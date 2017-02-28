Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

В Кемерове запустили необычный троллейбус

18 мая 11:03
410
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru

Правда, всего на два дня.

В столице Кузбасса 18 и 19 мая будет работать «Пионерский троллейбус». Он будет курсировать по маршруту № 12.

Пассажиров ждут пионерские песни, стихотворения, речёвки. Желающих научат трубить в горн и барабанить, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Ветераны пионерского движения, комсомола, педагоги и ученики школ проведут экскурсию в пионерское детство родителей, близких и знакомых. В экскурсии примет участие водитель-наставник троллейбусного депо Кемеровской электротранспортной компании Валерий Садырев, кавалер ордена «Знак Почёта», водитель одного из самых первых пионерских троллейбусов.

Для справки:

Троллейбусы, на борту которых был нарисован пионерский галстук и красовалась надпись «пионерский», в сентябре 1970 года открывали троллейбусное движение в Кемерове. Они были изготовлены из металла, собранного пионерами и школьниками на субботниках.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ