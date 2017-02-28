Новокузнечане остались без универсамов популярной торговой сети.

Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном закрытии магазинов сети «Ближний». Сейчас эти сведения подтвердились. Последний магазин «Ближний» — на Советской площади — должен доработать до конца мая. Но вполне вероятно, что он закроется раньше. Об этом и других подробностях на условиях анонимности SU рассказал один из сотрудников торговой сети.

По словам собеседника издания, магазины «Ближнего» выкупила сеть «Магнит». Работникам предложили устроиться туда. Сейчас федеральный ритейлер изучает их анкеты, проводит собеседования.

Несколько моих знакомых уже побывали на собеседовании, но им не понравилось. Предлагают оклад мизерный — всего 4400, это меньше, чем было в ЦПС. Поэтому в основном они сами не хотят дальше в «Магнитах» работать. Возможно, шумиха в СМИ повлияла на поведение руководства «Центрпродсервиса». До этого сотрудников увольняли якобы по собственному желанию, теперь — по обоюдному соглашению и выплатой средней зарплаты за два месяца. Пока не понятно, что будет с «Универсамом», возможно, он останется в собственности «Центрпродсервиса», но есть информация, что и его закроют, — рассказал источник.

Ещё четыре года назад в Новокузнецке работали магазины нескольких местных сетей, сегодня «Солнышко», «Ваш Гастрономыч», «Беляевские продукты» и теперь уже «Ближний» закрылись. Конечно, значительное влияние на них оказали федеральные сети — «Лента», «Ашан», «Магнит», «Мария-Ра», отмечает SU.

Простым горожанам выгоднее покупать продукты дешевле, а вот городской бюджет не в выигрыше. Ведь в основном крупные ритейлеры зарегистрированы за пределами Кузбасса, а значит, налоги уходят в бюджет других регионов.