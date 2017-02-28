У хозяина «Вашего Гастрономыча» требуют 386 миллионов
18 мая 10:40
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С владельца новокузнецкой сети магазинов «Ваш Гастрономыч» хотят взыскать деньги за непогашенные долги.
Конкурсный управляющий компании «Биг Хоом», который принадлежали магазины, подал в Арбитражный суд заявление с просьбой привлечь директора Андрея Кузьменко к субсидиарной ответственности. Её размер — 386,9 миллиона рублей, пишет «Ъ».
Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечане лишились магазинов «Ваш Гастрономыч» в 2015 году. ООО «Биг Хоом» также подозревали в том, что она организовала фиктивную несостоятельность.
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Что же охранники бюджета сопли жевали, когда долги большие копились?
Или кто то из них с этого имел свой интерес?