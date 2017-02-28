В Междуреченске заключено беспрецедентное соглашение. Впервые в стране два крупных бизнеса договорились вместе помогать реализации творческого потенциала детей и подростков, живущих на территории их присутствия. С инициативой такого сотрудничества выступила Распадская угольная компания. А Группа МТС создала специальную программу для междуреченских и кузбасских мальчишек и девчонок — на базе всероссийского онлайн-проекта МТС «Поколение М».

Наша область стала первым регионом, где хорошо известный российским детям проект МТС «Поколение М» вышел на новый уровень. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве поставили директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская и вице-президент компании ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Уголь», генеральный директор «Распадской угольной компании» Сергей Степанов, а также глава города Междуреченска Сергей Кислицин. А интересы юных междуреченцев представляли директора городских школ, творческих студий, хоров и ДК. Проект стартовал за сто дней до празднования в Кузбассе юбилейного Дня шахтера, столицей которого станет Междуреченск.

Ещё три года назад МТС придумала и запустила интернет-платформу и группы во ВКонтакте и Инстаграме, где дети и подростки страны стали активно проявлять себя в различных направлениях творчества. В эту увлекательную работу уже включилось порядка 11 миллионов мальчишек и девчонок из 53 российских регионов и более 90 признанных мастеров кино, анимации, театра, фотоискусства и фэшн-индустрии, выступающих в качестве менторов и педагогов для всех юных участников проекта.

«Поколение М», поддержанное Министерством культуры РФ, уже выросло в большое национальное движение. Этот проект, действующий в форме популярнейших в детской и подростковой среде онлайн-активностей по различным творческим направлениям, также решает множество важных «взрослых» социальных задач. Для юных жителей Междуреченска МТС приготовила специальную программу городских мероприятий. Однако Распадская угольная компания, также имеющая площадку в Новокузнецке, собирается вовлечь в этот проект и новокузнецких ребят. А МТС надеется, что в его работу включатся все мальчишки и девчонки Кузбасса.

Нынешним летом будет очень интересно. Первым, ещё до середины июня, в Междуреченске стартует фотопроект с участием ведущих российских репортёров — победителей международной премии . Дети получат увлекательное творческое задание, а звёздный фотодесант прилетит в город для практической работы с юными междуреченскими фотографами. Будет возможность встретиться с лучшими профессионалами страны, поучаствовать в их мастер-классах, услышать оценку своего творчества от мэтров. Лучшие творческие работы междуреченцев войдут в городскую фотоэкспозицию, а лучшие из лучших окажутся на выставке в Москве.

Также мальчишки и девчонки Междуреченска и Кузбасса смогут попробовать себя в роли режиссёров, актёров и певцов. Наставником вокального конкурса выступает певица Полина Гагарина, которую обожают миллионы россиян. Она ведёт в проекте «Поколение М» онлайн-уроки вокала, смотрит все видеозаписи выступлений детей, выбирает и поддерживает самых талантливых. Многие финалисты вокального конкурса «Поколения М» уже стали призёрами телешоу «Голос. Дети».

Так что на летних каникулах детям из Кузбасса есть чем заняться — фотографировать, снимать кино, петь и загружать свои работы на творческой интернет-площадке проекта. И, конечно, учиться, побеждать и получать награды. А начинать можно прямо сейчас!