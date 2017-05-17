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Новосибирск: Карта выходных с 19 по 21 мая

Тюльпаны в снегу и воришка колбасы: ваш город вашими глазами

Сегодня 06:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bestofinsta

Уходящая неделя запомнилась нам резким возвращением зимы и цветением яблонь.

Что ещё горожане публиковали в «Инстаграме», мы покажем в традиционной рубрике «ваш город вашими глазами». А если вы хотите увидеть своё фото у нас на сайте, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Неожиданный гость в виде снега накрыл тюльпаны лёгким одеялом. Очень нежно получилось, правда?

Кое-где хлопья лишь слегка коснулись бутонов.

А ещё на неделе город накрыло сильным туманом.

Цветущие розовым кусты добавляют весеннему городу оригинальную нотку.

Вы тоже в детстве любовались разводами от бензина на тротуаре?

В финале нашей рубрике два четвероногих героя. Пёс-воришка

и пёс, которому норм. Пожалуй, он точно описывает состояние большинства горожан в субботу утром.

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу 26 мая.

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