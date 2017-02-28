Его открытие состоится 19 мая.
Речь идёт о «Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна» Минздрава России. Он заработает на базе областного центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком. Его торжественное открытие пройдёт в рамках всероссийской научно-практической конференции, посвящённой интегративной медицине, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Всего на конференцию приедут более 350 представителей передовых клиник и медицинских учреждений Кузбасса, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Томской областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Республики Татарстан.
В числе участников — семь академиков и членов-корреспондентов РАН, около 100 докторов и кандидатов медицинских наук, организаторы здравоохранения и практикующие врачи различных медицинских специальностей, а также молодые специалисты.
Участники форума обсудят вопросы лечения тяжёлых травматических повреждений, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, профессиональной патологии шахтёров, новых методов диагностики, лечения и профилактики наиболее распространённых заболеваний взрослого и детского населения.
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