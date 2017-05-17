Уходящая неделя запомнилась нам резким возвращением зимы и цветением яблонь.
Что ещё горожане публиковали в «Инстаграме», мы покажем в традиционной рубрике «ваш город вашими глазами». А если вы хотите увидеть своё фото у нас на сайте, публикуйте его с хештегом «вашгород».
Неожиданный гость в виде снега накрыл тюльпаны лёгким одеялом. Очень нежно получилось, правда?
Кое-где хлопья лишь слегка коснулись бутонов.
А ещё на неделе город накрыло сильным туманом.
Цветущие розовым кусты добавляют весеннему городу оригинальную нотку.
Вы тоже в детстве любовались разводами от бензина на тротуаре?
В финале нашей рубрике два четвероногих героя. Пёс-воришка
Разыскивается!Ворует колбасу из пакетов!Новокузнечане,будьте бдительны!Держите свои пакеты с покупками крепче!!!
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ANASTASIA KOLOSKOVA (@kolos_anastasia)
и пёс, которому норм. Пожалуй, он точно описывает состояние большинства горожан в субботу утром.
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу 26 мая.
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