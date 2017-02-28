Новокузнечанам предлагают поздравить город с 400-летием
18 мая 16:27
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И не только новокузнечанам.
Поздравить город с предстоящим юбилеем могут все, кто любит Новокузнецк. Для этого нужно записать короткометражный ролик выложить его в сеть с хэштегом #СДнемРожденияНовокузнецк, пишет SU.
Лучшие поздравления покажут 27 мая на большой сцене у Драмтеатра. С этой даты, напомним, начнётся обратный отсчёт до 400-летия города.
Поздравления будут приниматься и после 27 мая, чтобы на большом праздновании в 2018 году показать городу часовой ролик.
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