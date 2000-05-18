В Кузбассе, как и во всей стране, изменят систему обращения с мусором.
Во всех регионах России появятся операторы, ответственные за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание твёрдых коммунальных отходов. Также планируется, что мусор будут перерабатывать для повторного использования.
Сейчас мы мы платим за вывоз мусора вместе с содержанием жилья — за квадратный метр площади квартиры. Но после старта реформы услугу сделают коммунальной, и стоимость рассчитают с каждого человека, передаёт «Газета Кемерова» слова замгубернатора Кузбасса по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрия Кудряшова.
Новую услугу жильцы будут оплачивать по единому для региона тарифу. Пока же власти ищут операторов для проведения конкурса.
Как ранее писал ВашГород.ру, в отдельных территориях страны изменения грозят свалками мусора.
Добавим, плата за вывоз мусора, по мнению экспертов, не должна вырасти.
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Ни единой положительной динамики - ни в одном виде коммунальных услуг !
Все эти реформы для чего? Для того что бы содрать деньги...
Ни единой положительной динамики - ни в одном виде коммунальных услуг !
Просто помойные хозяева решили, что им маловато на карман идёт. Да, наверно, детки подросли, надо по заграницам на учёбу отправлять, вот и решили ещё деньжат срубить.