорию в мире. А, на этой территории "благодаря" огромной доле вечной мерзлоты мы имеем самые большие неосвоенные запасы природных ресурсов, которые так необходимы для экономик "наших заклятых партнёров". Так что мы обречены на вечную ненависть стран Запада и тихую любовь малых стран, которым приятно осознавать, что есть сила, которая способна останавливать международных бандюков. А, то что некоторые вчерашние союзники по Варшавскому договору сегодня в друзьях у врагов России, так это их не красит. Трусливые и некчёмные шакалы, не способные обеспечить свою военную и экономическую безопасность, в период полураспада гайдаровской России тут же предали тех, кому клялись в вечной дружбе и любви. Но, как показывает история, (например, с Болгарией и в 1-й и во 2-й мировых войнах) предавая нас в тяжёлую минуту они вновь тут же становятся "вечными" союзниками как только их очередной патрон получает от России "по зубам", а Россия в очередной раз восстаёт из пепла и становится мировым гигантом.
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z
1 2
Поражение России очевидно- только один господин Додон из Молдовы присутствует на параде рядом с Владимиром Путиным. Такого давно не было. Осталось только Ким Чен Ына приглашать на шествие. Россия находится в изоляции, у нее не остается никаких ресурсов Россия превращается во второразрядную страну с уже ослабляющимися позициями даже на территории бывшего Советского Союза, которую принято считать ее зоной влияния. Путин проигрывает в своей собственной игре о разделе мира Остается только пропаганда, которая работает ТОЛЬКО внутри. у Путина очень тяжелая ситуация, она будет только ************ Ему нужно перед выборами демонстрировать какие-то победы, а на каком поле? В Сирии победа весьма сомнительна, в Украине – очевидное поражение. Украину Путин потерял, прихватил, правда, Крым, но это, скорее, гиря на шее. Все больше людей начинают испытывать непонимание: а что такого мы получили вместе с Крымом? Вот эти вопросы российские люди пока гонят от себя и стараются не задумываться, но с каждым месяцем, по мере роста цен и понижения доходов, эти вопросы будут звучать все актуальнее.

Какое поражение? Не покупай европейского дерьмица, не пользуйся штатовскими технологиями.
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партизан Кузбасса
2 0
Из вашего поста, милейший, очевидно, что тема статьи вас интересует в десятую очередь. Главное это дискредитация внешней политики России прежде всего на Украине. Цвета этого тролля очевидны: жовто-бланкитные. Сочувствую вам господа неудачники, и напоминаю, что после Великой октябрьской социалистической революции 1917 года Россия тоже была и долго была в международной изоляции. Напомню, что сразу после революции в годы гражданской войны страны Антанты направили свои войска в Россию. Что с ними стало всем известно. Получили по морде и свалили. Что стало с Россией тоже известно - она стала Великой империей. Это её особенность - чем хуже внешние условия тем организованнее наше общество и более централизована наша экономика совершающая чудеса. Чего только стоят первые пятилетки и восстановительные периоды после гражданской и после Отечественной войны 41 - 45 годов. Помнится ещё российский император сказал, что у России есть только два союзника: армия и флот. Так что не надо преподносить нам здесь бандеровскую ересь как некое открытие последнего времени. Если бы вы, кретины, не запустили процесс открытия настежь ворот для НАТО с готовностью запустить на свою территорию наших вечных врагов, то многое бы пошло иначе. А, иметь вечных врагов мы обречены уже тем, что имеем САМУЮ БОЛЬШУЮ территорию в мире. А, на этой территории "благодаря" огромной доле вечной мерзлоты мы имеем самые большие неосвоенные запасы природных ресурсов, которые так необходимы для экономик "наших заклятых партнёров". Так что мы обречены на вечную ненависть стран Запада и тихую любовь малых стран, которым приятно осознавать, что есть сила, которая способна останавливать международных бандюков. А, то что некоторые вчерашние союзники по Варшавскому договору сегодня в друзьях у врагов России, так это их не красит. Трусливые и некчёмные шакалы, не способные обеспечить свою военную и экономическую безопасность, в период полураспада гайдаровской России тут же предали тех, кому клялись в вечной дружбе и любви. Но, как показывает история, (например, с Болгарией и в 1-й и во 2-й мировых войнах) предавая нас в тяжёлую минуту они вновь тут же становятся "вечными" союзниками как только их очередной патрон получает от России "по зубам", а Россия в очередной раз восстаёт из пепла и становится мировым гигантом.
У руля отличная похоронная команда России!

кое-кто продолжает думать, что Путин — спаситель России, на самом деле он ее могильщик. И чем дальше тем очевиднее..
Ученый Сергей Талк прокомментировал известное заявление Путина о распаде Советского Союза
«В.В.Путин однажды заявил, что распад Советского Союза - величайшая геополитическая катастрофа. Не хочется расстраивать его на ночь, но она ещё не завершена. Продолжение следует, и следует гораздо быстрее, чем он думает!
У русских почему-то все великие идеи и "русские миры" заканчиваются отсутствием еды и талонами на туалетную бумагу...»,- написал автор
.
Римская империя разваливалась триста лет. Россия уже валится второе столетие но ТОГДА И СЕЙЧАС ВРЕМЯ И ПРОЦЕССЫ происходят намного быстрее. Великая римская империя после падения сжалась до размера сапога. Интересно, когда расейская империя сожмется до размера лаптя?
в 1991 году начался процесс.
потеряно 30% территории.
Лиза Пескова передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
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партизан Кузбасса
1 0
Какое поражение? Не покупай европейского дерьмица, не пользуйся штатовскими технологиями.
Сев.Корея это продукт России и Путина, а Южная Корея-США. Каждый создает себе подобного.
То же можно сказать о Японии и Монголии, некогда Западной и Восточной Европы,Израиля и Сирии, ОАЕ и Венесуэлы
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Алкирий
1 1
Где купить нормального пивка? Чтобы вкусное и натуральное.
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