Уходящая неделя запомнилась нам резким возвращением зимы и цветением яблонь.

Что ещё горожане публиковали в «Инстаграме», мы покажем в традиционной рубрике «ваш город вашими глазами». А если вы хотите увидеть своё фото у нас на сайте, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Неожиданный гость в виде снега накрыл тюльпаны лёгким одеялом. Очень нежно получилось, правда?

Публикация от Julia (@julia_min1806) Май 17 2017 в 1:18 PDT

Кое-где хлопья лишь слегка коснулись бутонов.

Публикация от Sveta (@avdeeva_76) Май 17 2017 в 6:55 PDT

Публикация от Надежда Юрина (@nadezhda_yurina90) Май 17 2017 в 8:48 PDT

А ещё на неделе город накрыло сильным туманом.

Публикация от I'm fine (@uglyakashi) Май 17 2017 в 4:50 PDT

Цветущие розовым кусты добавляют весеннему городу оригинальную нотку.

Публикация от Арина Королева (@dillesting) Май 17 2017 в 7:29 PDT

Вы тоже в детстве любовались разводами от бензина на тротуаре?

Публикация от Юлия (@lal_k_a) Май 17 2017 в 2:36 PDT

В финале нашей рубрике два четвероногих героя. Пёс-воришка

Разыскивается!Ворует колбасу из пакетов!Новокузнечане,будьте бдительны!Держите свои пакеты с покупками крепче!!! Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ANASTASIA KOLOSKOVA (@kolos_anastasia) Май 17 2017 в 8:39 PDT

и пёс, которому норм. Пожалуй, он точно описывает состояние большинства горожан в субботу утром.

Публикация от Михаил (@marko_polo_nax) Май 18 2017 в 1:11 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу 26 мая.