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Что поможет забеременеть, народные методы или ЭКО — вопрос дня

18 мая 13:22
994
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В рубрику «Вопрос дня» обратилась читательница, которая безуспешно пытается стать мамой.

«Несколько месяцев уже не можем с мужем завести ребёнка. Мне 25, мужу 28, без вредных привычек. Исследовались, врачи говорят, что оба здоровы. Что уже только ни пробовали, всё без толку… Не поймите меня неправильно, я здравомыслящий человек, но тут уже начала верить в народную медицину… Мамочки, подскажите, кто не мог забеременеть, какие народные средства вам помогли. И стоит ли сразу копить на ЭКО, или лучше попробовать своими силами?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 25
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Хапаразигастус
20 3
Несколько месяцев? А автор в курсе, что дети за несколько месяцев не делаются?
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Дон Хенаро 41653
8 11
Я думаю что дело все в этом "без вредных привычек"))))) Это как в том анекдоте..."Правильно ты живешь,сын мой, но скууучно"
Винца бутылочку или коньячка...и вперед..стараться...))) и все будет very well)
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сова
5 3
У нас в доме есть квартира, в которой почему-то, все квартиранты начинают беременеть. Кроме шуток. Уже не одна пара, как заезжают квартиранты в эту квартиру, так заводятся детки. Даже у кого и не получалось до этого забеременеть. Но, пока эта квартира занята на данный момент и в ней растёт малыш! Мы когда жили в Ильинке, в доме жила пара. Они девять лет не могли родить малыша, не беременела и всё. И лечились и что только не пробовали, нет. Взяли малыша приёмного и в первый же год, она забеременела. Счастью их не было предела.
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Беременная
8 0
Полечитесь в здравнице "Возрождение" .
Там все беременеют. Я - счастливое тому подтверждение. 35 лет. Куча проблем гинекологических, ни одной беременности. Через 2 месяца после лечения - заветные 2 полоски)))))
Удачи!!!!
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Elle
4 0
Полечитесь в здравнице "Возрождение" .
Там все беременеют. Я - счастливое тому подтверждение. 35 лет. Куча проблем гинекологических, ни одной беременности. Через 2 месяца после лечения - заветные 2 полоски)))))
Удачи!!!!
Расскажите подробней, какое лечение Вы там (в Возрождении) проходили. А то на их сайте нет информации по бесплодию.
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.
3 4
Да копите вы на эко сразу. не стоит тратить время на недоказанные народные методы..
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z
5 0
Сначала уезжайте от тулиивцев в другой регион и там пробуйте через 1,5 года проживания.
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Знающий
1 2
Стараться и еще раз стараться, есть календарь зачатия, есть тесты на овуляцию, а вообще у меня знакомая и эко делала с мужем и не получилось, а смена мужа помогла сразу же... А пол года если вы не можете зачать это нормально. Не у всех получается сразу. Это кропотливый труд)))
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Анна
3 1
Знакомая долго не могла забеременеть вторым ребенком. Потом стала пить сбор красная щетка и боровая матка. Плюс пила фолиевую кислоту , аевит. Как только была задержка. Стала пить вместо аевита, фолиевую. И витрум пренатал. Также для зачатия после акта, надо ноги на стену поднять и постоять на лопатках минут 10. Не мыть с мылом после акта . Да , не ходить в сауну .
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Небеременная
1 0
Полечитесь в здравнице "Возрождение" .
Там все беременеют. Я - счастливое тому подтверждение. 35 лет. Куча проблем гинекологических, ни одной беременности. Через 2 месяца после лечения - заветные 2 полоски)))))
Удачи!!!!
Да-да, тоже интересно стало! Поделитесь, пожалуйста, какие цены, какая продолжительность лечения, оба партнера???
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Беременная
1 2
Расскажите подробней, какое лечение Вы там (в Возрождении) проходили. А то на их сайте нет информации по бесплодию.
В здравнице нет специального курса лечения бесплодия, все проходят один курс "очищение организма" ( лечебное голодание). Организм оздаравливается, очищается, перезапускается.
Позвоните по телефону или сходите на консультацию - вам все расскажут.
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Беременная
1 1
Да-да, тоже интересно стало! Поделитесь, пожалуйста, какие цены, какая продолжительность лечения, оба партнера???
10 дней. Я лечилась одна, т к муж здоров, проблемы были только у меня. Можно и 2. Цены зависят от комфортности палат. На сайте все есть.
Там лечебный голод, чистки, травки, массаж, фитобочки и т д. Много всего.
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романтик
3 1
Могу помочь!с коньячком и при свечах...
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Андрей
13 0
Тут такое дело... Когда ребенка очень сильно хотят, то он не спешит появляться. Вот выше сказали про женщину, которая забеременела после усыновления. Потому что отвлеклась от своего желания и расслабилась (не знаю, как правильно это назвать).
Вот и автору вопроса стоит отвлечься, "снизить важность", так сказать. Отдохнуть, развеяться, освоить новый навык, попутешествовать, если есть возможность... в общем, переключиться на что-то другое. И не думать все это время о ребенке. И все получится.
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Андрей
4 7
Но стоит ли приводить ребенка в этот мир вообще и в эту страну в частности?
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Дон Хенаро 41653
1 0
Знакомая долго не могла забеременеть вторым ребенком. Потом стала пить сбор красная щетка и боровая матка. Плюс пила фолиевую кислоту , аевит. Как только была задержка. Стала пить вместо аевита, фолиевую. И витрум пренатал. Также для зачатия после акта, надо ноги на стену поднять и постоять на лопатках минут 10. Не мыть с мылом после акта . Да , не ходить в сауну .
фолиевая кислота.....коньяк наше все!
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Н.
6 0
Но стоит ли приводить ребенка в этот мир вообще и в эту страну в частности?
Обычно так говорят люди. уже имеющие детей.:)
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вася
1 3
не фиг было жрать противозачаточные колеса и проблем бы не было с зачатием, теперь мучайтесь, года полтара организм восстанавливаться будет
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Лю
3 0
Знакомая долго не могла забеременеть вторым ребенком. Потом стала пить сбор красная щетка и боровая матка. Плюс пила фолиевую кислоту , аевит. Как только была задержка. Стала пить вместо аевита, фолиевую. И витрум пренатал. Также для зачатия после акта, надо ноги на стену поднять и постоять на лопатках минут 10. Не мыть с мылом после акта . Да , не ходить в сауну .
Всего 10 минут постоять на лопатках? А почему не полтора часа?... Чтоб там наверняка все утекло, как в воронку затянуло бурным потоком? Вот ей Богу, сами как дети...
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Андрей
0 0
Обычно так говорят люди. уже имеющие детей.:)
Мне достаточно видеть примеры знакомых и родственников.
Да и свое детство не забылось.
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Свой
2 1
Дон Хенаро:
Я думаю что дело все в этом "без вредных привычек"))))) Это как в том анекдоте..."Правильно ты живешь,сын мой, но скууучно"
Винца бутылочку или коньячка...и вперед..стараться...))) и все будет very well)
После слов-"без вредных привычек",читать не стал.Либо больные,либо ненормальные молодые ребята.
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Читатель
0 0
У Антона и Виктории Макарских была похожая ситуация поищите в интернете про них информацию как они справились.
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Андрюша
0 0
Потенциальная яжемать.
Не плодись, не надо. Бодливой корове бог рогов не дает
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