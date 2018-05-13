В Сибири воспитатель детсада заклеила малышу рот скотчем
18 мая 13:41
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И опубликовала снимок в «Инстаграме».
Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя, — прокомментировала фотографию педагог.
Анонимный пользователь разместил скриншоты страниц воспитательницы во «ВКонтакте». После этого женщина удалила свой аккаунт в соцсети, сообщает InfoSibnet.ru.
Уточняется, что полиция проводит по данному факту проверку.
Ранее ВашГород.ру писал о наказании детей канцелярскими иглами в одном из детсадов в Сибири.
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Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Это, пожалуй, творческое решение!
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
2. Общественное порицание данных действий воспитателя должно присутствовать, иначе дурной пример заразителен
Открытия говоришь? Мало, очень мало рот тебе заклеивали в детстве, может бы думать начала хоть иногда.
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Нормальный педагог решит проблему с ребенком, родителями, психологами, заведующей... А то , что ЭТО еще и гордится, и фотографирует и выкладывает.....
Е. А., привет, если читаешь!
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Нормальный педагог решит проблему с ребенком, родителями, психологами, заведующей... А то , что ЭТО еще и гордится, и фотографирует и выкладывает.....
Развлекайтесь теперь дальше - космы выдирайте, самой ей (кстати кому ей?) рот заклеивайте ...
И совсем не весело от вас.
Эту воспитательницу нужно немедленно уволить за профнепригодность. Не умеешь работать с детьми, иди на завод.
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
вот такие у..ё...б..и..щ..а и работают с нашими детьми. Я бы за своего ребенка после этого руки отломила бы до колен воспитательнице
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Ничего себе адекватные ...
Повадки психопатов.
вот такие у..ё...б..и..щ..а и работают с нашими детьми. Я бы за своего ребенка после этого руки отломила бы до колен воспитательнице
И это говорит мама? Ещё одна с наклонностями психопата.
Руки до колен, ноги до локтей ... Н-да.
выдрать космы, отломить руки до??? колен, прибить ...
Детишкам вашим есть с кого брать пример.
Хорошая смена растёт.
вот такие у..ё...б..и..щ..а и работают с нашими детьми. Я бы за своего ребенка после этого руки отломила бы до колен воспитательнице
И злая вечно ..........
Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.