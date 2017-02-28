В Новокузнецке на участке железной дороги с годовым интервалом травмирован один и тот же мужчина.

Первое ЧП произошло в феврале прошлого года на перегоне «Разъезд водный — станция Островская». Тогда 31-летний мужчина угодил под колёса грузового состава. Он получил закрытую травму живота и перелом позвоночника, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

12 мая 2017 года на этом же перегоне мужчина снова был травмирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья. Пострадавшего госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1.

Отмечается, что сотрудники медицинского учреждения обнаружили у пациента пакет с веществом растительного происхождения. Прибывшие в больницу оперативники установили, что в пакете находился наркотик.

Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.