Министерство Юстиции доработало законопроект, согласно которому у граждан разрешается изымать единственное жильё за долги.

Как сообщает РИА Новости, забирать единственное жильё у должников по кредитам и ЖКХ не будут. Однако подобные меры приставы смогут применять только по социально значимым исполнительным производствам.

Это означает, что жильё смогут забрать, например, за долги по алиментам или нанесение ущерба жизни и здоровью. Ранее в министерстве сообщали, что речь идет только о помещениях, «явно превышающих» потребности в жилище.

Такие меры, по мнению Минюста помогут защитить интересы социально незащищённых кредиторов, которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жильё».