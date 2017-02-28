Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 19 по 21 мая

Сибирские города попали на карту ненависти к геям

Сегодня 08:49
1038
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lgbtrightsinrussia.wordpress.com

В России составили карту насилия над представителями сексуальных меньшинств. Сибирские города тоже отметились — и насилием, и убийством.

Карту ненависти составила лаборатория исследования сексуальности. Здесь можно увидеть данные о преступлениях против ЛГБТ за последние пять лет. Каждая красная точка на карте — одно преступление. При нажатии кнопкой мыши выскакивает окно с дополнительной информацией: номер записи в базе данных СМИ, дата публикации, место преступления, сексуальность жертвы, количество пострадавших, тип преступления.

«Все преступления разделены на три категории: (1) убийства; (2) насилие (побои, избиения, оскорбления — всё, кроме убийств); (3) хищения (вымогательство, кража, грабеж и т. п.)», — рассказали в Лаборатории.

Проект создавался на основе данных электронного архива Интегрум за 2011−2016 годы.

Самая пугающая статистика — в Центральной России. Но и в Сибири есть «города ненависти». В деревне Большой Оёш (Новосибирская область) в 2015 году произошло насилие над представителем ЛГБТ, в самом Новосибирске гея избили в 2011-м. В Кемерове похожий случай произошёл в 2016 году, а самое страшное случилось в Междуреченске. Здесь в прошлом году убили человека нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, в последние недели СМИ активно обсуждают гонения на геев в Чечне. Сейчас Российская ЛГБТ-сеть собирает средства для помощи чеченцам: из республики вывезли уже 42 представителя сексуальных меньшинств.

Комментарии 20
Добавить комментарий
аватар
Макс
35 3
Отношусь к ним нейтрально, но чтоб они не показывались. Ни парадов, ни маршей, ни лгбт вечеринок. А так, пусть живут. Каждый гомосек, минус один конкурент мне)))
ответить
аватар
местный-2
5 1
"лаборатория исследования сексуальности"
_________________
Создаются какие-то левые, сомнительные организации,занимающиеся непонятно чем.
Ребята, молодые(возможно),креативные ,что в реальном секторе работать невмоготу?
ответить
аватар
Андрей
11 1
Междура страшная сила,гомосекам не место!
ответить
аватар
123
14 7
Брезгую ими.
Ну так и не спи с ними
ответить
аватар
Уффь
7 3
Брезгую ими.
Главное, чтоб они тобой брезговали
ответить
аватар
Екатерина
17 4
ЛГБТ-меньшинства разлагают наше общество, особенно молодежь. Считаю что у себя дома - под одеялом каждый может делать все что захочет, но в обществе необходимо следить за своим поведением. Ибо вот такие последствия могут ожидать вас на каждом шагу...
ответить
аватар
Анонимный пользователь
15 0
Ну с тем же успехом можно карту убийств гетеросексуалов нарисовать. Или когда нарк или гопник идёт на гоп-стоп он у жертвы спрашивает какой тот сексуальности, думаю вряд ли. Поэтому эта карта фигня полная.
ответить
аватар
выаыва
2 6
Кузня на карте не отмечена, у нас что гомосятина одобряется?
ответить
аватар
охранник Бородач
8 3
Ну так и не спи с ними
Мне тошнотно, что они где то рядом со мной ходят и за что-то берутся своими погаными ручонками, все эти рукоблуды, гомосеки и прочие сидоры!
Их мнение обо мне и всех нормальных меня не интересует.
Противны их визгливые тошнотные демонстрации, какие то поганые требования.
Почему то нормальные не ходят и не требуют себе свободы половых отношений, а этим никто не запрещает в попку баловаться, но они все равно что то требуют, куда то пишут, постоянно скандалят!
ответить
аватар
женя
2 0
Кузня на карте не отмечена, у нас что гомосятина одобряется?
А ты почитай коментарии и увидишь, что они даже среди нас!
ответить
аватар
Свой
7 7
Геев не должно быть,их по возможности нужно ликвидировать.Эта гниль противоречит не только моральным принципам,но и всем законам природы.Совершенно не представляю откуда такие мрази берутся.
ответить
аватар
житель
2 0
что ж вы из обычного ущербного пи...ра героя делаете? в человеческой природе заложено пожалеть ущербного, а они этим пользуются. обычная манипуляция
ответить
аватар
*
3 1
ЛГБТ-меньшинства разлагают наше общество, особенно молодежь. Считаю что у себя дома - под одеялом каждый может делать все что захочет, но в обществе необходимо следить за своим поведением. Ибо вот такие последствия могут ожидать вас на каждом шагу...
А то что у нас каждый первый мужчина изменяет своей супруге и к 18 лет у парней и девушек уже десятки половых партнеров, это не разлагает... Да чего уж там, даже президент поговаривают живет с любовницей... Не нужно упрощать, проблемы в обществе, тем более что касается его разложения, не в геях точно... Я считаю, что существование с нами бок о бок людей, вернувшихся из мест заключения, того, что ими никто не занимается, гораздо более серьезное зло
ответить
аватар
*
1 5
Мне тошнотно, что они где то рядом со мной ходят и за что-то берутся своими погаными ручонками, все эти рукоблуды, гомосеки и прочие сидоры!
Их мнение обо мне и всех нормальных меня не интересует.
Противны их визгливые тошнотные демонстрации, какие то поганые требования.
Почему то нормальные не ходят и не требуют себе свободы половых отношений, а этим никто не запрещает в попку баловаться, но они все равно что то требуют, куда то пишут, постоянно скандалят!
Вы кричите про геев, но при этом так обсмаковали подробности в своем высказывании, любая демонстрация позавидовала бы. Вот такие как вы, любители обсудить и репостить как раз занимаетесь пропагандой
ответить
аватар
z
4 0
А разве едрисня и лгбт это не одно и тоже?
ответить
аватар
ffghrr
4 1
Каждый люто обсирающий гомиков, тайно послушивают Элтона Джона или Фредди Меркьюри)))
ответить
аватар
Дон Хенаро 41682
2 0
Каждый люто обсирающий гомиков, тайно послушивают Элтона Джона или Фредди Меркьюри)))
Слушать Фредди Меркьюри это что зазорно? Культовая Queen это супер...
А что касается ориентации...глупо судить о людях по этому признаку,судят о поступках, достижениях...
Говорят что и Чайковский тоже говорят был из них, и что он перестал быть великим русским композитором?
ответить
аватар
Макс
1 0
Каждый люто обсирающий гомиков, тайно послушивают Элтона Джона или Фредди Меркьюри)))
Бред, хенара прально сказал
ответить
аватар
Ололоша
3 0
ЛГБТ-меньшинства разлагают наше общество, особенно молодежь. Считаю что у себя дома - под одеялом каждый может делать все что захочет, но в обществе необходимо следить за своим поведением. Ибо вот такие последствия могут ожидать вас на каждом шагу...
А нормально ориентированные парочки, которые сосутся при людях, никого не разлагают?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ