В Мариинске может обрушиться мост, который проходит над Транссибирской магистралью.

Износ достиг практически 40% - в любой момент конструкция может рухнуть и заблокировать Транссиб, пишет SU. Прокуратура обязывала власти города отремонтировать мост, но у тех попросту нет денег.

Только на подготовку проектной документации потребуется 4,5 миллиона рублей. Всего же ремонт обойдётся в 70 миллионов, что практически равняется годовому бюджету Мариинского городского поселения. Администрация сообщила об этом в письме прокурору (есть в распоряжении ВашГород.ру).



Добавим, эксперты в заключении указали, что мост нуждается в срочном капремонте или реконструкции. А пока, для безопасности водителям нужно ездить на мосту не быстрее 20 километров в час.