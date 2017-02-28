В рубрику «Вопрос дня» обратилась читательница, которая безуспешно пытается стать мамой.
«Несколько месяцев уже не можем с мужем завести ребёнка. Мне 25, мужу 28, без вредных привычек. Исследовались, врачи говорят, что оба здоровы. Что уже только ни пробовали, всё без толку… Не поймите меня неправильно, я здравомыслящий человек, но тут уже начала верить в народную медицину… Мамочки, подскажите, кто не мог забеременеть, какие народные средства вам помогли. И стоит ли сразу копить на ЭКО, или лучше попробовать своими силами?»
Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».
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Винца бутылочку или коньячка...и вперед..стараться...))) и все будет very well)
Там все беременеют. Я - счастливое тому подтверждение. 35 лет. Куча проблем гинекологических, ни одной беременности. Через 2 месяца после лечения - заветные 2 полоски)))))
Удачи!!!!
Там все беременеют. Я - счастливое тому подтверждение. 35 лет. Куча проблем гинекологических, ни одной беременности. Через 2 месяца после лечения - заветные 2 полоски)))))
Удачи!!!!
Там все беременеют. Я - счастливое тому подтверждение. 35 лет. Куча проблем гинекологических, ни одной беременности. Через 2 месяца после лечения - заветные 2 полоски)))))
Удачи!!!!
Позвоните по телефону или сходите на консультацию - вам все расскажут.
Там лечебный голод, чистки, травки, массаж, фитобочки и т д. Много всего.
Вот и автору вопроса стоит отвлечься, "снизить важность", так сказать. Отдохнуть, развеяться, освоить новый навык, попутешествовать, если есть возможность... в общем, переключиться на что-то другое. И не думать все это время о ребенке. И все получится.
Да и свое детство не забылось.
Я думаю что дело все в этом "без вредных привычек"))))) Это как в том анекдоте..."Правильно ты живешь,сын мой, но скууучно"
Винца бутылочку или коньячка...и вперед..стараться...))) и все будет very well)
Не плодись, не надо. Бодливой корове бог рогов не дает