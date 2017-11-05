Житель дома № 19б на Курако Алексей К. пожаловался ВашГород.ру на управляющую компанию «Каскад-Сервис».

По его словам, у него и ещё нескольких жильцов 10-го этажа протекает крыша. Управляющая компания об этой и других проблемах — например, со слабым напором воды, знает, но воз и ныне там, утверждает читатель.

«На Пасху меня с женой и ребёнком в 8 утра подняли громкие звуки — рабочие устанавливали козырьки на лоджию. Просил их перестать, но без толку, полиция тоже особого внимания на мою жалобу не обратила. Они ещё и замарали балконное стекло мастикой. В УК сказали, что всё почистят, но рабочий приходил один раз, обещал доделать на следующий день, и след его простыл», — рассказал ВашГород.ру Алексей.

ВашГород.ру попросил УК «Каскад-Сервис» прокомментировать ситуацию.

«Было, что давления с трассы не было и вода не доходила, длилось это часов пять, но это единичный случай. Насчёт стекла, рабочие ремонтировали козырьки и кое-где запачкали, но уже всё отмыли. Возможно, это была та квартира, где собственник не пустил рабочих? А с улицы не сделаешь это. Крышу мы в том году делали, в этом году будем тоже делать, там, где потекло дальше. Это новый дом, возможно, строители так сделали… Сейчас дожди были, мы спрашивали, пока у жильцов не бежит вода ни у кого», — рассказала нам директор управляющей компании.

Подрядчик договаривался с каждым из жильцов, в какое время к ним прийти для уборки мастики, добавила собеседница. При этом директору он заявил, что очистил все балконы. Алексею посоветовали обратиться в УК лично и рассказать о невыполнении работ.

Мы продолжили выяснять ситуацию у старшей дома № 19б Екатерины. По её словам, срочная установка козырьков понадобилась, так как на балкон соседей Алексея с 10-го этажа с крыши текла вода. Также жидкость с грязью попадала на свежеотремонтированную лоджию на 9-м этаже.

Запачканные мастикой балконы рабочие отмывали, но почему стекло Алексея так и не отчистили, Екатерина сказать затрудняется. Женщина добавила, что житель также поздно сообщил о загрязнённой лоджии.

«Крыша в том году текла у их соседей, её мы сделали, но всё равно проявились недостатки. Скоро её снова отремонтируют, мы это на собрании обсуждали. Но недавно работники УК проверяли её и протечки не обнаружили. Что вода плохо доходит к ним, мы обсуждали на собрании, думали, может, надо насосы поставить», — рассказала ВашГород.ру Екатерина.

Люди боятся, что УК «Каскад-Сервис» признают банкротом, сообщила новокузнечанка. Жители соседнего дома № 17 уже голосуют за переход в другую управляющую компанию.

«„Каскад-Сервис“ банкротом ещё не признана, но идёт к этому. В декабре прошлого года Арбитражный суд в Кемерове постановил взыскать с неё долги — 11,5 миллионов рублей. Я знал, что могут взыскать порядка 6 миллионов рублей долгов застройщика, Новокузнецкого домостроительного комбината, который сам уже с 2015 года банкротится. Ресурсовики подали в суд, а там, насколько я знаю, нашли УК „Каскад-Сервис“, учредителем которой в 2008 году был НДСК, и все долги повесили на неё как на правопреемника или как на фирму, организованную банкротящейся компанией. Но о долгах в размере 11,5 миллиона рублей я узнал от третьих лиц», — прокомментировал ВашГород.ру старший дома № 17а Михаил.

Однако у Михаила не лучшие отношения с «Каскад-Сервисом» не только поэтому — компания якобы долго не хотела признавать его старшим дома — мол, протоколы голосования были не так оформлены. Есть у него и жильцов претензии и по содержанию дома. Возможно, сотрудники УК выполняют свои обязанности без энтузиазма именно по причине вероятного скорого банкротства компании.

Напомним, здание строил НДСК имени Косилова, клиенты которого уже неоднократно подавали в суд на плохое качество квартир. Они даже выиграли дела, но удовлетворения по искам сперва не получили: комбинат реорганизовался в «Строительную компанию». А вскоре компания стала банкротом.

В октябре прошлого года жильцы в порядке очерёдности начали получать компенсации.