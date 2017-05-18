Новокузнецку вернули юмор.
«Сочная лига» снова в деле, но теперь в формате камеди-шоу. И накануне 11 сибирских юмористов подарили позитив новокузнечанам.
«Ходили с молодым человеком, нам понравилось. Больше всех рассмешили Павел из Новокузнецка и команда „Баклажан“ из Барнаула. Но, вообще, все хорошо выступили. Надеюсь, такие мероприятия станут регулярными», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Ирина К.
Напомним, в «Лиге» поучаствовали дуэт «Лето» из Кемерова, Павел Старун и трио «Кузня» из Новокузнецка, дуэты «Баклажан» и «Фукс и Мелкий» из Барнаула, Антон Овчаров из Новосибирска и Матвей Мурзинцев из Барнаула. Ранее ребята пошутили о новостях на ВашГород.ру.
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Сводите ребят в амдинистрацию, пусть поучатся у клоунов.