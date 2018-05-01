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Кузбасские предприятия массово отравляют воздух и воду

18 мая 10:45
1052
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vr-vyksa.ru

Прокуратура ежегодно находит тысячи нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Так, в прошлом году было выявлено 2412 нарушений закона, внесено 348 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 232 должностных лица, 112 лиц привлечены по постановлениям прокурора к административной ответственности. Об этом рассказали представители ведомства на круглом столе в среду, 17 мая.

Чаще всего страдают воздух и водные объекты. Уровень их загрязнения в регионе остаётся высоким. Как отметили в областной прокуратуре, 75 процентов предприятий сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты без очистки, либо без надлежащей очистки.

В атмосферный воздух выбрасывается более тысячи тонн вредных веществ без очистки. У предприятий либо нет очистных сооружений и пылеулавливающего оборудования, либо оно неэффективно работает.

В 2016 и 2017 году проверено 55 таких предприятий — везде обнаружены нарушения. К административной ответственности привлечено 85 юридических и должностных лиц, а общая сумма штрафов составила более 5 миллионов рублей.

Комментарии 9
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1
17 1
За вред окружающей среде я думаю им надо как минимум 5 миллионов один штраф сделать, и всех ответственных за выбросы на производстве привлекать к общественным работам
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Венz
14 0
Штрафы штрафами, а предприятия как гадили, так и продолжают это делать.
Думаю есть способ: взять господину прокурору и остановить вредное производство. Да и закон это требует, когда другие методы не работают.
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бессилие модераторов
0 0
За вред окружающей среде я думаю им надо как минимум 5 миллионов один штраф сделать, и всех ответственных за выбросы на производстве привлекать к общественным работам
я тебя услышал
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z
4 0
За вред окружающей среде я думаю им надо как минимум 5 миллионов один штраф сделать, и всех ответственных за выбросы на производстве привлекать к общественным работам
Они грабят природу и на этом супербогатеют, разве не понятно? Причем схемы организованы таким образом, чтобы в бюджеты, которые тратятся на обеспечение социальных гарантий и медицину не упало ни копейки.
Косвенный ущерб наносится жителям, который должен компенсироваться через социальные гарантии и медицину, чего не происходит, так как на этом тоже богатеют, либо это доступно только роственикам и подстилкам чиговноежиков. Фактически это враги экономики, так как они все вывозят, но ни чего не дают взамен.
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Миша
1 0
Отравление воздуха, воды, продуктов питания - по сути являются диверсией, и ничем не отличается от подрыва домов, пром.объектов, терактов в местах массового скопления людей.. Собственники, организовавшие диверсии, должны попадать под статью терроризм. Почему для одних терроризм наказывается пожизненным заключением, а для других штрафом?
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КоляYeti 12967
0 0
Рассмешили суммой штрафа и тех, кто вынужден дышать гадостью, и тех, кто поганит жизнь выбросами-всего 5 лямов с 85 предприятий!
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КоляYeti 12967
0 0
Отравление воздуха, воды, продуктов питания - по сути являются диверсией, и ничем не отличается от подрыва домов, пром.объектов, терактов в местах массового скопления людей.. Собственники, организовавшие диверсии, должны попадать под статью терроризм. Почему для одних терроризм наказывается пожизненным заключением, а для других штрафом?
Нынешняя Власть могет тока быстро клеймо "экстремист" митингующим лепить, до того что Вы предлагаете им дела нет-оне сами имеют активы в тех засерающих экологию производствах...
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