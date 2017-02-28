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Что делать, если угрожают коллекторы

Сегодня 10:42
560
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Аnticollectorburo

Судебные приставы рассказали, что нужно делать, если вам угрожают коллекторы.

Во-первых, россиянам советуют узнать, завели ли на них исполнительное производство. Это можно сделать на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если вы нашли там себя, стоит узнать подробности в подразделении приставов, указанном на страничке.

Если информации о долгах на сайте нет, надо узнать, из-за какого кредита к вам обратились коллекторы. Следует спросить в банке, передавали ли они ваши долги третьим лицам. Если это так, то скажите коллекторам, что хотите решить вопрос в суде.

Все угрозы коллекторов нужно зафиксировать и обратиться с этим в полицию.

Сейчас в России действует закон, ограничивающий коллекторов. Так, они могут звонить должникам не чаще двух раз в неделю. Но, как уже писал ВашГород.ру, коллекторы нашли способ обойти закон.

Ранее мы сообщали, что россияне стали чаще жаловаться на коллекторов.

Комментарии 16
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13
3 0
В другой новости дан верный ответ на вопрос "Что нужно делать, если вам угрожают коллекторы?"
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Ветер перемен...
10 0
Какие ещё на..........й коллекторы? Коллектор-это колодец ливневой канализации, а те уголовные выродки вообще никто,и звать их никак. Если вам угрожают,не бойтесь защищать свой дом любыми способами. Эти ублюдки последствие путинского правления, они будут также удалены,как и их пахан.
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Я
6 0
Столкнулась с работой приставов нечем не лучше коллекторов. Во-первых, судебный приказ, по которому завели испол. пр-во я не получила(не по почте, никак, честно признаюсь, от получения не отлынивал, почта тупо отправила назад в суд с истекшим сроком хранения). об испол.прои-ве узнал с сайта госуслуг, 3.05.17 пр-во открыто, узнаю 16.05 с сайта, бегу в суд отменять приказ(суд работает на прием и выдачу документов только по четвергам), также как и приставы, сдаю заявление на отмену, будет готово 1.06., бегу к приставам приостанавливать исп.про-во и ругаться почему меня не уведомили и не дали законный срок в 5 дней на добровольное погашение, пристав с каменным лицом и нотками грубости говорит мы отправили почтой 03.05. не получал, им пофиг 17.05 арестованы все счета, даже кредитные, списаны остатки по счетам, вернуть списанные 105,91 не реально, даже после отмены судебного приказа. Добавлю народу к приставам в их приемный день четверг с 13-18 как в поликлиниках либо на почте (до х...я), копии не делают, бумаги нет, ручек нет, штампики не ставят. Ну и что мы говорим о коллекторах? Это хорошо у меня на счетах 105.91 болталось всего. Арестовывают все счета и если на них есть деньги списывают со всех счетов одновременно, т.е задолженность платишь не один раз. а сколько имеешь счетов. И не можешь заплатить по кредиту, все что вносишь списывают сразу на счет приставов. Короче вывод и совет, не держите на счетах крупные суммы, проверяйте почаще базу ФССП, контролируйте все задолженности даже копеечные. Удачи всем!
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страх модератора
0 0
Какие ещё на..........й коллекторы? Коллектор-это колодец ливневой канализации, а те уголовные выродки вообще никто,и звать их никак. Если вам угрожают,не бойтесь защищать свой дом любыми способами. Эти ублюдки последствие путинского правления, они будут также удалены,как и их пахан.
я тебя услышал
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Митрич
0 4
Какие ещё на..........й коллекторы? Коллектор-это колодец ливневой канализации, а те уголовные выродки вообще никто,и звать их никак. Если вам угрожают,не бойтесь защищать свой дом любыми способами. Эти ублюдки последствие путинского правления, они будут также удалены,как и их пахан.
Да уж, опухоль дурости из твоей башки удалить будет гораздо сложнее, чем коллекторов или "пахана".... :-)))
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Ветер перемен...
2 0
Да уж, опухоль дурости из твоей башки удалить будет гораздо сложнее, чем коллекторов или "пахана".... :-)))
В моей башке нет никакой опухоли. Ты по теме пиши,а не тролль.
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й
1 0
В моей башке нет никакой опухоли. Ты по теме пиши,а не тролль.
Это же Митрич) Оно по теме не может)))
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123
2 0
Столкнулась с работой приставов нечем не лучше коллекторов. Во-первых, судебный приказ, по которому завели испол. пр-во я не получила(не по почте, никак, честно признаюсь, от получения не отлынивал, почта тупо отправила назад в суд с истекшим сроком хранения). об испол.прои-ве узнал с сайта госуслуг, 3.05.17 пр-во открыто, узнаю 16.05 с сайта, бегу в суд отменять приказ(суд работает на прием и выдачу документов только по четвергам), также как и приставы, сдаю заявление на отмену, будет готово 1.06., бегу к приставам приостанавливать исп.про-во и ругаться почему меня не уведомили и не дали законный срок в 5 дней на добровольное погашение, пристав с каменным лицом и нотками грубости говорит мы отправили почтой 03.05. не получал, им пофиг 17.05 арестованы все счета, даже кредитные, списаны остатки по счетам, вернуть списанные 105,91 не реально, даже после отмены судебного приказа. Добавлю народу к приставам в их приемный день четверг с 13-18 как в поликлиниках либо на почте (до х...я), копии не делают, бумаги нет, ручек нет, штампики не ставят. Ну и что мы говорим о коллекторах? Это хорошо у меня на счетах 105.91 болталось всего. Арестовывают все счета и если на них есть деньги списывают со всех счетов одновременно, т.е задолженность платишь не один раз. а сколько имеешь счетов. И не можешь заплатить по кредиту, все что вносишь списывают сразу на счет приставов. Короче вывод и совет, не держите на счетах крупные суммы, проверяйте почаще базу ФССП, контролируйте все задолженности даже копеечные. Удачи всем!
Вы в банке уточните как в обход ареста счетов оплатить кредит. Такие возможности есть. Банку уж точно не выгодно, чтоб у вас просрочка была.
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й
1 0
Это же Митрич) Оно по теме не может)))
А нет, может. По оплате лифта правильную идею выдвинул!
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Митрич
0 0
В моей башке нет никакой опухоли. Ты по теме пиши,а не тролль.
Да куда уж конкретнее... Если человек несет бред, написать ему об этом - разве это не по теме? :-)))

А по поводу опухоли: ты не зарекайся, лучше сходи проверься.... :-)))
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Митрич
0 0
Это же Митрич) Оно по теме не может)))
Тебе ли знать, болезное, что может Митрич и кого - нет? :-)))
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Митрич
0 0
Столкнулась с работой приставов нечем не лучше коллекторов. Во-первых, судебный приказ, по которому завели испол. пр-во я не получила(не по почте, никак, честно признаюсь, от получения не отлынивал, почта тупо отправила назад в суд с истекшим сроком хранения). об испол.прои-ве узнал с сайта госуслуг, 3.05.17 пр-во открыто, узнаю 16.05 с сайта, бегу в суд отменять приказ(суд работает на прием и выдачу документов только по четвергам), также как и приставы, сдаю заявление на отмену, будет готово 1.06., бегу к приставам приостанавливать исп.про-во и ругаться почему меня не уведомили и не дали законный срок в 5 дней на добровольное погашение, пристав с каменным лицом и нотками грубости говорит мы отправили почтой 03.05. не получал, им пофиг 17.05 арестованы все счета, даже кредитные, списаны остатки по счетам, вернуть списанные 105,91 не реально, даже после отмены судебного приказа. Добавлю народу к приставам в их приемный день четверг с 13-18 как в поликлиниках либо на почте (до х...я), копии не делают, бумаги нет, ручек нет, штампики не ставят. Ну и что мы говорим о коллекторах? Это хорошо у меня на счетах 105.91 болталось всего. Арестовывают все счета и если на них есть деньги списывают со всех счетов одновременно, т.е задолженность платишь не один раз. а сколько имеешь счетов. И не можешь заплатить по кредиту, все что вносишь списывают сразу на счет приставов. Короче вывод и совет, не держите на счетах крупные суммы, проверяйте почаще базу ФССП, контролируйте все задолженности даже копеечные. Удачи всем!
При всем "дежурном" уважении к вашему мнению, после вашего рассказа возникло устойчивое предположение, что вы просто многого недоговариваете.... Подобные действия со стороны приставов вполне возможны, но только при определенных обстоятельствах, о которых вы, видимо, и "забыли" упомянуть... А как говорил ддушка Крылов "На зеркало неча пенять коли рожа крива"... Поводов не давайте, тогда и "терок" с правоохранителями не будет.
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Я
0 0
При всем "дежурном" уважении к вашему мнению, после вашего рассказа возникло устойчивое предположение, что вы просто многого недоговариваете.... Подобные действия со стороны приставов вполне возможны, но только при определенных обстоятельствах, о которых вы, видимо, и "забыли" упомянуть... А как говорил ддушка Крылов "На зеркало неча пенять коли рожа крива"... Поводов не давайте, тогда и "терок" с правоохранителями не будет.
Вас лично, что смущает, что почта не носит письма или что у приставов приемные дни вторник 9-13 и четверг 13-18, или то там народу много? Может еще скажите, что загранпаспорт через сайт госуслуг можно со скидкой 30% на госпошлину оформить? Мы в России живем. Приставы для всех, кроме своих работают "при определенных обстоятельствах" им пофиг на все, лишь бы зарплату платили. Для интереса зайдите на Тузовского,7 в отдел ФСПП в приемные часы. А я как только сниму аресты со счетов настрочу жалобу, на пристава, нужно как-то тоже действовать, вот лучше подскажите кому на лучше и действеннее будет писать?
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Я
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Вы в банке уточните как в обход ареста счетов оплатить кредит. Такие возможности есть. Банку уж точно не выгодно, чтоб у вас просрочка была.
Спасибо за совет, воспользуюсь
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Читатель
0 0
Вы в банке уточните как в обход ареста счетов оплатить кредит. Такие возможности есть. Банку уж точно не выгодно, чтоб у вас просрочка была.
банку пофиг, поверьте, приходили пробовали решить вопрос, для его решения вы должны быть , как минимум беременным-слепо-глухонемым-многодетным-инвалидом. Они ни на какие договоренности не идут, им выгоднее с вас доп.проценты штрафные поиметь. И до тех пор пока будут гаситься в первую очередь проценты, а только потом тело долга, никаких шансов выйти из этой ямы не будет.
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Читатель
0 0
При всем "дежурном" уважении к вашему мнению, после вашего рассказа возникло устойчивое предположение, что вы просто многого недоговариваете.... Подобные действия со стороны приставов вполне возможны, но только при определенных обстоятельствах, о которых вы, видимо, и "забыли" упомянуть... А как говорил ддушка Крылов "На зеркало неча пенять коли рожа крива"... Поводов не давайте, тогда и "терок" с правоохранителями не будет.
не все приставы адекватны, это факт, есть те кто вам все подскажет и поможет решить этот вопрос, а есть те кто не разбираясь списывают по несколько раз деньги за одно и тоже. Они не имеют права трогать детские деньги, но вам каждые пару месяцев придется бегать и приносить справку, что опять неправильно списали, но при этом возвращать вам "неправильно списанные" никто не будет.
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