С июля этого года у жителей Новокузнецка с лифтом в домах вырастет платёжка за ЖКУ.
Новокузнецким властям по требованию Государственной жилищной инспекции придётся привести в соответствие с законом плату за лифт. Сейчас горожане, живущие на первом и втором этаже, о его содержании не задумываются.
Вероятней всего, с июля плата у жильцов третьего и последующих этажей снизится с 4,93 до 4,46 рублей за квадратный метр, у жильцов первого и второго этажей — вырастет на 4,46 рублей за квадратный метр.
«С июля в регионе начнётся поэтапная отмена бюджетной субсидии за коммунальные услуги. Процент ежегодного увеличения тарифов ограничен законом. Следовательно, формальное снижение платы за лифт позволит на большую сумму увеличить плату за коммуналку, ведь в официальном отчёте не обязательно указывать, на сколько изменился платеж у жителя девятого этажа и его соседа с первого этажа. Достаточно показать „среднюю температуру по больнице“», — пишет SU.
Добавим, по закону, лифт — общее имущество дома, и содержать его обязаны все жильцы.
Как ранее писал ВашГород.ру, ситуация с оплатой за лифт взволновала инициативных новокузнечан. Горожане готовили жалобу в высшие инстанции.
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Но я просто в ауте оттого, что жители первого-второго этажа теперь будут оплачивать ту услугу, которой не пользуются по умолчанию. На второй этаж кнопка заблокирована программно. Предлагаю жителем первых этажей кататься вверх на лифте, а затем спускаться пешком. Только когда лифтовое хозяйство начнет "сыпаться" от увеличенной нагрузки, у кого-то в башке наступит прояснение! Надо в знак протеста устроить флеш-моб месяца на 3, а там будем поглядеть
Но я просто в ауте оттого, что жители первого-второго этажа теперь будут оплачивать ту услугу, которой не пользуются по умолчанию. На второй этаж кнопка заблокирована программно. Предлагаю жителем первых этажей кататься вверх на лифте, а затем спускаться пешком. Только когда лифтовое хозяйство начнет "сыпаться" от увеличенной нагрузки, у кого-то в башке наступит прояснение! Надо в знак протеста устроить флеш-моб месяца на 3, а там будем поглядеть
Так что в многоквартирных домах всего не учтёшь.
А то всех прямо жаба душит: доезжает - спускается - не платит ... Вот я плачу, а не пользуюсь.
Но я просто в ауте оттого, что жители первого-второго этажа теперь будут оплачивать ту услугу, которой не пользуются по умолчанию. На второй этаж кнопка заблокирована программно. Предлагаю жителем первых этажей кататься вверх на лифте, а затем спускаться пешком. Только когда лифтовое хозяйство начнет "сыпаться" от увеличенной нагрузки, у кого-то в башке наступит прояснение! Надо в знак протеста устроить флеш-моб месяца на 3, а там будем поглядеть