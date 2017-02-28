Сектор «Е» в Новобайдаевском микрорайоне уже превратился из нового микрорайона в обычный жилой квартал. Многие дома строились НДСК ещё в начале десятых годов. За это время много семей уже успели обжиться в новостройках. Однако как и у всех районах у сектора «Е» есть как достоинства, так недостатки.

В панельных девяти и десяти-этажках представлены квартиры эконом-варианты и повышенной комфортности. Цены начинаются от 1 миллиона 200 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и до 3 миллионов 500 тысяч рублей за трёхкомнатную площадью более 100 кв. м.

Стоит отметить, что в микрорайоне за несколько лет не удалось продать все реализуемые квартиры. Пустуют и некоторые коммерческие помещения. Разнообразие предлагаемого жилья наверное поможет избежать превращения микрорайона в гетто.

Одной из проблем района, к которой пришлось привыкать многим счастливым обладателям новых квартир, стали переселенцы из аварийного жилья, ведущие асоциальный образ жизни. По словам местных жителей, полиция приезжает в этот микрорайон чуть ли не через день. Однако, как отмечают специалисты, процент асоциальных элементов небольшой и вскоре они либо ассимилируются, либо произойдёт их убыль из-за естественных причин.

В микрорайоне как и во многих остальных районах Новокузнецка существует проблема с парковками. Во дворах мест для автомобилей не хватает, из-за чего машины оставляют вдоль дорог и местных проездов, что затрудняет движение.

Также в плане инфраструктуры не предусмотрены важные пешеходные переходы, на что не раз обращали внимание местные жители. Плюс к этому проблемой стало отсутствие ливневой канализации на улице Шолохова, из-за чего дорога несколько раз в год превращается в Венецианский канал. Хотя во дворах ливневая канализация есть, и она работает исправно.

При строительстве домов не забыли про развлечения для детей. В центре микрорайона разбили аллею с лавочками. Рядом сделали детский городок и хоккейную коробку. Во дворах также есть небольшие игровые площадки.

Ну конечно же, не все покупатели довольны качеством новых квартир. Некоторые из жителей судились с застройщиком по этому поводу и выигрывали.