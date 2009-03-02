Похоже, «гаишники» ещё долго будут популярнейшими героями анекдотов. А если серьёзно — ни для кого не секрет, что у сотрудников ДПС есть нешуточные планы по выявленным правонарушениям и выписанным штрафам. И уж совсем не до шуток тем водителям, кто «попал» в такой план. Единственное спасение — знать свои права и уметь их защищать. Но, к сожалению, многие владельцы транспортных средств к этому не очень-то готовы. Вот и работник одного из предприятий Новокузнецка, спокойно ехавший на смену, совершенно неожиданно для себя «въехал» в штраф на 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Дмитрий, не нарушивший никаких правил дорожного движения, был остановлен сотрудником ДПС. Законопослушно тормознул — ведь причин для волнения не было. Ничего не объясняя, инспектор сходу предложил… подуть ему в лицо!!! Известно же, насколько чувствительным алкотестером является человеческий нос. Автовладелец подул. Представитель дорожно-постовой службы тут же заявил, что чует запах алкоголя изо рта. Позвал товарища, которому Дмитрий тоже дунул в нос, и тот опять же с поразительной точностью выявил злосчастный алкогольный запах.

Казалось бы, самый логичный шаг — провести освидетельствование подозрительного водителя хотя бы с помощью настоящего алкотестера, а, увы, не слишком-то совершенных человеческих органов обоняния. Однако, вместо этого сотрудники ДПС принялись рисовать уже опаздывающему на работу человеку пугающую картинку. Мол, если и прибор покажет состояние алкогольного опьянения, то будет стопроцентное лишение прав. А если водитель откажется от медицинского освидетельствования, то у него есть шансы остаться с правами.

А тут ещё время поджимает — если не приедешь к началу смены, могут и уволить к чёртовой матери. Так что запуганный и запутавшийся автовладелец согласился на второй вариант, к которому его явно подталкивали. Вот только сразу же поспешить на работу ему не удалось. Представители дорожно-патрульной службы взяли водителя в оборот — составили протоколы и пригласили понятых, предложив владельцу транспортного средства повторить, что он не хочет проходить освидетельствование с помощью алкотестера.

Дали всем «подмахнуть бумажки» — тоже торопящиеся по своим делам люди «подмахнули». И участник дорожного движения к своему удивлению и ужасу выяснил, что на самом деле ему теперь грозит не только немаленький штраф, но и лишение водительского удостоверения на приличный срок.

Прибыв на рабочее место, правда, уже на общественном транспорте, так как его автомобиль уже был на штрафстоянке, благодаря сотрудникам ДПС, по совету коллег, он отправился в наркодиспансер. Там врач составил Акт медицинского освидетельствования — по результатам анализов, в которых не было установлено состояние опьянения. К тому же во время получения допуска к рабочей смене автовладелец прошёл обязательный медосмотр. Тот также не выявил отклонений от нормы, в том числе алкогольного опьянения и даже того самого «запаха изо рта», о чём была сделана соответствующая запись в рабочем журнале. Вот только при судебном разбирательстве у мирового судьи не только та запись из журнала о прохождении медицинского осмотра на рабочем месте, но даже данные официального Акта не были приняты к рассмотрению.

Вердикт мирового судьи прозвучал неумолимо — гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.26 КРФ об АП. И водителю было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. За что? А за то, что он не выполнил «законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». То есть получается, что инспектор дорожно-патрульной службы изначально, а то и специально ввёл водителя в заблуждение, чем на самом деле ему грозит отказ от медицинского освидетельствования в медицинском учреждении?!

Дмитрий обратился в компанию «Автоюрист», помогающую автолюбителям в подобных ситуациях. Автоюристы, защищавшие интересы автовладельца в судах первой и второй инстанциях, подготовили апелляционную жалобу в районный суд — «на незаконное, необоснованное и сфабрикованное решение мирового судьи, не уделившего должного внимания материалам дела, которое было составлено с процессуальными нарушениями норм материального права».

А подобных нарушений они обнаружили предостаточно. Взять хотя бы тот факт, что в пункте 63 приказа МВД от 02.03.2009 года № 185, где перечислены все основания к остановке транспортного средства, не указано ни одной подходящей причины, из-за которой была остановлена машина.

Ладно, «проехали». Но при составлении протокола об отстранении водителя от управления транспортным средством было допущено нарушение части 2 статьи 27.12 КРФ об АП, где указано, что «отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляется должностным лицом в присутствии понятых либо с применением видеозаписи». Да и протокол о направлении водителя на такое освидетельствование тоже был составлен с нарушением.

Понятые, появившиеся позже, чтобы поставить подписи на готовых бланках документов, лишь зафиксировали факт отказа автовладельца, уже введённого в заблуждение инспектором ДПС. Причём самому водителю так и не были разъяснены ни его права, ни порядок проведения медицинского освидетельствования при помощи алкотестера, да и сам прибор ему не предъявляли. Может, и не было никакого алкотестера?

А понятых, как минимум, должны были предупредить об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной по статье 17.9 КРФ об АП. Но, видимо, «забыли». На мировом суде они вообще не присутствовали. Так что все пояснения судье давали сами сотрудники дорожно-патрульной службы, явно бывшие в данном процессе «служебно» заинтересованными лицами. Кстати, согласно главе 25 КРФ об АП, они не входят в круг участников производства по делам об административных правонарушениях, а значит — не могут быть свидетелями.

Увы, для мирового судьи водитель изначально был виновен в совершении правонарушения. А ведь это нарушает основополагающий принцип правосудия. Ту самую презумпцию невиновности, закреплённую в статье 49 Конституции Российской Федерации, когда все «неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого».

Эта не такая уж редкая история закончилась благополучно — уже на заседании районного суда, являющегося следующей за мировым судом инстанцией. Юристы компании «Автоюрист» убедили одного из понятых дать свидетельские показания. В итоге выяснилось, что ни он, ни другие понятые не присутствовал при отстранении водителя от управления транспортным средством и его направлении на медицинское освидетельствование. Они только поставили подписи под уже составленными сотрудниками ДПС протоколами.

Что и требовалось доказать. Представители дорожно-постовой службы допустили нарушение части 2 статьи 27.12 КРФ об АП. В итоге постановление мирового судьи было отменено, делопроизводство прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения. Водителю вернули права и «сняли» с него штраф.