Вчера, 18 мая, у жителей Дальнего Куйбышева преждевременно отключили горячую воду.

«Сибирская сбытовая компания» задолжала «Водоканалу» приличную сумму, сообщили в администрации Новокузнецка. На Куйбышевскую центральную котельную перестала поступать холодная вода, и жителей лишили горячей воды. Также без неё остались некоторые дома Орджоникидзевского района. Напомним, в Куйбышеве плановые отключения должны были стартовать 22 мая.

Накануне администрация Новокузнецка провела с «ССК» и «Водоканалом» экстренное совещание. На нём составили график погашения задолженности. Первые платежи уже начали поступать.

Горячая вода появится у жителей уже сегодня, 19 мая.

Ранее ВашГород.ру сообщал подробный график отключения горячей воды в районах города.