Российских медиков предлагают обязать фиксировать на видео проведение операций.

С инициативой выступили депутаты «Справедливой России». Таким образом народные избранники надеются защитить пациентов от неправомерных действий врачей. По словам одного из авторов законопроекта Олега Нилова, в течение года обнаруживается около трёх тысяч забытых в пациентах предметов.

Я считаю, что у граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких, — рассказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что в некоторых странах практика видеофиксации закреплена законодательно.

Законопроект в России рассмотрят на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.