А также другой молочной продукции, произведённой в Белоруссии.

Россельхознадзор с 19 мая ввёл временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла. Об этом сообщает РИА Новости.

Под запрет попали «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.

В продукции этих производителей нашли антибиотики (линкомицин, ципрофлоксацин, тилозин), а также противогрибковый препарат натамицин. Это и стало поводом для введения ограничений.