Дорогу на Карлык снова перекрывают.

Из-за плохой погоды работы на оползневоопасном участке не завершили вовремя. Поэтому с 22 по 24 мая участок от поворота на садовое общество «Солнечный» до поворота на садовое общество «Таёжный посёлок» вновь перекроют. Движение ограничат с 10.00 до 16.00, сообщает SU.

Также в эти сроки ограничат движение автобуса № 19 «Абашево — Дом рыбака — Зыряновские сады».

Ранее этот же участок перекрывали 15, 16 и 17 числа.