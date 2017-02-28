У «Новокузнецкого домостроительного комбината имени А.В. Косилова» (НДСК) отсудили 28 миллионов рублей в пользу кредиторов.

О подробностях ВашГород.ру сообщили юристы «Ависта-Право».

В 2015 году суд признал НДСК (суду она известна как ООО «Строительная компания») банкротом. В ходе банкротства юристы выяснили, что учредители компании, чтобы не выплачивать кредиторам долги, пытались незаконно вывести из неё порядка 28 миллионов рублей.

Подозрения вызвал один договор займа, заключённый ООО «Строительная компания» со своим директором и учредителем — Ларисой Ефремовой. Примерно за полгода до краха компания получила 55 миллионов заёмных средств. Вернуть их нужно было в начале 2015 года. Компания честно исполняла свои обязательства по возврату долга, перечислив с января по февраль немногим более 28 миллионов рублей. Вроде бы всё честно, но всплыли некоторые подводные камни.

18 января 2015 года учредители фирмы решили её ликвидировать. Они обратились в суд о признании компании банкротом. Процесс возврата займа происходил параллельно принятию решения о банкротстве. То есть, заведомо зная, что компания не сможет рассчитаться по долгам со своими контрагентами, в том числе обычными гражданами, которые вложили деньги в недвижимость, учредитель и директор, а затем и ликвидатор, выводили из компании деньги.

Во-вторых, когда компания и учредитель принимали решение об изменении срока возврата долга, в судах общей юрисдикции уже рассматривались иски к компании на общую сумму более 24 миллионов рублей. Это были иски за плохое качество продаваемого жилья. Десятки новокузнечан жаловались на кривые полы, стены и потолки, плохо установленные окна, плесень и ржавчину на стенах, отваливающуюся штукатурку и прочее Каждый иск обходился компании в среднем в 300−400 тысяч рублей.

После изучения обстоятельств дела юристы решили оспорить сделку и вернуть выведенные средства в конкурсную массу.

16 марта 2017 года Арбитражный суд Кемеровской области пришёл к выводу: Лариса Ефремова, как учредитель и руководитель, действовала недобросовестно, поскольку она не могла не знать о невозможности исполнения компанией своих обязательств. Своими действиями она обеспечила первоочередное исполнение своих обязательств в ущерб иным кредиторам. Суд признал совершённые переводы недействительными сделками и обязал Ефремову вернуть деньги.

16 мая 2017 года аппеляционный суд оставил решение Арбитражного суда в силе.