Назван самый простой способ стать счастливее
Сегодня 07:00
994
Психологи рассказали, как почувствовать себя более счастливым человеком.
Самый простой рецепт, утверждают исследователи, — короткий дневной сон. Он способствует уменьшению депрессивных маркеров, повышает эмоциональный тонус, делает человека более сосредоточенным, продуктивным и творческим. Об этом пишет MedikForum.ru.
По словам экспертов, благотворно влияет на организм дневная дрёма продолжительностью до 30 минут. В то же время длительный сон днём связан с некоторыми рисками для здоровья, предостерегают учёные.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.