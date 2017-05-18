Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 19 по 21 мая

Сибирские юмористы зажгли на «Сочной лиге»

Сегодня 12:29
202
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сочная лига

Новокузнецку вернули юмор.

«Сочная лига» снова в деле, но теперь в формате камеди-шоу. И накануне 11 сибирских юмористов подарили позитив новокузнечанам.

«Ходили с молодым человеком, нам понравилось. Больше всех рассмешили Павел из Новокузнецка и команда „Баклажан“ из Барнаула. Но, вообще, все хорошо выступили. Надеюсь, такие мероприятия станут регулярными», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Ирина К.

Напомним, в «Лиге» поучаствовали дуэт «Лето» из Кемерова, Павел Старун и трио «Кузня» из Новокузнецка, дуэты «Баклажан» и «Фукс и Мелкий» из Барнаула, Антон Овчаров из Новосибирска и Матвей Мурзинцев из Барнаула. Ранее ребята пошутили о новостях на ВашГород.ру.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
z
3 1
Лига может и есть, но не сочная.
Сводите ребят в амдинистрацию, пусть поучатся у клоунов.
ответить
аватар
матвей
0 0
Мне больше про трех подруг которые вернулись с клуба понравилось !
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ