Юношей искали по всей России десять дней.

Напомним, 16-летний и 15-летний жители Кемерова убежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Это случилось 8 мая. Полицейские узнали, что ребята хотели добраться автостопом до Краснодарского края.

Сотрудники полиции организовали поиски пропавших. Ориентировки на них были направлены не только в территориальные подразделения органов внутренних дел Кемеровской области, но и в другие регионы России.

«Бегунков» нашли в среду, 17 мая, в Кедровке.

Сотрудники уголовного розыска, работая по раскрытию преступления, заметили на улице Новогодней двоих молодых людей, похожих на разыскиваемых подростков. Полицейские доставили несовершеннолетних в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово и сообщили законным представителям об их обнаружении, — говорится в пресс-релизе областного ведомства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, где подростки провели 10 дней.