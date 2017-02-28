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Школьникам добавят новый обязательный ЕГЭ

Сегодня 10:15
1052
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fekond.ru

Помимо ЕГЭ по русскому языку и математике, школьникам придётся сдавать историю.

Так сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. По её словам, без знания истории «невозможно двигаться дальше».

Мнения экспертов на этот счёт разделились. Заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург уверен, что обязательный ЕГЭ по истории перегрузит школьников. По его словам, сегодня многие выпускники плохо знают этот предмет, но проблему стоит решать другим путём. Помимо этого, в истории множество спорных моментов, которые представители разных поколений объясняют по-своему.

А вот доктор исторических наук, директор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного института Александр Безбородов считает, что обязательный ЕГЭ по истории хорошо повлияет на формирование у учеников российской идентичности. Он также рассказал «РИА Новостям», что для успешной сдачи экзамена в школах можно ввести дополнительные спецкурсы по истории.

Обязательным ЕГЭ по истории планируют сделать уже в 2020 году.

Напомним, зимой Ольга Васильева высказывалась, что вопрос обязательного ЕГЭ по истории надо должным образом проработать.

Комментарии 7
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13
21 0
Как можно сдавать то, что переписывается чуть ли не каждый день?
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Родители выпускника
3 1
Думаю, что не добавят. В этом году грозились в 11 классе провести федеральные проверочные работы по истории, но в последний момент их отменили. Провели по математике и русскому. Для сдаче истории , пусть даже на 3, требуется очень серьезная подготовка. История России начинается с 8 века. Государство прошло много сложных исторических эпох. Все подъемно, но очень сложно. Как правило, историю России дети изучают без интереса, и наверстать упущенное будет сложно. А если учесть. Что нужно готовиться к остальным экзаменам, то времени вообще не останется. Даже математику теперь разделили на два экзамена - профиль и база. Кому нужна математика для поступления- сдают профиль, омтальные- базу. Если историю разделят на профиль и базу, оставив в базе основные даты, события, без анализа исторической эпохи и без написания исторического портрета известных личностей, то пусть вводят такой экзамен. Общее представление должен иметь каждый россиянин о своей родине.
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Елена
0 4
Полностью согласна с данным решением, но для начала хотелось бы прогнать через ЕГЭ УЧИТЕЛЕЙ!!!!!! Преподают, в большинстве своем, полные бездари и неучи!!!!!
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z
0 3
Полностью согласна с данным решением, но для начала хотелось бы прогнать через ЕГЭ УЧИТЕЛЕЙ!!!!!! Преподают, в большинстве своем, полные бездари и неучи!!!!!
Поддерживаю.
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Маша
2 0
Вы, наверное тоже бездари и неучи. Тоже в нашей школе учились!
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1
3 0
Полностью согласна с данным решением, но для начала хотелось бы прогнать через ЕГЭ УЧИТЕЛЕЙ!!!!!! Преподают, в большинстве своем, полные бездари и неучи!!!!!
Сама Елена хорошо ли знает историю и другие школьные предметы? А в своей профессии наверное вообще гений! И ее дети, судя по всему, тоже круглые отличники! Жаль не пишет свою фамилию, а то не знаем кем нам гордиться!
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Нафаня
0 3
Полностью поддерживаю. Люди должны историю знать, для такой страны как Россия это просто необходимо.
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