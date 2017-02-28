В России составили карту насилия над представителями сексуальных меньшинств. Сибирские города тоже отметились — и насилием, и убийством.
Карту ненависти составила лаборатория исследования сексуальности. Здесь можно увидеть данные о преступлениях против ЛГБТ за последние пять лет. Каждая красная точка на карте — одно преступление. При нажатии кнопкой мыши выскакивает окно с дополнительной информацией: номер записи в базе данных СМИ, дата публикации, место преступления, сексуальность жертвы, количество пострадавших, тип преступления.
«Все преступления разделены на три категории: (1) убийства; (2) насилие (побои, избиения, оскорбления — всё, кроме убийств); (3) хищения (вымогательство, кража, грабеж
и т. п.)», — рассказали в Лаборатории.
Проект создавался на основе данных электронного архива Интегрум за 2011−2016 годы.
Самая пугающая статистика — в Центральной России. Но и в Сибири есть «города ненависти». В деревне Большой Оёш (Новосибирская область) в 2015 году произошло насилие над представителем ЛГБТ, в самом Новосибирске гея избили в 2011-м. В Кемерове похожий случай произошёл в 2016 году, а самое страшное случилось в Междуреченске. Здесь в прошлом году убили человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Напомним, в последние недели СМИ активно обсуждают гонения на геев в Чечне. Сейчас Российская ЛГБТ-сеть собирает средства для помощи чеченцам: из республики вывезли уже 42 представителя сексуальных меньшинств.
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Создаются какие-то левые, сомнительные организации,занимающиеся непонятно чем.
Ребята, молодые(возможно),креативные ,что в реальном секторе работать невмоготу?
Их мнение обо мне и всех нормальных меня не интересует.
Противны их визгливые тошнотные демонстрации, какие то поганые требования.
Почему то нормальные не ходят и не требуют себе свободы половых отношений, а этим никто не запрещает в попку баловаться, но они все равно что то требуют, куда то пишут, постоянно скандалят!
Их мнение обо мне и всех нормальных меня не интересует.
Противны их визгливые тошнотные демонстрации, какие то поганые требования.
Почему то нормальные не ходят и не требуют себе свободы половых отношений, а этим никто не запрещает в попку баловаться, но они все равно что то требуют, куда то пишут, постоянно скандалят!
А что касается ориентации...глупо судить о людях по этому признаку,судят о поступках, достижениях...
Говорят что и Чайковский тоже говорят был из них, и что он перестал быть великим русским композитором?