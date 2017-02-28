А также другой молочной продукции, произведённой в Белоруссии.
Россельхознадзор с 19 мая ввёл временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла. Об этом сообщает РИА Новости.
Под запрет попали «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.
В продукции этих производителей нашли антибиотики (линкомицин, ципрофлоксацин, тилозин), а также противогрибковый препарат натамицин. Это и стало поводом для введения ограничений.
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А нас в Новокузнецке круглые сутки накрывает разной дрянью, в том числе и радиацией, с предприятий, чьи собственники от очагов накрывания живут за тысячи и тысячи километров.
Думаю оттуда и высокий, и растущий уровень онкозаболеваний с генными мутациями.
Господа из надзоров и органов об этом прекрасно знают, но задумываться над этим им сверху команды не поступало.
А нас в Новокузнецке круглые сутки накрывает разной дрянью, в том числе и радиацией, с предприятий, чьи собственники от очагов накрывания живут за тысячи и тысячи километров.
Думаю оттуда и высокий, и растущий уровень онкозаболеваний с генными мутациями.
Господа из надзоров и органов об этом прекрасно знают, но задумываться над этим им сверху команды не поступало.
советую изучить данный вопрос - книги, публикации, пресса, инет в конце концов....
и потом, 25 лет это не срок для деактивации радиоизотопов
советую изучить данный вопрос - книги, публикации, пресса, инет в конце концов....
и потом, 25 лет это не срок для деактивации радиоизотопов
Это ложный аргумент. Почитайте современную литературу по радиоэкологии и выводы Межд. орг. здравохранения. Сейчас признано, что в 1986 году множество людей переселили зря, поскольку вред от психологической травмы из-за переселения превысил вред от повышенного радиационного фона. Во многих районах Земли люди столетиями живут и здравствуют в районах с повышенным радиационным фоном, сравнимым с фоном, который был, например, в конце 1986 года в Белоруссии во многих районах отселения.
Сомневаюсь,что кому-то сейчас интересно качество,везде зарыт денежный интерес.ИМХО.
советую изучить данный вопрос - книги, публикации, пресса, инет в конце концов....
и потом, 25 лет это не срок для деактивации радиоизотопов
Исходить только из периода полураспада радионуклидов при оценке: можно жить в этом районе или нет - это примитивный подход (подход дилетанта).
В "горячих" частицах можно найти и следы плутония-239 (период полураспада приблизительно 20 тысяч лет) и, согласно Вашим "умозаключениям" , в загрязненных районах нельзя жить еще 200 тысяч !!!
Припять - Киевская область. Но, слава Богу ветер дул в северо-западном направлении, т.е. Белгородская обл., Белоруссия и т.д.
Исходить только из периода полураспада радионуклидов при оценке: можно жить в этом районе или нет - это примитивный подход (подход дилетанта).
В "горячих" частицах можно найти и следы плутония-239 (период полураспада приблизительно 20 тысяч лет) и, согласно Вашим "умозаключениям" , в загрязненных районах нельзя жить еще 200 тысяч !!!
А вообще лично Вы ешьте белорусское. С Вами спорить не стану...