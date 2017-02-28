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Новокузнечане просят Путина спасти ХК «Металлург»

Сегодня 10:31
1124
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Жители Новокузнецка просят президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с хоккейным «Металлургом».

Соответствующая петиция опубликована на специализированном сайте, сообщает SU.

Поводом для обращения стала информация о возможном исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги.

Да, «Металлург» не занимает высоких мест в турнирной таблице и арена у нас не современная, но это один из старейших клубов страны, его славная история началась в 1949 году! Наш хоккейный клуб, в последние годы, находясь в не самых благоприятных финансовых условиях, сумел воспитать игроков, которые в данный момент являются лицом всего российского спорта. К тому же клуб не финансируется из бюджета и госкорпораций, а именно на это Вы обращали внимание! — пишут новокузнечане.

По их мнению, исключения клуба из КХЛ накануне 400-летия Новокузнецка вообще нельзя допускать.

Ранее мэр города Сергей Кузнецов заявил, что выведение «Металлурга» из КХЛ — это плевок на весь российский хоккей.

Позднее глава Новокузнецка сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что направил письмо президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко о предоставлении возможности «Металлургу» и дальше занимать свое место среди команд лиги.

Тем временем в Новокузнецке проходит флешмоб под хештегами #кузняэтокхл и #кузняживи. К нему подключаются пользователи соцсетей. Кроме того, наклейки с хештегами появились на разных объектах города.

Комментарии 10
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читатель
8 1
Некогда ему..другие думы у него...не до металлурга..
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Ветер перемен...
13 2
Народ,вы в своём уме? Вы кому пишите? 8-О Ему не то что хоккей,ему население страны нафиг не нужно. Вы чё, ВЫ ЧЁ?! }8-О Из этого клуба вытянули деньги,теперь Новокузнецкий хоккей не нужен,причём проблема с этим клубом уже давно. Пока ЕР рулит,так и будет всё умирать.
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Митрич
2 5
Некогда ему..другие думы у него...не до металлурга..
И правильно. Еще этой хренью президенту заниматься - только не хватало...
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читатель
6 1
Народ,вы в своём уме? Вы кому пишите? 8-О Ему не то что хоккей,ему население страны нафиг не нужно. Вы чё, ВЫ ЧЁ?! }8-О Из этого клуба вытянули деньги,теперь Новокузнецкий хоккей не нужен,причём проблема с этим клубом уже давно. Пока ЕР рулит,так и будет всё умирать.
не, ну не всё население ему не нужно, вот скажем пенсионеры ему точно не нужны, лишний расход в бюджете , ну ничего, добавят пенсионный возраст..и проблема решена...короче держимся..всего нам хорошего..
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Ходжа Нассредин
3 0
Некогда ему..другие думы у него...не до металлурга..
Надо сразу обращаться к всевышнему ...
Только он может помочь , сдается мне , что в Кузне правители не дружат с головой ...
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виктор
4 0
лучше играть надо, а не быть последними аутсайдерами в кхл то его и спасать не надо
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Владимир
4 2
Народ,вы в своём уме? Вы кому пишите? 8-О Ему не то что хоккей,ему население страны нафиг не нужно. Вы чё, ВЫ ЧЁ?! }8-О Из этого клуба вытянули деньги,теперь Новокузнецкий хоккей не нужен,причём проблема с этим клубом уже давно. Пока ЕР рулит,так и будет всё умирать.
Совершенно верно.
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Роберт
1 2
не, ну не всё население ему не нужно, вот скажем пенсионеры ему точно не нужны, лишний расход в бюджете , ну ничего, добавят пенсионный возраст..и проблема решена...короче держимся..всего нам хорошего..
Зря вы так. Ротенберге и сечины ему точно не безразличны
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Новокузнечанин
0 0
Гончарова вместе с главой весь спорт развалили в Новокузнецке!
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