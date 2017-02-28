Одно из зданий, находящееся в больничном городке продали бизнесменам. Оказалось, что здание находится в удовлетворительном состоянии, сейчас проводится техническая экспертиза.

Здание купила на торгах фирма «Инвестцентр» некоторое время назад. О чём сообщало КУМИ. 9-этажное здание пустовало несколько десятилетий. Вскоре здесь планируется построить бизнес-центр. Объект планируют сдать уже летом 2018 года.

Таким образом, новый объект пополнит ряды офисных зданий. Отметим, в шаговой доступности уже находятся бизнес-центры на Бардина, 26, и на Сеченова, 28а (БЦ «Меридиан»). По данным контур.фокус, БЦ «Меридиан» принадлежит тем же самым собственникам, что и строящееся здание.

Ранее компания была зарегистрирована в Кемеровской области, сейчас адрес регистрации — Республика Алтай.