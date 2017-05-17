При этом продажу спиртного в интернете могут разрешить, а показ передач и фильмов с алкогольными сценами — запретить.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг по количеству потребляемого на душу населения алкоголя в 2016 году. Россия заняла в нём четвёртое место: каждый россиянин выпил по 12 литров спиртного. Больше пили только жители Литвы (16 литров), Белоруссии (15 литров) и Латвии (13 литров), пишет «Российская газета».
По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, 12 литров — это много. Норма ВОЗ — 3−4 литра на человека в год.
В Центре разработки национальной алкогольной политики считают, что в России необходимо лучше пропагандировать здоровый образ жизни. Как ранее писал ВашГород.ру, организация предложила запретить показ процесса распития алкоголя по телевизору с 06:00 до 23:00.
По мнению экспертов, эту инициативу вряд ли одобрят в правительстве. А вот легализацию интернет-торговли спиртным власти поддерживают. Минфин доработал законопроект о поэтапном запуске торговли алкоголем через интернет и скоро представит его в Госдуму.
По словам директора департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексея Сазанова, на первом этапе, который продлится до июля 2018 года, онлайн разрешат продавать вино и пиво. Онлайн-магазины должны будут подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе и получить лицензию в Росалкогольрегулировании.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
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Нас ценой не возьмёшь !
Все эти игры с водкой - поимелово народа на бабло, и начало эпохи самогоноварения.
Причины 2:
1 - снятие дистресса через отравление организма
2 - не соответствие реальности и подаваемой информации через сми, представителей власти, лжи вокруг; пьют чтобы заглушить правильное восприятие мира, и бездействовать
В 1-м случае это необходимость, во 2-м случае это последствие за которое несут вполне конкретные люди и профессии.
но курить не брошу )).
Все эти игры с водкой - поимелово народа на бабло, и начало эпохи самогоноварения.
Причины 2:
1 - снятие дистресса через отравление организма
2 - не соответствие реальности и подаваемой информации через сми, представителей власти, лжи вокруг; пьют чтобы заглушить правильное восприятие мира, и бездействовать
В 1-м случае это необходимость, во 2-м случае это последствие за которое несут вполне конкретные люди и профессии.
кое-кто продолжает думать, что Путин — спаситель России, на самом деле он ее могильщик. И чем дальше тем очевиднее..
Ученый Сергей Талк прокомментировал известное заявление Путина о распаде Советского Союза
«В.В.Путин однажды заявил, что распад Советского Союза - величайшая геополитическая катастрофа. Не хочется расстраивать его на ночь, но она ещё не завершена. Продолжение следует, и следует гораздо быстрее, чем он думает!
У русских почему-то все великие идеи и "русские миры" заканчиваются отсутствием еды и талонами на туалетную бумагу...»,- написал автор
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Римская империя разваливалась триста лет. Россия уже валится второе столетие но ТОГДА И СЕЙЧАС ВРЕМЯ И ПРОЦЕССЫ происходят намного быстрее. Великая римская империя после падения сжалась до размера сапога. Интересно, когда расейская империя сожмется до размера лаптя?
в 1991 году начался процесс.
потеряно 30% территории.
Лиза Пескова передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
То же можно сказать о Японии и Монголии, некогда Западной и Восточной Европы,Израиля и Сирии, ОАЕ и Венесуэлы