Учителя в России возмущены — из-за формальности школьников лишили хороших учебников русского языка и литературы.

После решения Минобрнауки в 2014 году из федерального перечня исключили линейку пособий по русскому языку с 5-го по 11-й классы Светланы и Валентина Львовых. Учебник считают одним из лучших, в его защиту высказались более 1500 педагогов, родителей и учеников, но Министерство образования и науки их не услышало. Также учителя жалеют о том, что в перечень не попал «русский язык» под редакцией Г. Г. Граник.

Похожая картина и с учебниками литературы. Школы остались без УМК от издательства «Мнемозина» под редакцией Г. И. Беленького, учебников для 10−11 классов, написанных преподавателями филологического факультета МГУ М.М. Голубковым и Е.Б. Скороспеловой и так далее.

В Минобрнауки «Известиям» рассказали, что пособия от «Мнемозины» в перечень не включили, так как информация от издательства поступила позже указанного срока. Учебник в итоге не попал в школы — государство спонсирует только книги из перечня.

Педагогов возмущает ситуация, когда книги для школьников выбирают не по их качеству, а по соблюдению формальностей. «Ассоциация учителей литературы и русского языка» написала министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой повлиять на ситуацию.