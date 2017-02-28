Психологи рассказали, как почувствовать себя более счастливым человеком.

Самый простой рецепт, утверждают исследователи, — короткий дневной сон. Он способствует уменьшению депрессивных маркеров, повышает эмоциональный тонус, делает человека более сосредоточенным, продуктивным и творческим. Об этом пишет MedikForum.ru.

По словам экспертов, благотворно влияет на организм дневная дрёма продолжительностью до 30 минут. В то же время длительный сон днём связан с некоторыми рисками для здоровья, предостерегают учёные.