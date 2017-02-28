В Кузбассе произошло землетрясение
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Ночью 19 мая в Кемеровской области зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр подземного толчка магнитудой 2,5 находился примерно в 18 км к северо-востоку от Киселевска. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
Интенсивность сотрясений в эпицентре — 2,6 балла по шкале MSK-64.
Ранее представители службы отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер. Она связана с интенсивными горными работами.
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