Помимо ЕГЭ по русскому языку и математике, школьникам придётся сдавать историю.

Так сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. По её словам, без знания истории «невозможно двигаться дальше».

Мнения экспертов на этот счёт разделились. Заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург уверен, что обязательный ЕГЭ по истории перегрузит школьников. По его словам, сегодня многие выпускники плохо знают этот предмет, но проблему стоит решать другим путём. Помимо этого, в истории множество спорных моментов, которые представители разных поколений объясняют по-своему.

А вот доктор исторических наук, директор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного института Александр Безбородов считает, что обязательный ЕГЭ по истории хорошо повлияет на формирование у учеников российской идентичности. Он также рассказал «РИА Новостям», что для успешной сдачи экзамена в школах можно ввести дополнительные спецкурсы по истории.

Обязательным ЕГЭ по истории планируют сделать уже в 2020 году.

Напомним, зимой Ольга Васильева высказывалась, что вопрос обязательного ЕГЭ по истории надо должным образом проработать.