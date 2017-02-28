И не только новокузнечанам.

Поздравить город с предстоящим юбилеем могут все, кто любит Новокузнецк. Для этого нужно записать короткометражный ролик выложить его в сеть с хэштегом #СДнемРожденияНовокузнецк, пишет SU.

Лучшие поздравления покажут 27 мая на большой сцене у Драмтеатра. С этой даты, напомним, начнётся обратный отсчёт до 400-летия города.

Поздравления будут приниматься и после 27 мая, чтобы на большом праздновании в 2018 году показать городу часовой ролик.