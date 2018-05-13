И опубликовала снимок в «Инстаграме».

Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя, — прокомментировала фотографию педагог.

Анонимный пользователь разместил скриншоты страниц воспитательницы во «ВКонтакте». После этого женщина удалила свой аккаунт в соцсети, сообщает InfoSibnet.ru.

Уточняется, что полиция проводит по данному факту проверку.

Ранее ВашГород.ру писал о наказании детей канцелярскими иглами в одном из детсадов в Сибири.