Правда, всего на два дня.

В столице Кузбасса 18 и 19 мая будет работать «Пионерский троллейбус». Он будет курсировать по маршруту № 12.

Пассажиров ждут пионерские песни, стихотворения, речёвки. Желающих научат трубить в горн и барабанить, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Ветераны пионерского движения, комсомола, педагоги и ученики школ проведут экскурсию в пионерское детство родителей, близких и знакомых. В экскурсии примет участие водитель-наставник троллейбусного депо Кемеровской электротранспортной компании Валерий Садырев, кавалер ордена «Знак Почёта», водитель одного из самых первых пионерских троллейбусов.

Для справки:

Троллейбусы, на борту которых был нарисован пионерский галстук и красовалась надпись «пионерский», в сентябре 1970 года открывали троллейбусное движение в Кемерове. Они были изготовлены из металла, собранного пионерами и школьниками на субботниках.