Российских медиков предлагают обязать фиксировать на видео проведение операций.
С инициативой выступили депутаты «Справедливой России». Таким образом народные избранники надеются защитить пациентов от неправомерных действий врачей. По словам одного из авторов законопроекта Олега Нилова, в течение года обнаруживается около трёх тысяч забытых в пациентах предметов.
Я считаю, что у граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких, — рассказал депутат в интервью «Парламентской газете».
Он отметил, что в некоторых странах практика видеофиксации закреплена законодательно.
Законопроект в России рассмотрят на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.
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