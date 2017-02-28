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В Новокузнецке отлетевшее от автомобиля колесо угодило в пешехода

18 мая 12:33
1632
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kladno-kladno.eu

Женщина получила травмы.

ЧП произошло 17 мая на улице Туркменской, в районе дома № 20.

По предварительным данным, в процессе движения у автомобиля «Ниссан Мистраль» произошло отсоединение переднего левого колеса, — сообщает ГИБДД Кузбасса.

В это время женщина 1953 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Колесо отлетело в неё. Женщина травмирована. Какие именно повреждения получила пострадавшая, не уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментарии 3
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Dfcz
5 4
Вот так идешь ни кого не трогаешь и тебе даже дорогу уступают - но колесо решило по другому - "хрен ты у меня перейдешь дорогу" )))
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Читатель
0 1
Вот так идешь ни кого не трогаешь и тебе даже дорогу уступают - но колесо решило по другому - "хрен ты у меня перейдешь дорогу" )))
Это всё транваи виноваты и сами пешеходы. Нечего им вообще шляться ближе чем 50 метров от проезжей части, вот не убедилась и пошла!
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Читатель
6 1
Вот, когда то были стационарные посты ГАИ, у них там и эстакада была, и сами они были без высшего образования, но они УМЕЛИ выборочно проверять техническое состояние транспортного средства. А сегодняшний инспектор ДПС умеет проверять только задолжность по штрафам и искам.
А с него его начальство другого и не требует.
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