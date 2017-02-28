Жители Новокузнецка просят президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с хоккейным «Металлургом».

Соответствующая петиция опубликована на специализированном сайте, сообщает SU.

Поводом для обращения стала информация о возможном исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги.

Да, «Металлург» не занимает высоких мест в турнирной таблице и арена у нас не современная, но это один из старейших клубов страны, его славная история началась в 1949 году! Наш хоккейный клуб, в последние годы, находясь в не самых благоприятных финансовых условиях, сумел воспитать игроков, которые в данный момент являются лицом всего российского спорта. К тому же клуб не финансируется из бюджета и госкорпораций, а именно на это Вы обращали внимание! — пишут новокузнечане.

По их мнению, исключения клуба из КХЛ накануне 400-летия Новокузнецка вообще нельзя допускать.

Ранее мэр города Сергей Кузнецов заявил, что выведение «Металлурга» из КХЛ — это плевок на весь российский хоккей.

Позднее глава Новокузнецка сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что направил письмо президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко о предоставлении возможности «Металлургу» и дальше занимать свое место среди команд лиги.

Тем временем в Новокузнецке проходит флешмоб под хештегами #кузняэтокхл и #кузняживи. К нему подключаются пользователи соцсетей. Кроме того, наклейки с хештегами появились на разных объектах города.