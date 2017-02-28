В выходные нам обещают хорошую погоду — значит, отдых удастся на славу.

Эксперт сайта ВашГород.ру Андрей Никатов вновь нашёл пять вариантов интересно провести вечер пятницы, субботу и воскресенье.

Узнать тайны города

Думаете, что знаете Новокузнецк вдоль и поперёк? Уверен, «Ночь в музее» расскажет вам такие легенды и тайны города, о которых вы и не могли предположить. В ночь с 19 на 20 мая всех зовут на театрализованные и виртуальные экскурсии. Подробная программа и цены — здесь.

Съездить на природу

Фото — Наталья Ивушкина

Кто сказал, что в Шерегеш ездят только зимой? Курорт и весной может удивить уникальной природой. На сноубордах вы, правда, уже не покатаетесь, зато вдохнёте свежего воздуха и увидите, какова наша кузбасская жемчужина без снежнего одеяла. Вот только ехать придётся дольше: дорогу в обход Каза закрыли на ремонт. И не забудьте надеть закрытые вещи и обработать их от клещей!

Выбраться на шашлыки

Кажется, наконец-то погода подходит для самого лучшего дачного лакомства. Конечно, я говорю о шашлыках. Пока опять не пошёл снег, организуйте барбекю, тем более, что секреты хорошего шашлыка ВашГород.ру уже рассказал.

Прокатиться на каруселях

В городе уже вовсю работают аттракционы в парке Гагарина. Советую взять членов семьи, друзей и с ветерком прокатиться на «Фараоне» и «Емеле». Сколько стоят карусели, мы уже писали. Кстати, там и площадка для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья есть.

Поздравить город

У начинающих блогеров есть шанс показать всему городу свои творческие способности. Администрация объявила конкурс на видеопоздравление Новокузнецка к юбилею. Лучшие покажут 27 мая на большой сцене у Драмтеатра. И тогда никто не посмеет упрекать вас в отсутствии таланта.

Хороших выходных!

Андрей Никатов