В Новокузнецком районе снова перекрывают дорогу
Сегодня 10:56
679
Дорогу на Карлык снова перекрывают.
Из-за плохой погоды работы на оползневоопасном участке не завершили вовремя. Поэтому с 22 по 24 мая участок от поворота на садовое общество «Солнечный» до поворота на садовое общество «Таёжный посёлок» вновь перекроют. Движение ограничат с 10.00 до 16.00, сообщает SU.
Также в эти сроки ограничат движение автобуса № 19 «Абашево — Дом рыбака — Зыряновские сады».
Ранее этот же участок перекрывали 15, 16 и 17 числа.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.