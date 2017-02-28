Судебные приставы рассказали, что нужно делать, если вам угрожают коллекторы.

Во-первых, россиянам советуют узнать, завели ли на них исполнительное производство. Это можно сделать на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если вы нашли там себя, стоит узнать подробности в подразделении приставов, указанном на страничке.

Если информации о долгах на сайте нет, надо узнать, из-за какого кредита к вам обратились коллекторы. Следует спросить в банке, передавали ли они ваши долги третьим лицам. Если это так, то скажите коллекторам, что хотите решить вопрос в суде.

Все угрозы коллекторов нужно зафиксировать и обратиться с этим в полицию.

Сейчас в России действует закон, ограничивающий коллекторов. Так, они могут звонить должникам не чаще двух раз в неделю. Но, как уже писал ВашГород.ру, коллекторы нашли способ обойти закон.

Ранее мы сообщали, что россияне стали чаще жаловаться на коллекторов.