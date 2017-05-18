Новокузнецку вернули юмор.

«Сочная лига» снова в деле, но теперь в формате камеди-шоу. И накануне 11 сибирских юмористов подарили позитив новокузнечанам.

«Ходили с молодым человеком, нам понравилось. Больше всех рассмешили Павел из Новокузнецка и команда „Баклажан“ из Барнаула. Но, вообще, все хорошо выступили. Надеюсь, такие мероприятия станут регулярными», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Ирина К.

Публикация от Иван Бобровников (@ivan_letocomedy) Май 18 2017 в 7:54 PDT

Публикация от M̸I̸L̸A̸N̸O̸C̸H̸K̸A̸ (@milya_mila) Май 18 2017 в 8:22 PDT

Напомним, в «Лиге» поучаствовали дуэт «Лето» из Кемерова, Павел Старун и трио «Кузня» из Новокузнецка, дуэты «Баклажан» и «Фукс и Мелкий» из Барнаула, Антон Овчаров из Новосибирска и Матвей Мурзинцев из Барнаула. Ранее ребята пошутили о новостях на ВашГород.ру.