Ночью 19 мая в Кемеровской области зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр подземного толчка магнитудой 2,5 находился примерно в 18 км к северо-востоку от Киселевска. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 2,6 балла по шкале MSK-64.

Ранее представители службы отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер. Она связана с интенсивными горными работами.