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Назван самый простой способ стать счастливее

Сегодня 07:00
994
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yt3.ggpht.com

Психологи рассказали, как почувствовать себя более счастливым человеком.

Самый простой рецепт, утверждают исследователи, — короткий дневной сон. Он способствует уменьшению депрессивных маркеров, повышает эмоциональный тонус, делает человека более сосредоточенным, продуктивным и творческим. Об этом пишет MedikForum.ru.

По словам экспертов, благотворно влияет на организм дневная дрёма продолжительностью до 30 минут. В то же время длительный сон днём связан с некоторыми рисками для здоровья, предостерегают учёные.

Комментарии 5
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Я
13 5
А ученые не думали, что для счастья хватило бы миллиона долларов!
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Не ты
5 5
А ученые не думали, что для счастья хватило бы миллиона долларов!
Для таких,как ты,кто измеряет счастье долларами,его не будет никогда. Только материальная независимость,никакого душевного блага
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Я
3 2
Для таких,как ты,кто измеряет счастье долларами,его не будет никогда. Только материальная независимость,никакого душевного блага
Вот и живи со своим благом.
ответить
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Андрей
6 0
Вот оно счастье то где,оказывается надо ,,харю плющить" и все проблемы разом,ходи улыбайся весь день
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Андрей
16 0
Только дошло,почему депутаты спят то на заседаниях,а тут вон оно что
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