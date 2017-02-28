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Россиян лишили белорусских сыров

Сегодня 10:00
730
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ge.mir24.tv

А также другой молочной продукции, произведённой в Белоруссии.

Россельхознадзор с 19 мая ввёл временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла. Об этом сообщает РИА Новости.

Под запрет попали «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.

В продукции этих производителей нашли антибиотики (линкомицин, ципрофлоксацин, тилозин), а также противогрибковый препарат натамицин. Это и стало поводом для введения ограничений.

Комментарии 12
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321
6 3
Продукцию из регионов, в т.ч. российских, подвергшихся воздействию радиации в 86-м от ЧАЭС вообще ********** нельзя и следует запретить!!! Белоруссию "накрыло" тогда полностью. Период "очистки" зараженных территорий - несколько столетий! Какие нужны еще аргументы? А потом спрашиваем - откуда такой уровень онкозаболеваний и генных мутаций у новорожденных? Задумайтесь над этим, господа и Россельхознадзора и пр. органов!!1
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Галинка
6 2
У них реально вкусный сыр, и цена адекватная. Просто батька довыпендривался.
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Венz
8 2
Продукцию из регионов, в т.ч. российских, подвергшихся воздействию радиации в 86-м от ЧАЭС вообще ********** нельзя и следует запретить!!! Белоруссию "накрыло" тогда полностью. Период "очистки" зараженных территорий - несколько столетий! Какие нужны еще аргументы? А потом спрашиваем - откуда такой уровень онкозаболеваний и генных мутаций у новорожденных? Задумайтесь над этим, господа и Россельхознадзора и пр. органов!!1
Белоруссию накрывало более четверти века назад, да и то, не так плотно.
А нас в Новокузнецке круглые сутки накрывает разной дрянью, в том числе и радиацией, с предприятий, чьи собственники от очагов накрывания живут за тысячи и тысячи километров.
Думаю оттуда и высокий, и растущий уровень онкозаболеваний с генными мутациями.
Господа из надзоров и органов об этом прекрасно знают, но задумываться над этим им сверху команды не поступало.
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321
2 1
Белоруссию накрывало более четверти века назад, да и то, не так плотно.
А нас в Новокузнецке круглые сутки накрывает разной дрянью, в том числе и радиацией, с предприятий, чьи собственники от очагов накрывания живут за тысячи и тысячи километров.
Думаю оттуда и высокий, и растущий уровень онкозаболеваний с генными мутациями.
Господа из надзоров и органов об этом прекрасно знают, но задумываться над этим им сверху команды не поступало.
...не так плотно?!
советую изучить данный вопрос - книги, публикации, пресса, инет в конце концов....
и потом, 25 лет это не срок для деактивации радиоизотопов
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Венz
1 1
...не так плотно?!
советую изучить данный вопрос - книги, публикации, пресса, инет в конце концов....
и потом, 25 лет это не срок для деактивации радиоизотопов
Нас туда тогда посылали с работы ликвидаторами.
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Венz
2 1
Нас туда тогда посылали с работы ликвидаторами.
Все известно не по книгам, публикациям, прессе и инету.
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Анатолий Краснянский
2 2
Продукцию из регионов, в т.ч. российских, подвергшихся воздействию радиации в 86-м от ЧАЭС вообще ********** нельзя и следует запретить!!! Белоруссию "накрыло" тогда полностью. Период "очистки" зараженных территорий - несколько столетий! Какие нужны еще аргументы? А потом спрашиваем - откуда такой уровень онкозаболеваний и генных мутаций у новорожденных? Задумайтесь над этим, господа и Россельхознадзора и пр. органов!!1
"Период "очистки" зараженных территорий - несколько столетий! Какие нужны еще аргументы?"

Это ложный аргумент. Почитайте современную литературу по радиоэкологии и выводы Межд. орг. здравохранения. Сейчас признано, что в 1986 году множество людей переселили зря, поскольку вред от психологической травмы из-за переселения превысил вред от повышенного радиационного фона. Во многих районах Земли люди столетиями живут и здравствуют в районах с повышенным радиационным фоном, сравнимым с фоном, который был, например, в конце 1986 года в Белоруссии во многих районах отселения.





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местный-2
3 1
Может цену хотят на молочку поднять или мзду за вход на наш рынок увеличить.
Сомневаюсь,что кому-то сейчас интересно качество,везде зарыт денежный интерес.ИМХО.
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Анатолий Краснянский
4 2
...не так плотно?!
советую изучить данный вопрос - книги, публикации, пресса, инет в конце концов....
и потом, 25 лет это не срок для деактивации радиоизотопов
Если сказать прямо, то Вы, 321, ничего не понимаете ни в радиохимии, ни в радиоэкологии, ни радиологии, ни в дозиметрии.

Исходить только из периода полураспада радионуклидов при оценке: можно жить в этом районе или нет - это примитивный подход (подход дилетанта).

В "горячих" частицах можно найти и следы плутония-239 (период полураспада приблизительно 20 тысяч лет) и, согласно Вашим "умозаключениям" , в загрязненных районах нельзя жить еще 200 тысяч !!!
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321
0 0
Нас туда тогда посылали с работы ликвидаторами.
...а я в это время жил в Киеве...
Припять - Киевская область. Но, слава Богу ветер дул в северо-западном направлении, т.е. Белгородская обл., Белоруссия и т.д.

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321
1 1
Если сказать прямо, то Вы, 321, ничего не понимаете ни в радиохимии, ни в радиоэкологии, ни радиологии, ни в дозиметрии.

Исходить только из периода полураспада радионуклидов при оценке: можно жить в этом районе или нет - это примитивный подход (подход дилетанта).

В "горячих" частицах можно найти и следы плутония-239 (период полураспада приблизительно 20 тысяч лет) и, согласно Вашим "умозаключениям" , в загрязненных районах нельзя жить еще 200 тысяч !!!
Вот именно это я и хотел сказать. Ну, положим, не 200 тыс. лет, но продолжительное время...
А вообще лично Вы ешьте белорусское. С Вами спорить не стану...
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111
0 2
Продукцию из регионов, в т.ч. российских, подвергшихся воздействию радиации в 86-м от ЧАЭС вообще ********** нельзя и следует запретить!!! Белоруссию "накрыло" тогда полностью. Период "очистки" зараженных территорий - несколько столетий! Какие нужны еще аргументы? А потом спрашиваем - откуда такой уровень онкозаболеваний и генных мутаций у новорожденных? Задумайтесь над этим, господа и Россельхознадзора и пр. органов!!1
Походу не Белоруссию накрыло, а Новокузнецк. Иначе чем еще объяснить присутствие таких ученых комментаторов?
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