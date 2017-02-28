Опубликована программа мероприятий «Ночи в музее» в Кемерове.

Впервые акция пройдёт на базе двух музеев: 20 мая — на «Красной Горке» (улица Красная горка, 17), а 21 мая — на «Томской Писанице» (Яшкинский район, деревня Писаная). Об этом сообщили в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области.

Музей-заповедник «Красная Горка» ждёт посетителей 20 мая с 18:00 до 24:00 часов. Здесь будет организована концертная программа с участием творческих коллективов Кузбасса.

В течение всего вечера на территории будут работать площадки «Эко-салон красоты», «Фитобар», «Зелёная аптека». Аниматоры и волонтёры подготовят для детей занимательные игры, организуют выставку экологических плакатов и мастер-классы по изготовлению керамики.

Кроме того, в планах «Ночи музеев» на Красной Горке фотовыставка Юрия Манакова «Растения с характером», этнотека, экскурсия «Прогулка по Набережной Томи с Владимиром Сухацким» и его лекция «Исторические» продукты питания жителей Кузбасса", кулинарный поединок, аквагрим и огненное шоу.

Предварительная продажа билетов со скидкой уже началась.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: (8−384−2) 45−43−43 и (8−384−2) 45−46−46.

21 мая в 13:00 праздник продолжится на «Томской Писанице». Там состоится «Фестиваль колбы». В программе — познавательно-развлекательная программа «Вершки и корешки», выступление национальных коллективов, дегустация национальных блюд «От окрошки до лепёшки», этнографическая выставка «Дары Хозяина тайги», рецепты лесной аптеки «Медвежий лук от семи недуг», мастер-класс «Кукла берегиня».