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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

У многих новокузнечан вырастут платёжки за ЖКУ

18 мая 17:18
1769
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
xolst-podramniki.ru

С июля этого года у жителей Новокузнецка с лифтом в домах вырастет платёжка за ЖКУ.

Новокузнецким властям по требованию Государственной жилищной инспекции придётся привести в соответствие с законом плату за лифт. Сейчас горожане, живущие на первом и втором этаже, о его содержании не задумываются.

Вероятней всего, с июля плата у жильцов третьего и последующих этажей снизится с 4,93 до 4,46 рублей за квадратный метр, у жильцов первого и второго этажей — вырастет на 4,46 рублей за квадратный метр.

«С июля в регионе начнётся поэтапная отмена бюджетной субсидии за коммунальные услуги. Процент ежегодного увеличения тарифов ограничен законом. Следовательно, формальное снижение платы за лифт позволит на большую сумму увеличить плату за коммуналку, ведь в официальном отчёте не обязательно указывать, на сколько изменился платеж у жителя девятого этажа и его соседа с первого этажа. Достаточно показать „среднюю температуру по больнице“», — пишет SU.

Добавим, по закону, лифт — общее имущество дома, и содержать его обязаны все жильцы.

Как ранее писал ВашГород.ру, ситуация с оплатой за лифт взволновала инициативных новокузнечан. Горожане готовили жалобу в высшие инстанции.

Комментарии 16
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Екарный Бабай
18 5
Денег нет,но вы держитесь,счастья вам и всего хорошего,ну и .............
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Агата
10 0
В УК "30 квартал" платежки и так выросли из ничего. Просто слили вместе ремонт, оплату услуг, все ОДНы без указания четких цифр - на выходе почти в 2 раза больше. И разъяснений не получить. В "неприемные дни " не разговаривают, а в "приемные" - снимают трубку с рычага, и весь день "занято". Получается, что они могут себе зарплату с нашего ремонта начислять
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!
11 0
В "30 квартале" забрали себе холодную воду, показания счетчиков их не волнуют. Холодная вода и водоотведение от "фонаря", хотя показания приборов учета передаются вовремя. Потом вообще концов не найти.
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Летописец ТСЖ "30 квартал", ООО "30 квартал", ООО УК "30 квартал"
11 0
В "управляющей компании" нет персонала, кроме "генерального директора" с корочками технолога-пищевика. Специалистов, персонала нет, - можно "понять и простить".
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!
6 0
В "управляющей компании" нет персонала, кроме "генерального директора" с корочками технолога-пищевика. Специалистов, персонала нет, - можно "понять и простить".
то-то я смотрю, как они пеню накручивают, там если какое-нибудь ОДН не доглядел нечаянно или квитанция не пришла, то с первого дня и на все, даже на то, что по закону не положено. "Страшно далеки они от" нормативных документов. Зато тарифы самые высокие в городе.
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Житель
7 0
В УК "30 квартал" платежки и так выросли из ничего. Просто слили вместе ремонт, оплату услуг, все ОДНы без указания четких цифр - на выходе почти в 2 раза больше. И разъяснений не получить. В "неприемные дни " не разговаривают, а в "приемные" - снимают трубку с рычага, и весь день "занято". Получается, что они могут себе зарплату с нашего ремонта начислять
Если до них не дозвониться, то нужно тогда обращаться в другое место, где берут трубки и разбираются с жалобами
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Имя есть
15 3
Живу в многоэтажке. Лифтом пользуемся регулярно, т.к. пешком с сумками не взойти.
Но я просто в ауте оттого, что жители первого-второго этажа теперь будут оплачивать ту услугу, которой не пользуются по умолчанию. На второй этаж кнопка заблокирована программно. Предлагаю жителем первых этажей кататься вверх на лифте, а затем спускаться пешком. Только когда лифтовое хозяйство начнет "сыпаться" от увеличенной нагрузки, у кого-то в башке наступит прояснение! Надо в знак протеста устроить флеш-моб месяца на 3, а там будем поглядеть
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Житель
9 0
Что то мне подсказывает, что для 1-2 этажей плату то введут, а вот остальным понизить благополучно забудут. Для чего это собственно и делается.
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123
58 2
Живу в многоэтажке. Лифтом пользуемся регулярно, т.к. пешком с сумками не взойти.
Но я просто в ауте оттого, что жители первого-второго этажа теперь будут оплачивать ту услугу, которой не пользуются по умолчанию. На второй этаж кнопка заблокирована программно. Предлагаю жителем первых этажей кататься вверх на лифте, а затем спускаться пешком. Только когда лифтовое хозяйство начнет "сыпаться" от увеличенной нагрузки, у кого-то в башке наступит прояснение! Надо в знак протеста устроить флеш-моб месяца на 3, а там будем поглядеть
Вот наша соседка со второго этажа именно так и делает - доезжает до третьего и спускается к себе на второй, причём за лифт не платит!
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уй
12 3
Новость для дебилов. Решение об оплате за пользование общим имуществом принимает общее собрание, а не депутаны и другая мразь
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пенсионерка
5 1
Вот наша соседка со второго этажа именно так и делает - доезжает до третьего и спускается к себе на второй, причём за лифт не платит!
А я живу на 3-ем, но лифтом не пользуюсь совсем, т.к. мне в нём плохо становится. С самой молодости не выношу замкнутого пространства. К родственникам на 7-ой этаж хожу пешком.
Так что в многоквартирных домах всего не учтёшь.
А то всех прямо жаба душит: доезжает - спускается - не платит ... Вот я плачу, а не пользуюсь.
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олег
2 0
нефть не в почете, надо с народа драть три шкуры, а то и поболее
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Володя
2 3
нефть не в почете, надо с народа драть три шкуры, а то и поболее
Приходи на митинг 12-го числа, расскажешь как драть.
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кто в теме?
0 0
Ктонить в теме, как рассчитывается ценник за лифт? Ведь Лифт это не коммунальная услуга, значит там нет тарифа, а есть договор. Что-то мне кажется, что людям не многое договаривают. Поделитесь инфой камрады.
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Евгения
1 0
Живу в многоэтажке. Лифтом пользуемся регулярно, т.к. пешком с сумками не взойти.
Но я просто в ауте оттого, что жители первого-второго этажа теперь будут оплачивать ту услугу, которой не пользуются по умолчанию. На второй этаж кнопка заблокирована программно. Предлагаю жителем первых этажей кататься вверх на лифте, а затем спускаться пешком. Только когда лифтовое хозяйство начнет "сыпаться" от увеличенной нагрузки, у кого-то в башке наступит прояснение! Надо в знак протеста устроить флеш-моб месяца на 3, а там будем поглядеть
В нашем подъезде жители второго этажа пользуются лифтом. Они додумались вообще отделить лифт дверью тамбура.Тоесть, если Вы, случайно доехали до второго , то выходите прямо в тамбуре.
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Артём 9325
0 0
В УК "30 квартал" платежки и так выросли из ничего. Просто слили вместе ремонт, оплату услуг, все ОДНы без указания четких цифр - на выходе почти в 2 раза больше. И разъяснений не получить. В "неприемные дни " не разговаривают, а в "приемные" - снимают трубку с рычага, и весь день "занято". Получается, что они могут себе зарплату с нашего ремонта начислять
идите туда лично ! соберите жильцов и пикетируйте их офис
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