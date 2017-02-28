С июля этого года у жителей Новокузнецка с лифтом в домах вырастет платёжка за ЖКУ.

Новокузнецким властям по требованию Государственной жилищной инспекции придётся привести в соответствие с законом плату за лифт. Сейчас горожане, живущие на первом и втором этаже, о его содержании не задумываются.

Вероятней всего, с июля плата у жильцов третьего и последующих этажей снизится с 4,93 до 4,46 рублей за квадратный метр, у жильцов первого и второго этажей — вырастет на 4,46 рублей за квадратный метр.

«С июля в регионе начнётся поэтапная отмена бюджетной субсидии за коммунальные услуги. Процент ежегодного увеличения тарифов ограничен законом. Следовательно, формальное снижение платы за лифт позволит на большую сумму увеличить плату за коммуналку, ведь в официальном отчёте не обязательно указывать, на сколько изменился платеж у жителя девятого этажа и его соседа с первого этажа. Достаточно показать „среднюю температуру по больнице“», — пишет SU.

Добавим, по закону, лифт — общее имущество дома, и содержать его обязаны все жильцы.

Как ранее писал ВашГород.ру, ситуация с оплатой за лифт взволновала инициативных новокузнечан. Горожане готовили жалобу в высшие инстанции.