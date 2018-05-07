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Здоровый город

Врачей хотят обязать снимать операции на видео

18 мая 15:03
537
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pomedicine.ru

Российских медиков предлагают обязать фиксировать на видео проведение операций.

С инициативой выступили депутаты «Справедливой России». Таким образом народные избранники надеются защитить пациентов от неправомерных действий врачей. По словам одного из авторов законопроекта Олега Нилова, в течение года обнаруживается около трёх тысяч забытых в пациентах предметов.

Я считаю, что у граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких, — рассказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что в некоторых странах практика видеофиксации закреплена законодательно.

Законопроект в России рассмотрят на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.

Комментарии 3
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ххх
4 0
В приличных клиниках уже давно запись идет, особенно при эндоскопии.
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stek
2 5
Чтобы увидеть себя потом в YouTube.......)
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7
3 0
как это технически реализуемо? и каково врачам, когда стоят над душой, а нужно сосредоточиться?
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