Кемеровчанин прокатился на сноуборде в майский снегопад
18 мая 14:15
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Житель Кемерова воспользовался выпавшим в мае снегом и отправился на прогулку на набережную Томи.
Ролик появился в Сети в среду, 17 мая.
Нереальный снегопад. Сноубордисты в шоке. Смотреть до конца. Хайпанем немножечко, — прокомментировал автор видео.
Напомним, 17 мая в Кузбассе прошёл сильный снег. В ближайшие дни в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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