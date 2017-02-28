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Новокузнечан из-за долгов ССК лишили горячей воды: вопрос решён

Сегодня 09:44
517
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Odessanews

Вчера, 18 мая, у жителей Дальнего Куйбышева преждевременно отключили горячую воду.

«Сибирская сбытовая компания» задолжала «Водоканалу» приличную сумму, сообщили в администрации Новокузнецка. На Куйбышевскую центральную котельную перестала поступать холодная вода, и жителей лишили горячей воды. Также без неё остались некоторые дома Орджоникидзевского района. Напомним, в Куйбышеве плановые отключения должны были стартовать 22 мая.

Накануне администрация Новокузнецка провела с «ССК» и «Водоканалом» экстренное совещание. На нём составили график погашения задолженности. Первые платежи уже начали поступать.

Горячая вода появится у жителей уже сегодня, 19 мая.

Ранее ВашГород.ру сообщал подробный график отключения горячей воды в районах города.

Комментарии 3
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Нда
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Сегодня это когда до 12:00 ещё не было
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z
0 0
Сегодня это когда до 12:00 ещё не было
Всех из ССк за подобное в опку. Бесполезная контора, в которой собрались бесполезные людишки, тупо паразитирующие на тарифах.
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Стася
2 0
У жителей Дальнего Куйбышево горячую воду отключили вечером 16 мая, а не вчера! Проверяйте информацию, прежде чем писать!
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