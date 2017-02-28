Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 19 по 21 мая

В Новокузнецком районе снова перекрывают дорогу

Сегодня 10:56
679
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Thenextweb

Дорогу на Карлык снова перекрывают.

Из-за плохой погоды работы на оползневоопасном участке не завершили вовремя. Поэтому с 22 по 24 мая участок от поворота на садовое общество «Солнечный» до поворота на садовое общество «Таёжный посёлок» вновь перекроют. Движение ограничат с 10.00 до 16.00, сообщает SU.

Также в эти сроки ограничат движение автобуса № 19 «Абашево — Дом рыбака — Зыряновские сады».

Ранее этот же участок перекрывали 15, 16 и 17 числа.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ