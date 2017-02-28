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Пропавших в Кузбассе подростков нашли

Сегодня 07:10
1036
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
/i1.wp.com

Юношей искали по всей России десять дней.

Напомним, 16-летний и 15-летний жители Кемерова убежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Это случилось 8 мая. Полицейские узнали, что ребята хотели добраться автостопом до Краснодарского края.

Сотрудники полиции организовали поиски пропавших. Ориентировки на них были направлены не только в территориальные подразделения органов внутренних дел Кемеровской области, но и в другие регионы России.

«Бегунков» нашли в среду, 17 мая, в Кедровке.

Сотрудники уголовного розыска, работая по раскрытию преступления, заметили на улице Новогодней двоих молодых людей, похожих на разыскиваемых подростков. Полицейские доставили несовершеннолетних в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово и сообщили законным представителям об их обнаружении, — говорится в пресс-релизе областного ведомства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, где подростки провели 10 дней.

Комментарии 1
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Читатель
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Два недоросля, с нулевыми знаниями географии, решили податься на юга, где много-много диких бибизян, и только их двоих там не хватало.
А на жизнь у состоятельных граждан, наверно, "одалживать" собирались.
Были отловлены в Кедровке, наверно они думали, что это уже Краснодар или Крым.
И ведь 10 дней на что-то жили, это значит ищи свежеограбленых, похоже.
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