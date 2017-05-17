При этом продажу спиртного в интернете могут разрешить, а показ передач и фильмов с алкогольными сценами — запретить.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг по количеству потребляемого на душу населения алкоголя в 2016 году. Россия заняла в нём четвёртое место: каждый россиянин выпил по 12 литров спиртного. Больше пили только жители Литвы (16 литров), Белоруссии (15 литров) и Латвии (13 литров), пишет «Российская газета».

По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, 12 литров — это много. Норма ВОЗ — 3−4 литра на человека в год.

В Центре разработки национальной алкогольной политики считают, что в России необходимо лучше пропагандировать здоровый образ жизни. Как ранее писал ВашГород.ру, организация предложила запретить показ процесса распития алкоголя по телевизору с 06:00 до 23:00.

По мнению экспертов, эту инициативу вряд ли одобрят в правительстве. А вот легализацию интернет-торговли спиртным власти поддерживают. Минфин доработал законопроект о поэтапном запуске торговли алкоголем через интернет и скоро представит его в Госдуму.

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексея Сазанова, на первом этапе, который продлится до июля 2018 года, онлайн разрешат продавать вино и пиво. Онлайн-магазины должны будут подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе и получить лицензию в Росалкогольрегулировании.