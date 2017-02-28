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Недвижимость и строительство

Здание больницы в Новокузнецке продали под бизнес-центр — подробности

Сегодня 07:50
1935
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Одно из зданий, находящееся в больничном городке продали бизнесменам. Оказалось, что здание находится в удовлетворительном состоянии, сейчас проводится техническая экспертиза.

Здание купила на торгах фирма «Инвестцентр» некоторое время назад. О чём сообщало КУМИ. 9-этажное здание пустовало несколько десятилетий. Вскоре здесь планируется построить бизнес-центр. Объект планируют сдать уже летом 2018 года.

Таким образом, новый объект пополнит ряды офисных зданий. Отметим, в шаговой доступности уже находятся бизнес-центры на Бардина, 26, и на Сеченова, 28а (БЦ «Меридиан»). По данным контур.фокус, БЦ «Меридиан» принадлежит тем же самым собственникам, что и строящееся здание.

Ранее компания была зарегистрирована в Кемеровской области, сейчас адрес регистрации — Республика Алтай.

Недвижимость и строительство
Комментарии 5
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Елена
68 1
Это где же столько бизнесменов в городе возьмут ? У нас давно уже все улицы пестрят " продам" и "аренда" ! В шахту никого не загонишь , все в "бизнесе " !!
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местный-2
3 1
Это где же столько бизнесменов в городе возьмут ? У нас давно уже все улицы пестрят " продам" и "аренда" ! В шахту никого не загонишь , все в "бизнесе " !!
Город потом выкупит в три раза дороже(шутка).
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Точняк!
6 2
Это где же столько бизнесменов в городе возьмут ? У нас давно уже все улицы пестрят " продам" и "аренда" ! В шахту никого не загонишь , все в "бизнесе " !!
Да какой, к лешему, бизнес?
Очередная "малина" будет, контора для развлечения и отмывания денег.
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13
2 1
На перекрестке Бардина-Кутузова станет ооочень весело
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