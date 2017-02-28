Правда, всего на два дня.
В столице Кузбасса 18 и 19 мая будет работать «Пионерский троллейбус». Он будет курсировать по маршруту № 12.
Пассажиров ждут пионерские песни, стихотворения, речёвки. Желающих научат трубить в горн и барабанить, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.
Ветераны пионерского движения, комсомола, педагоги и ученики школ проведут экскурсию в пионерское детство родителей, близких и знакомых. В экскурсии примет участие водитель-наставник троллейбусного депо Кемеровской электротранспортной компании Валерий Садырев, кавалер ордена «Знак Почёта», водитель одного из самых первых пионерских троллейбусов.
Для справки:
Троллейбусы, на борту которых был нарисован пионерский галстук и красовалась надпись «пионерский», в сентябре 1970 года открывали троллейбусное движение в Кемерове. Они были изготовлены из металла, собранного пионерами и школьниками на субботниках.
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