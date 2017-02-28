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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

Кемеровчанин прокатился на сноуборде в майский снегопад

18 мая 14:15
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/typical_kmr

Житель Кемерова воспользовался выпавшим в мае снегом и отправился на прогулку на набережную Томи.

Ролик появился в Сети в среду, 17 мая.

Нереальный снегопад. Сноубордисты в шоке. Смотреть до конца. Хайпанем немножечко, — прокомментировал автор видео.

Напомним, 17 мая в Кузбассе прошёл сильный снег. В ближайшие дни в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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