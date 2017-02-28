В рубрику «Вопрос дня» обратилась читательница, которая безуспешно пытается стать мамой.

«Несколько месяцев уже не можем с мужем завести ребёнка. Мне 25, мужу 28, без вредных привычек. Исследовались, врачи говорят, что оба здоровы. Что уже только ни пробовали, всё без толку… Не поймите меня неправильно, я здравомыслящий человек, но тут уже начала верить в народную медицину… Мамочки, подскажите, кто не мог забеременеть, какие народные средства вам помогли. И стоит ли сразу копить на ЭКО, или лучше попробовать своими силами?»