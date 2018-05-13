Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

В Сибири воспитатель детсада заклеила малышу рот скотчем

18 мая 13:41
2759
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/overhear_angarsk

И опубликовала снимок в «Инстаграме».

Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя, — прокомментировала фотографию педагог.

Анонимный пользователь разместил скриншоты страниц воспитательницы во «ВКонтакте». После этого женщина удалила свой аккаунт в соцсети, сообщает InfoSibnet.ru.

Уточняется, что полиция проводит по данному факту проверку.

Ранее ВашГород.ру писал о наказании детей канцелярскими иглами в одном из детсадов в Сибири.

Комментарии 33
Добавить комментарий
аватар
Андрей
37 2
Это больные люди,как их на работу то взяли вообще,жертвы ЕГЭ су** Какие инстаграмы,одни над животными издеваются,другие над детьми и пожилыми,идиоты
ответить
аватар
13
21 23
С некоторыми спиногрызами иначе невозможно.
ответить
аватар
Задолбали
36 24
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
ответить
аватар
Анастасия
24 23
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Очень жаль что тебе рот в детстве вот так не заклеивали!
ответить
аватар
Задолбали
27 27
А с матерями-то как носятся, родила - все, подвиг. Конечно, родившей женщине нужны особые условия, отношение другое, НО не на таком маразматическом уровне, как у нас... Родила - хорошо, молодец, но сделала ты это для себя, так что не надо орать, что все тебе должны. лучше бы так ценили женщин, которые чего-то добились, сделали большие открытия и т.д.
ответить
аватар
Задолбали
26 21
Очень жаль что тебе рот в детстве вот так не заклеивали!
а вот и очередная яжмать)
ответить
аватар
Снежана Денисовна
9 3
А что?
Это, пожалуй, творческое решение!
ответить
аватар
Задолбали
27 15
я не ненавижу беременных и матерей и даже уступаю им места всегда, я сама женщина, но еще раз повторю - задолбали...
ответить
аватар
МакарМакарыч
15 6
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
1. По заголовку новости ее можно было Вам не читать целиком, если вас это так раздражает
2. Общественное порицание данных действий воспитателя должно присутствовать, иначе дурной пример заразителен
ответить
аватар
Читатель
33 4
Мы просто не в курсе, как иногда воспитателей выводят наши дети. Знаю случай, был примерно лет 15 назад. В ясельной группе один ребенок каждый сончас какал в штаны. Памперсов не было. Няня каждый день меняла ему постель. Ребенок не глупый, просто не желал приучаться , хотя несколько раз в день детей высаживают на горшок. Воспитатель пожалела няню и предлодложила ей показать ребенку, что пора уже приучаться к горшку. Ребенок в очередной раз покакал в штаны, его помыли и переодели, а потом его ручками взяли обкаканые трусики и вместе понесли заполаскивать в туалет. И тут оказалось , что ребенок то понимает, что это кака. Он нес трусишки и говорил кака. А ему в ответ объяснили, что какать надо в горшочек, иначе опять понесешь сам. После этого, он всегда какал в горшок. Сейчас за такое бы вой подняли, а тогда родителям рассказали об этом. И никто не куда не жаловался, а наоборот спасибо сказали, так как они сами уже замучались его приучать. Скотч конечно жестоко, а особенно то, что она выложила фото в сеть. Но мы ведь не знаем, может это была такая шутка, что будешь кричать в сончас, заклею ротик. Ну чисто символически, так скажем и заклеила, а ребенок сразу все поймет, как и в случае с туалетом. Иногда дети таким образом понимают лучше, чем просто танцевать перед ними 1000 раз. Дома многие родители и по попке поддадут, и в угол поставят, и отругают, и все живы, а воспитатель одна на 35 человек. Иногда никакие уговоры на шалунов не действуют, хоть сама убейся.
ответить
аватар
Анастасия
12 16
А с матерями-то как носятся, родила - все, подвиг. Конечно, родившей женщине нужны особые условия, отношение другое, НО не на таком маразматическом уровне, как у нас... Родила - хорошо, молодец, но сделала ты это для себя, так что не надо орать, что все тебе должны. лучше бы так ценили женщин, которые чего-то добились, сделали большие открытия и т.д.
Н-да... трудный случай. Кто ж тебе сказал, чтоб все обязаны и особые условия????? Это элементарно не обращаться с ребёнком как со скотом. Или в педагогических училищах есть специальный курс как заклеивать ребенку рот????
Открытия говоришь? Мало, очень мало рот тебе заклеивали в детстве, может бы думать начала хоть иногда.
ответить
аватар
педагог
28 6
Дети бывают всякие, но раз уж она выбрала такую работу- уж будь любезна...И вообще, лично я сомневаюсь в умственных способностях женщины которая еще и сфотографировала и выставила свои деяния в соцсети. Обидно, что из-за таких дур портится отношения к педагогам-дошкольникам, сочувствую коллегам и заведующей- сейчас им здорово достанется
ответить
аватар
ххх
13 9
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Какая, б***, обоюдная шутка? У ребенка лицо заплаканное! Бесит тебя, убейся об стену. А травят их, правильно травят, не*ер в сеть что-попало выкладывать! Я бы на месте родителей этого пацана ей все космы бы повыдрала!
ответить
аватар
Анастасия
8 10
Какая, б***, обоюдная шутка? У ребенка лицо заплаканное! Бесит тебя, убейся об стену. А травят их, правильно травят, не*ер в сеть что-попало выкладывать! Я бы на месте родителей этого пацана ей все космы бы повыдрала!
Спасибо, что есть адекватные люди!
ответить
аватар
ттт
10 5
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
вот когда вам самой (самому) рот скотчем заклеит человек посильнее вас, хотела бы я на вас посмотреть. А то "подумаешь....что такого"!
ответить
аватар
Галинка
15 3
Есть дети и родители неадекватные , но это не повод издеваться и еще и выкладывать это на обозрение.
Нормальный педагог решит проблему с ребенком, родителями, психологами, заведующей... А то , что ЭТО еще и гордится, и фотографирует и выкладывает.....

ответить
аватар
Кубаноид
5 2
У нас была воспитательница, которая привязывала нас к стульям, била за все, что угодно (например, неправильно произнес имя-отчество), брала иголку с ниткой и грозила зашить рот. Это было в середине-конце 90-х. И работала она до недавнего времени, продолжая лупить детей. И никто не жаловался. А уволили ее за то, что она сперла у воспитанницы сережки.
Е. А., привет, если читаешь!
ответить
аватар
Андрей
13 6
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Подпишусь, реально достали с этим культом.
ответить
аватар
*
13 3
Дети бывают всякие, но раз уж она выбрала такую работу- уж будь любезна...И вообще, лично я сомневаюсь в умственных способностях женщины которая еще и сфотографировала и выставила свои деяния в соцсети. Обидно, что из-за таких дур портится отношения к педагогам-дошкольникам, сочувствую коллегам и заведующей- сейчас им здорово достанется
Дело отнюдь не в умственных способностях а в том, что у человека явные садтсткие наклонности. Таких, конечно, нельзя на пушечный выстрел подпускать к людям в том числе взрослым, а также к животным, в общем к любым беззащитным категориям, которые не могут дать адекватный отпор. Таким ни в коем случае нельзя давать власть. Воспитальница заслуживает увольнения со скандалом и дисквалификации до конца жизни.
ответить
аватар
*
15 4
Есть дети и родители неадекватные , но это не повод издеваться и еще и выкладывать это на обозрение.
Нормальный педагог решит проблему с ребенком, родителями, психологами, заведующей... А то , что ЭТО еще и гордится, и фотографирует и выкладывает.....

В детском саду ребёнок не может быть неадекватным, как раз адекватный ребёнок это тот кто с шилом в одном месте. Не может быть такого, что дети будут как в армии делать все по команде, сидеть тихо. Они шумят, балуются это ведь не повод заклеивать рот или каким-то другим подобным способом воздействовать. Если у кого-то проблема с нервами, профессия педагога или воспитателя им противопоказана. В такую профессию должен идти только тот, кому общение с детьми приносит удовольствие и он понимает, что не все будет так, как хочет взрослый, ребёнок это не робот.
ответить
аватар
хожу-брожу
4 5
Никому не приходило в голову что это просто стёб?, "анонимный пользователь разместил скриншоты страниц воспитательницы во «ВКонтакте». После этого женщина удалила свой аккаунт в соцсети" - ?
Развлекайтесь теперь дальше - космы выдирайте, самой ей (кстати кому ей?) рот заклеивайте ...
ответить
аватар
2
11 6
сколько среди вас идиотов.

И совсем не весело от вас.

Эту воспитательницу нужно немедленно уволить за профнепригодность. Не умеешь работать с детьми, иди на завод.
ответить
аватар
123
7 8
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Ничеси.....тугосеря - это ты похоже, вот кому надо скотчем хлебало заклеивать!
вот такие у..ё...б..и..щ..а и работают с нашими детьми. Я бы за своего ребенка после этого руки отломила бы до колен воспитательнице
ответить
аватар
123
9 23
А с матерями-то как носятся, родила - все, подвиг. Конечно, родившей женщине нужны особые условия, отношение другое, НО не на таком маразматическом уровне, как у нас... Родила - хорошо, молодец, но сделала ты это для себя, так что не надо орать, что все тебе должны. лучше бы так ценили женщин, которые чего-то добились, сделали большие открытия и т.д.
Чо, родить не можешь? Не шпехает никто?
ответить
аватар
Родители
4 2
Нет сейчас воспитателей и нянь. Теперь это педагог и помощник педагога дошкольного образования. Воспитывать и объяснять должны родители. Педагог должен следить за дисциплиной и проводить занятия. Если поведение ребенка доводит педагога до ручки, если ребенок мешает детям спать, надо ставить вопрос о его переводе в спецсадик. Или же просто пусть забирают домой. Либо вызывать мать, пусть сидит рядом и успокаивает.
ответить
аватар
Христианин
0 1
У меня есть племянница ей 12 лет и ее одноклассник угрожал ей ножом и подносил нож ей к горлу,даже свидетели из его друзей были.Но как всегда школа решила все спустить на тормозах,да и какую управу на него найдешь?Мать его вызвали на встречу,так та пропитая и прокуренная с ходу начала орать что девочка сама ее сына спровоцировала,хотя девочка от его угроз просто впадает в ступор,да не одну ее он доводит,он уже во втором классе с ножом по школе ходил.Ну так вот,защитники детей,что с этим нелюдем делать?Они живут в другом регионе,а так мне бы очень хотелось придти с битой и скотчем в гости к этой семейке(не по христиански зто конечно)!
ответить
аватар
Житель
4 4
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Есть еще яжотец,который можеть и прибить такую "яжвоспитательтипа" и будет морально прав!!!
ответить
аватар
222
3 1
Спасибо, что есть адекватные люди!
"... все космы бы повыдрала!"
Ничего себе адекватные ...
Повадки психопатов.
ответить
аватар
222
3 1
Ничеси.....тугосеря - это ты похоже, вот кому надо скотчем хлебало заклеивать!
вот такие у..ё...б..и..щ..а и работают с нашими детьми. Я бы за своего ребенка после этого руки отломила бы до колен воспитательнице
"руки отломила бы до колен воспитательнице"
И это говорит мама? Ещё одна с наклонностями психопата.
Руки до колен, ноги до локтей ... Н-да.
ответить
аватар
222
2 1
Есть еще яжотец,который можеть и прибить такую "яжвоспитательтипа" и будет морально прав!!!
Странно ... те, кто против воспитателя, готовы с лёгкостью причинить ей физический вред.
выдрать космы, отломить руки до??? колен, прибить ...
Детишкам вашим есть с кого брать пример.
Хорошая смена растёт.
ответить
аватар
...
1 0
Ничеси.....тугосеря - это ты похоже, вот кому надо скотчем хлебало заклеивать!
вот такие у..ё...б..и..щ..а и работают с нашими детьми. Я бы за своего ребенка после этого руки отломила бы до колен воспитательнице
ругаешься, как хамовитая хабалка ...
И злая вечно ..........
ответить
аватар
1
1 0
Накипело реально! Задолбали со своими тугосерями носиться, аж в новостях про вас пишут! Чуть что сразу жаловаться, как будто нет поважнее у нас вещей , чем то, что какому-то там ребенку заклеили рот скотчем! Конечно, это нехорошо, и надо говорить с воспитательницей и выяснять, почему она это сделала, и не была ли это обоюдная шутка! Не превращать это в такую блин сенсацию - как же так, ДИТАЧКЕ ротик заклеили, ой-ой, ужас.... Все блин, конец света настанет, от того, что с вашим ребенком это сделали. В тысячу раз хуже ситуации происходят, и эта, на мой взгляд, не заслуживает такого большого внимания со стороны общественности. Разумеется, я не оправдываю женщину, но блин.... щас такая политика пошла, что учительниц и воспитательниц травят в сети, то в Новосибирске обвинили в занятии проституцией из-за фотошопных фоток, где-то еще из-за картинок вконтакте. ну епрст.... они не святые, и выносить ваших дитачек порой реально сложно!

Яжматери кругом, и что бесит, так это что их оправдывают все.
Силой работать в садик никто не гонит. Не может работать с детьми, пусть идет на заправку шланги таскать.
ответить
аватар
1
0 0
А с матерями-то как носятся, родила - все, подвиг. Конечно, родившей женщине нужны особые условия, отношение другое, НО не на таком маразматическом уровне, как у нас... Родила - хорошо, молодец, но сделала ты это для себя, так что не надо орать, что все тебе должны. лучше бы так ценили женщин, которые чего-то добились, сделали большие открытия и т.д.
Иди уже кошек своих кормить, сильная и независимая.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ