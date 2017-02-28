Женщина получила травмы.

ЧП произошло 17 мая на улице Туркменской, в районе дома № 20.

По предварительным данным, в процессе движения у автомобиля «Ниссан Мистраль» произошло отсоединение переднего левого колеса, — сообщает ГИБДД Кузбасса.

В это время женщина 1953 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Колесо отлетело в неё. Женщина травмирована. Какие именно повреждения получила пострадавшая, не уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.