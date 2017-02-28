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Новокузнечанам предлагают поздравить город с 400-летием

18 мая 16:27
546
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuznya.info

И не только новокузнечанам.

Поздравить город с предстоящим юбилеем могут все, кто любит Новокузнецк. Для этого нужно записать короткометражный ролик выложить его в сеть с хэштегом #СДнемРожденияНовокузнецк, пишет SU.

Лучшие поздравления покажут 27 мая на большой сцене у Драмтеатра. С этой даты, напомним, начнётся обратный отсчёт до 400-летия города.

Поздравления будут приниматься и после 27 мая, чтобы на большом праздновании в 2018 году показать городу часовой ролик.

Комментарии 7
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хожу-брожу
7 2
Мне год 400 -летия запомнится прежде всего как последний год хк "металлурга".
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Хапаразигастус
12 3
Я любил этот город. Раньше. Любил и уезжать не планировал, пока тут не началась массовая вырубка деревьев и уничтожение кустарника по всему городу. Теперь я ненавижу этот город-парковку и при первой же возможности уеду отсюда.
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...
5 0
Мне год 400 -летия запомнится прежде всего как последний год хк "металлурга".
Ага..И ,последний ввод в эксплуатацию(400лет) ШКОЛы на Горьковской ,81..это,последний и реальный ..ПИСК администрации..))))))))))))))))))))))))))))))))))
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мальчик с шестью пальчиками
2 15
Я любил этот город. Раньше. Любил и уезжать не планировал, пока тут не началась массовая вырубка деревьев и уничтожение кустарника по всему городу. Теперь я ненавижу этот город-парковку и при первой же возможности уеду отсюда.
Ну,чё.?.Застрелись или повешайся в знак протеста..нашему ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистому и промышленному городу НОВОКУЗНЕЦК..)
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z
4 1
Как бороться с чиговноежиками-тулиивцами?
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Володя
2 0
Только расстрелы и покрышки, товаристч! Все уже сгнило.
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