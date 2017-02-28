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Здоровый город

В Кузбассе откроется филиал одного из крупнейших медицинских центров России

18 мая 11:58
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
эндоваскулар.рф

Его открытие состоится 19 мая.

Речь идёт о «Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна» Минздрава России. Он заработает на базе областного центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком. Его торжественное открытие пройдёт в рамках всероссийской научно-практической конференции, посвящённой интегративной медицине, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Всего на конференцию приедут более 350 представителей передовых клиник и медицинских учреждений Кузбасса, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Томской областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Республики Татарстан.

В числе участников — семь академиков и членов-корреспондентов РАН, около 100 докторов и кандидатов медицинских наук, организаторы здравоохранения и практикующие врачи различных медицинских специальностей, а также молодые специалисты.

Участники форума обсудят вопросы лечения тяжёлых травматических повреждений, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, профессиональной патологии шахтёров, новых методов диагностики, лечения и профилактики наиболее распространённых заболеваний взрослого и детского населения.

Комментарии 3
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Я так кумекаю:
6 0
И хочется информацию заключить такими словами: все медицинские расходы будут покрываться СтраховочкоЙ обязательного медицинского страхования - благодаря самопожертвенного труда представителей местной и федеральной властей.
(Ха-ха-ха - 3 раза)
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Добрые люди говорят...
4 1
И хочется информацию заключить такими словами: все медицинские расходы будут покрываться СтраховочкоЙ обязательного медицинского страхования - благодаря самопожертвенного труда представителей местной и федеральной властей.
(Ха-ха-ха - 3 раза)
...а к страховочке понадобится прикладывать конвертик с 4-х - 5-ти значной суммой, желательно в американских рублях!
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z
0 3
И хочется информацию заключить такими словами: все медицинские расходы будут покрываться СтраховочкоЙ обязательного медицинского страхования - благодаря самопожертвенного труда представителей местной и федеральной властей.
(Ха-ха-ха - 3 раза)
На мед страховке жируют чиговноежики медицинские и все, остальные обламываются низкокачественными услугами в местах с елевыжившими некомпетяшками.
Пользуйтесь платными, и затраты возмещайте через ндфл и будет вам здоровье.
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