С владельца новокузнецкой сети магазинов «Ваш Гастрономыч» хотят взыскать деньги за непогашенные долги.

Конкурсный управляющий компании «Биг Хоом», который принадлежали магазины, подал в Арбитражный суд заявление с просьбой привлечь директора Андрея Кузьменко к субсидиарной ответственности. Её размер — 386,9 миллиона рублей, пишет «Ъ».

Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечане лишились магазинов «Ваш Гастрономыч» в 2015 году. ООО «Биг Хоом» также подозревали в том, что она организовала фиктивную несостоятельность.