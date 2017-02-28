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В Кузбассе мост может рухнуть и заблокировать железную дорогу

Сегодня 11:44
1023
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Открытый город

В Мариинске может обрушиться мост, который проходит над Транссибирской магистралью.

Износ достиг практически 40% - в любой момент конструкция может рухнуть и заблокировать Транссиб, пишет SU. Прокуратура обязывала власти города отремонтировать мост, но у тех попросту нет денег.

Только на подготовку проектной документации потребуется 4,5 миллиона рублей. Всего же ремонт обойдётся в 70 миллионов, что практически равняется годовому бюджету Мариинского городского поселения. Администрация сообщила об этом в письме прокурору (есть в распоряжении ВашГород.ру).

Добавим, эксперты в заключении указали, что мост нуждается в срочном капремонте или реконструкции. А пока, для безопасности водителям нужно ездить на мосту не быстрее 20 километров в час.

Комментарии 5
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Vasya
15 0
А если из стоимость ремонта убрать статью "в карман"?!
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z
1 0
А если из стоимость ремонта убрать статью "в карман"?!
Тогда бы отдыхали на марсе, а не в *****
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Ветер перемен...
9 0
Да проще новый построить,чем эту рухлядь ремонтировать. Чё такие суммы на ремонт?! Они там что,золотом его решили покрыть? Ясен пень с учётом под распил насчитали. А потом приедут Равшаны с Джамшутами и зашпатлюют. Мариинск!8-) У нас в Новокузнецке запсибовский мост сыпится,а тут вообще деревня. Пока не рухнет,не зашевелятся.
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Дон Хенаро 41682
3 0
70 миллионов? Нету? Вы серьезно? На ремонт объекта который может поставить раком стратегический ЖД путь?)) Ну пусть РЖД раскошелиться...
Ну или у Димона на худой конец попросите,у него есть всяко))Это для него карманные расходы...
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Венz
5 0
Да проще новый построить,чем эту рухлядь ремонтировать. Чё такие суммы на ремонт?! Они там что,золотом его решили покрыть? Ясен пень с учётом под распил насчитали. А потом приедут Равшаны с Джамшутами и зашпатлюют. Мариинск!8-) У нас в Новокузнецке запсибовский мост сыпится,а тут вообще деревня. Пока не рухнет,не зашевелятся.
За новый мост наши местные эффективные менеджеры насчитают как за Керченский.
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