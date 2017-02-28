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В Кузбассе произошло землетрясение

Сегодня 12:45
1485
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s12.stc.all.kpcdn.net

Ночью 19 мая в Кемеровской области зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр подземного толчка магнитудой 2,5 находился примерно в 18 км к северо-востоку от Киселевска. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 2,6 балла по шкале MSK-64.

Ранее представители службы отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер. Она связана с интенсивными горными работами.

Комментарии 2
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ххх
3 0
Это ответочка от природы на "технологические взрывы", которые прогремели на прошлой неделе.
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из Киселёвска
0 0
Не прочитала бы - не узнала. Не чувствовали мы никаких землетрясений.
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