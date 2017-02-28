Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

Новокузнечанин дважды попал под поезд на одном и том же перегоне

18 мая 11:31
867
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
iss-sklad.ru

В Новокузнецке на участке железной дороги с годовым интервалом травмирован один и тот же мужчина.

Первое ЧП произошло в феврале прошлого года на перегоне «Разъезд водный — станция Островская». Тогда 31-летний мужчина угодил под колёса грузового состава. Он получил закрытую травму живота и перелом позвоночника, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

12 мая 2017 года на этом же перегоне мужчина снова был травмирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья. Пострадавшего госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1.

Отмечается, что сотрудники медицинского учреждения обнаружили у пациента пакет с веществом растительного происхождения. Прибывшие в больницу оперативники установили, что в пакете находился наркотик.

Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Дон Хенаро 41653
1 0
Курить косяк у ЖД полотна?))) Гениально))))
ответить
аватар
сова
0 0
Дон Хенаро:
Курить косяк у ЖД полотна?))) Гениально))))
Скажите, как можно связаться с кем либо из штаба Навального? Ни каких телефонов не указано нигде. Есть ли кто-то в Новокузнецке?
ответить
аватар
сова
8 0
У мужика в прошлом году диагностировали перелом позвоночника. И он уже сам бегает, не прикован к коляске? Шустрый мужик, наркотики помогли восстановиться?! Значит есть и польза от этого зелья?!
ответить
аватар
петя
0 0
По-моему,он долboeb.
я тебя услышал
ответить
аватар
Дон Хенаро 41653
0 0
Скажите, как можно связаться с кем либо из штаба Навального? Ни каких телефонов не указано нигде. Есть ли кто-то в Новокузнецке?
Штаба Навального в Новокузнецке еще нету, ближайший в Кемерово

Адрес штаба: пр-т Ленина 33/2, каб. 305
Часы работы: Пн–Сб 11:00–20:00

https://vk. com/teamnavalny_kmr
ответить
аватар
сова
0 0
Дон Хенаро:
Штаба Навального в Новокузнецке еще нету, ближайший в Кемерово

Адрес штаба: пр-т Ленина 33/2, каб. 305
Часы работы: Пн–Сб 11:00–20:00

https://vk. com/teamnavalny_kmr
Спасибо. Это я знаю. На сайт Навального писала, молчит. Только денег сразу всем надо. Как-то сомнения берут по этому штабу.
ответить
аватар
*
0 0
Скажите, как можно связаться с кем либо из штаба Навального? Ни каких телефонов не указано нигде. Есть ли кто-то в Новокузнецке?
Танюха, ему тоже наплевать на твоих врачей-убийц -)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ