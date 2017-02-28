Вчера, 18 мая, у жителей Дальнего Куйбышева преждевременно отключили горячую воду.
«Сибирская сбытовая компания» задолжала «Водоканалу» приличную сумму, сообщили в администрации Новокузнецка. На Куйбышевскую центральную котельную перестала поступать холодная вода, и жителей лишили горячей воды. Также без неё остались некоторые дома Орджоникидзевского района. Напомним, в Куйбышеве плановые отключения должны были стартовать 22 мая.
Накануне администрация Новокузнецка провела с «ССК» и «Водоканалом» экстренное совещание. На нём составили график погашения задолженности. Первые платежи уже начали поступать.
Горячая вода появится у жителей уже сегодня, 19 мая.
Ранее ВашГород.ру сообщал подробный график отключения горячей воды в районах города.
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