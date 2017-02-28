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В Новокузнецке закрылась сеть магазинов «Ближний»: подробности

Сегодня 11:08
1603
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vivesky.ru

Новокузнечане остались без универсамов популярной торговой сети.

Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном закрытии магазинов сети «Ближний». Сейчас эти сведения подтвердились. Последний магазин «Ближний» — на Советской площади — должен доработать до конца мая. Но вполне вероятно, что он закроется раньше. Об этом и других подробностях на условиях анонимности SU рассказал один из сотрудников торговой сети.

По словам собеседника издания, магазины «Ближнего» выкупила сеть «Магнит». Работникам предложили устроиться туда. Сейчас федеральный ритейлер изучает их анкеты, проводит собеседования.

Несколько моих знакомых уже побывали на собеседовании, но им не понравилось. Предлагают оклад мизерный — всего 4400, это меньше, чем было в ЦПС. Поэтому в основном они сами не хотят дальше в «Магнитах» работать.

Возможно, шумиха в СМИ повлияла на поведение руководства «Центрпродсервиса». До этого сотрудников увольняли якобы по собственному желанию, теперь — по обоюдному соглашению и выплатой средней зарплаты за два месяца.

Пока не понятно, что будет с «Универсамом», возможно, он останется в собственности «Центрпродсервиса», но есть информация, что и его закроют, — рассказал источник.

Ещё четыре года назад в Новокузнецке работали магазины нескольких местных сетей, сегодня «Солнышко», «Ваш Гастрономыч», «Беляевские продукты» и теперь уже «Ближний» закрылись. Конечно, значительное влияние на них оказали федеральные сети — «Лента», «Ашан», «Магнит», «Мария-Ра», отмечает SU.

Простым горожанам выгоднее покупать продукты дешевле, а вот городской бюджет не в выигрыше. Ведь в основном крупные ритейлеры зарегистрированы за пределами Кузбасса, а значит, налоги уходят в бюджет других регионов.

Комментарии 21
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Ева
3 11
Вот опять одна бабка на дворе сказала. Почему это на Советской площади последний магазин? Возле Квадрата магазин работает, напротив Кометы магазин работает.
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Вася
7 0
Получается остаеться т олько одна новокузнецка сеть ? Холодильник ?
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Ветер перемен...
8 1
Капиталистические переделы,а страдают как всегда простые граждане.
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Бусина
17 0
Капиталистические переделы,а страдают как всегда простые граждане.
И в бюджете города- ж.па..........налоги-то уходят в другие регионы...........Наруководили, блин........местные правители........Местный бизнес поддерживать надо, а не доить, а потом топить, и сдавать иногородним, потому что в карман они больше занесли.
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Покупатель
10 29
Закрываются, и ладно. В "Ближнем" постоянно на прилавках просрочка. И никому нет до этого дела, и в Книгу жалоб и предложений записи делали - все бесполезно!
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Дон Хенаро 41682
16 0
Я простой горожанин) а насчет налогов, пусть угольных "магнатов" трясут...которые нашу природу гробят и все бабло в Москву сливают
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Щас
8 1
После монополии цены поднимут, после того как мелочь разорится. Вспомните компьютерный магазин монополист.
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..
5 20
Мне нравится Ближний.С картой скидочной приемлемые цены и ассортимент хороший. Не сравнить с противными Ярче с их сметанкой и по паре-тройке видов сыра с колбасой.И толпой народа на кассах
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ххх
19 1
Мне нравится Ближний.С картой скидочной приемлемые цены и ассортимент хороший. Не сравнить с противными Ярче с их сметанкой и по паре-тройке видов сыра с колбасой.И толпой народа на кассах
Слишком неадекватно-задранный ценник в Ближнем был. А в Ярче цены ниже гораздо. Да, с кассами проблемы. И сметанка, кстати, неплохая.
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Димаха Трейдер
7 2
Вздор , что в Магните меньше ЗП чем в магазинах Ближний . ЦПС всегда славился самыми нижкими ЗП в розничной сети ..
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Vasya
12 10
Закрываются, и ладно. В "Ближнем" постоянно на прилавках просрочка. И никому нет до этого дела, и в Книгу жалоб и предложений записи делали - все бесполезно!
Вы их путаете с Мария ра, вот там действительно одна просрочка, и гнилые фрукты в тележках на 10р. дешевле нормальных. В цпсах всегда следят за сроками годности!!!
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*
2 0
Альбион тоже прикрывают. У ДК Алюминщиков закрыли, напротив краеведческого музея тоже. На Бугарева правда пока работают
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Анонимный пользователь
2 0
Откуда в Магните оклад в 4400? Что за сказочники из мира ОБС?
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Анонимный пользователь
0 0
4400 оклад инженера
Не рассказывайте сказки. У тех.персонала в Магните нормальные зп на уровне остального ритейла.
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Венz
4 0
Чему радуетесь?
Ближний - это остатки местных торговых сетей, а заходят к нам варяги.
Они все заработанные у нас деньги заберут из города.
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К.
7 0
Чему радуетесь?
Ближний - это остатки местных торговых сетей, а заходят к нам варяги.
Они все заработанные у нас деньги заберут из города.
Сеть "Ближний" принадлежит Щукину. Он для каких-то целей продаёт эту сеть. Не попал бы под следствие - магазины бы его работали по-прежнему. Местным предпринимателям надо честно свой бизнес вести, тогда и варяги заморские не страшны будут.
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Ольга
1 0
Вздор , что в Магните меньше ЗП чем в магазинах Ближний . ЦПС всегда славился самыми нижкими ЗП в розничной сети ..
Неправда.
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Читатель
0 0
Нам ближний нравился, всегда чисто, персонал вежливый, выбор товара норм и цены вполне адекватные. А все эти сети хороши только во время открытия, а потом полный бардак и цены начинают задирать. И персоналу там действительно не хотят нормально увольнять, так, как положено при ликвидации предприятия "Сотрудникам предприятия, которые подлежат увольнению в связи с прекращением его хозяйственной деятельности, должен быть произведен ряд выплат: заработной платы за те дни, которые он фактически отработал в месяц увольнения; компенсационные выплаты за предусмотренный законом основной и дополнительный отпуск; пособие выходное"
А их норовят выпнуть не заплатив, как положено, обещая трудоустройство, которое не факт, что возьмут.
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Я
0 0
Не рассказывайте сказки. У тех.персонала в Магните нормальные зп на уровне остального ритейла.
Товарищ. Не путайте зарплату и оклад. Зарплата состоит из оклада, районного коэффициента, премии и различных надбавок.
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Я
0 0
Зарплата может быть какой угодно а оклад мизерный.
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