В Кемеровской области на смену холодам и снегопадам придёт потепление.

Осадки постепенно прекратятся, а температура заметно повысится, обещают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 19 мая, утром местами туман. Днём в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Юго-западный ветер будет умеренным с порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Ночью похолодает до +2…+7 градусов. Местами ожидаются заморозки до -3 градусов.

В выходные дни температура продолжит повышаться. В субботу, 20 мая, синоптики прогнозируют 13…18 градусов тепла, местами до +23 градусов. По области возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный порывистый.

В ночь на воскресенье, 21 мая, температура будет в пределах +2…+7 градусов. Днём — около 15 градусов выше ноля, местами до +23.

Ночью столбик термометра опустится до отметок +6…+11 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ветер сменит направление на западное и будет порывистым.

В понедельник, 22 мая, станет ещё теплее: 22…27 градусов со знаком «плюс».