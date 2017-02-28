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Недвижимость и строительство

У некоторых россиян смогут забирать единственное жильё

Сегодня 06:00
1526
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
forumrostov.ru

Министерство Юстиции доработало законопроект, согласно которому у граждан разрешается изымать единственное жильё за долги.

Как сообщает РИА Новости, забирать единственное жильё у должников по кредитам и ЖКХ не будут. Однако подобные меры приставы смогут применять только по социально значимым исполнительным производствам.

Это означает, что жильё смогут забрать, например, за долги по алиментам или нанесение ущерба жизни и здоровью. Ранее в министерстве сообщали, что речь идет только о помещениях, «явно превышающих» потребности в жилище.

Такие меры, по мнению Минюста помогут защитить интересы социально незащищённых кредиторов, которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жильё».

Недвижимость и строительство
Комментарии 4
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Алексей
13 4
«Ранее в министерстве сообщали, что забирать будут только Ранее Минюст сообщал, что речь идет только о помещениях» — это вообще , что такое? С утра забыли отредактировать статью? Микс автору.
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Венz
13 10
Смысл предложения минюста, которое явно будет принято, продолжится процесс перевода граждан в антисоциальную, но уже довольно многочисленную, группу т.н. БОМЖЕЙ!
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Читатель
1 0
Запахнет жареным, пропишут ребенка, и опека не даст разрешения на продажу. Вот и все.
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