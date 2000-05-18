В Кузбассе, как и во всей стране, изменят систему обращения с мусором.

Во всех регионах России появятся операторы, ответственные за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание твёрдых коммунальных отходов. Также планируется, что мусор будут перерабатывать для повторного использования.

Сейчас мы мы платим за вывоз мусора вместе с содержанием жилья — за квадратный метр площади квартиры. Но после старта реформы услугу сделают коммунальной, и стоимость рассчитают с каждого человека, передаёт «Газета Кемерова» слова замгубернатора Кузбасса по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрия Кудряшова.

Новую услугу жильцы будут оплачивать по единому для региона тарифу. Пока же власти ищут операторов для проведения конкурса.

Как ранее писал ВашГород.ру, в отдельных территориях страны изменения грозят свалками мусора.

Добавим, плата за вывоз мусора, по мнению экспертов, не должна вырасти.