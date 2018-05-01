Прокуратура ежегодно находит тысячи нарушений в сфере охраны окружающей среды.
Так, в прошлом году было выявлено 2412 нарушений закона, внесено 348 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 232 должностных лица, 112 лиц привлечены по постановлениям прокурора к административной ответственности. Об этом рассказали представители ведомства на круглом столе в среду, 17 мая.
Чаще всего страдают воздух и водные объекты. Уровень их загрязнения в регионе остаётся высоким. Как отметили в областной прокуратуре, 75 процентов предприятий сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты без очистки, либо без надлежащей очистки.
В атмосферный воздух выбрасывается более тысячи тонн вредных веществ без очистки. У предприятий либо нет очистных сооружений и пылеулавливающего оборудования, либо оно неэффективно работает.
В 2016 и 2017 году проверено 55 таких предприятий — везде обнаружены нарушения. К административной ответственности привлечено 85 юридических и должностных лиц, а общая сумма штрафов составила более 5 миллионов рублей.
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Думаю есть способ: взять господину прокурору и остановить вредное производство. Да и закон это требует, когда другие методы не работают.
Косвенный ущерб наносится жителям, который должен компенсироваться через социальные гарантии и медицину, чего не происходит, так как на этом тоже богатеют, либо это доступно только роственикам и подстилкам чиговноежиков. Фактически это враги экономики, так как они все вывозят, но ни чего не дают взамен.