В Новокузнецке отлетевшее от автомобиля колесо угодило в пешехода
18 мая 12:33
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Женщина получила травмы.
ЧП произошло 17 мая на улице Туркменской, в районе дома № 20.
По предварительным данным, в процессе движения у автомобиля «Ниссан Мистраль» произошло отсоединение переднего левого колеса, — сообщает ГИБДД Кузбасса.
В это время женщина 1953 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Колесо отлетело в неё. Женщина травмирована. Какие именно повреждения получила пострадавшая, не уточняется.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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А с него его начальство другого и не требует.