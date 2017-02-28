В Мариинске может обрушиться мост, который проходит над Транссибирской магистралью.
Износ достиг практически 40% - в любой момент конструкция может рухнуть и заблокировать Транссиб, пишет SU. Прокуратура обязывала власти города отремонтировать мост, но у тех попросту нет денег.
Только на подготовку проектной документации потребуется 4,5 миллиона рублей. Всего же ремонт обойдётся в 70 миллионов, что практически равняется годовому бюджету Мариинского городского поселения. Администрация сообщила об этом в письме прокурору (есть в распоряжении ВашГород.ру).
Добавим, эксперты в заключении указали, что мост нуждается в срочном капремонте или реконструкции. А пока, для безопасности водителям нужно ездить на мосту не быстрее 20 километров в час.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Ну или у Димона на худой конец попросите,у него есть всяко))Это для него карманные расходы...