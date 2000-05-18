Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

Кузбассовцы будут по-новому платить за вывоз мусора

18 мая 10:17
2000
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rigma.info

В Кузбассе, как и во всей стране, изменят систему обращения с мусором.

Во всех регионах России появятся операторы, ответственные за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание твёрдых коммунальных отходов. Также планируется, что мусор будут перерабатывать для повторного использования.

Сейчас мы мы платим за вывоз мусора вместе с содержанием жилья — за квадратный метр площади квартиры. Но после старта реформы услугу сделают коммунальной, и стоимость рассчитают с каждого человека, передаёт «Газета Кемерова» слова замгубернатора Кузбасса по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрия Кудряшова.

Новую услугу жильцы будут оплачивать по единому для региона тарифу. Пока же власти ищут операторов для проведения конкурса.

Как ранее писал ВашГород.ру, в отдельных территориях страны изменения грозят свалками мусора.

Добавим, плата за вывоз мусора, по мнению экспертов, не должна вырасти.

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
Недимон
39 0
Замордовали эти псевдореформаторы псевдореформами !
Ни единой положительной динамики - ни в одном виде коммунальных услуг !
ответить
аватар
Сан Саныч 4405
24 0
Все эти реформы для чего? Для того что бы содрать деньги...
ответить
аватар
1
7 0
Сан Саныч:
Все эти реформы для чего? Для того что бы содрать деньги...
Просто показать что депунтаты работают, не зря же им зарплату подняли
ответить
аватар
z
2 3
Замордовали эти псевдореформаторы псевдореформами !
Ни единой положительной динамики - ни в одном виде коммунальных услуг !
Так не работай на этих псевдореформаторов.
ответить
аватар
Иова
6 0
Давно пора с человека брать, а не с площади. Площадь почти не гадит по сранению с человеком. Разве что если ремонт.
ответить
аватар
сова
2 3
А мы поставили на дом контейнер для сбора пластика. Совершенствуемся!
ответить
аватар
Повторюсь:
1 0
Давно пора с человека брать, а не с площади. Площадь почти не гадит по сранению с человеком. Разве что если ремонт.
УМОМ Россию не понять(!), как минимум полудурок может в ней разобраться !?
ответить
аватар
да-да
10 0
Да вы что, ребятки?
Просто помойные хозяева решили, что им маловато на карман идёт. Да, наверно, детки подросли, надо по заграницам на учёбу отправлять, вот и решили ещё деньжат срубить.
ответить
аватар
!
1 0
Если мусор будут перерабатывать для повторного использования то это уже не мусор а сырье, за которое надо платить сдатчикам сырья - жителям!
ответить
аватар
Семен
0 0
Кто нибудь в курсе плата за утилизацию мусора которую собирает Эколенд законна ?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ