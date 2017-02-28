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У хозяина «Вашего Гастрономыча» требуют 386 миллионов

18 мая 10:40
1220
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
portamur.ru

С владельца новокузнецкой сети магазинов «Ваш Гастрономыч» хотят взыскать деньги за непогашенные долги.

Конкурсный управляющий компании «Биг Хоом», который принадлежали магазины, подал в Арбитражный суд заявление с просьбой привлечь директора Андрея Кузьменко к субсидиарной ответственности. Её размер — 386,9 миллиона рублей, пишет «Ъ».

Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечане лишились магазинов «Ваш Гастрономыч» в 2015 году. ООО «Биг Хоом» также подозревали в том, что она организовала фиктивную несостоятельность.

Комментарии 4
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Хи-хи-хи, ха-ха-ха!
6 0
Вор у вора дубинку украл!
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Ля-ля-ля, жу-жу-жу
1 0
И бюджет пострадал ... !
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Венz
11 0
И бюджет пострадал ... !
А кто ему виноват? Этому самому бюджету?
Что же охранники бюджета сопли жевали, когда долги большие копились?
Или кто то из них с этого имел свой интерес?
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Ветер
0 0
Сейчас вот ЦПС***БЛИЖНИЙ* все закроют..а потом долги всплывут..пока ЩУКА сидит под Арестом ..счета заблокировали...и магазины дербанят!!!
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