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Недвижимость и строительство

Дорогие квартиры, проблема парковок и «венецианский канал» — обзор микрорайона Новокузнецка

Сегодня 08:00
1935
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сектор «Е» в Новобайдаевском микрорайоне уже превратился из нового микрорайона в обычный жилой квартал. Многие дома строились НДСК ещё в начале десятых годов. За это время много семей уже успели обжиться в новостройках. Однако как и у всех районах у сектора «Е» есть как достоинства, так недостатки.

В панельных девяти и десяти-этажках представлены квартиры эконом-варианты и повышенной комфортности. Цены начинаются от 1 миллиона 200 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и до 3 миллионов 500 тысяч рублей за трёхкомнатную площадью более 100 кв. м.

Стоит отметить, что в микрорайоне за несколько лет не удалось продать все реализуемые квартиры. Пустуют и некоторые коммерческие помещения. Разнообразие предлагаемого жилья наверное поможет избежать превращения микрорайона в гетто.

Одной из проблем района, к которой пришлось привыкать многим счастливым обладателям новых квартир, стали переселенцы из аварийного жилья, ведущие асоциальный образ жизни. По словам местных жителей, полиция приезжает в этот микрорайон чуть ли не через день. Однако, как отмечают специалисты, процент асоциальных элементов небольшой и вскоре они либо ассимилируются, либо произойдёт их убыль из-за естественных причин.

В микрорайоне как и во многих остальных районах Новокузнецка существует проблема с парковками. Во дворах мест для автомобилей не хватает, из-за чего машины оставляют вдоль дорог и местных проездов, что затрудняет движение.

Также в плане инфраструктуры не предусмотрены важные пешеходные переходы, на что не раз обращали внимание местные жители. Плюс к этому проблемой стало отсутствие ливневой канализации на улице Шолохова, из-за чего дорога несколько раз в год превращается в Венецианский канал. Хотя во дворах ливневая канализация есть, и она работает исправно.

При строительстве домов не забыли про развлечения для детей. В центре микрорайона разбили аллею с лавочками. Рядом сделали детский городок и хоккейную коробку. Во дворах также есть небольшие игровые площадки.

Ну конечно же, не все покупатели довольны качеством новых квартир. Некоторые из жителей судились с застройщиком по этому поводу и выигрывали.

Недвижимость и строительство
Комментарии 7
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123
31 0
Вот когда вижу цены на недвижимость за 3,5 млн. в сраном районе, по соседству с переселенцами, в панельном облезлом доме, всегда удивляюсь: Вы эти цены откуда берете? -)))))))))))
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Екарный Бабай
26 0
Для переселенцев,ведущих ассоциальный образ жизни надо создавать отдельные микрорайоны,вдали от остального города. Чтоб они там ускоряли свою естественную убыль.
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Екарный Бабай
17 0
Вот когда вижу цены на недвижимость за 3,5 млн. в сраном районе, по соседству с переселенцами, в панельном облезлом доме, всегда удивляюсь: Вы эти цены откуда берете? -)))))))))))
Такое ощущение что они свои цены берут оттуда же,откуда наш премьер министр берёт свои # умные# мысли,а наш губернатор планы по #развитию# области. Может они все родственники!?
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Екарный Бабай
3 0
Вот когда вижу цены на недвижимость за 3,5 млн. в сраном районе, по соседству с переселенцами, в панельном облезлом доме, всегда удивляюсь: Вы эти цены откуда берете? -)))))))))))
Такое ощущение что они свои цены берут оттуда же,откуда наш премьер министр берёт свои # умные# мысли,а наш губернатор планы по #развитию# области. Может они все родственники!?
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Саныч
0 12
Такое ощущение что они свои цены берут оттуда же,откуда наш премьер министр берёт свои # умные# мысли,а наш губернатор планы по #развитию# области. Может они все родственники!?
А вы хотите за 5 копеек квартиры покупать? За копейки вон квартиру можете в хрущёбах взять или бараках
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123
9 3
А вы хотите за 5 копеек квартиры покупать? За копейки вон квартиру можете в хрущёбах взять или бараках
Для тормозов в танке : Это и есть хрущебы! Только недавно построенные
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###
4 0
Да кому захочется покупать квартиру ,ростить детей если соседи с Горьковской !!! Это настоящие животные! Правильно пишут: нельзя ассоциальных жителей селить с нормальными людьми.
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