Российские фермеры теперь сотрудничают с ресторанами и отелями. Заведения по всей стране начнут подавать на стол национальные деликатесы.

Новые возможности для фермеров обеспечило соглашение между новосибирской площадкой «Сытая страна» и Федерацией рестораторов и отельеров России. Как рассказал ВашГород.ру создатель «Сытой страны» Олег Сарин, раньше у ресторанов не было прямого выхода на фермеров. Приходилось слушать чужие рекомендации или буквально ездить по деревням и лично искать производителей.

«Фактически теперь организовано такое пространство, в котором ресторанам не нужно никуда ехать или ждать сарафанного радио. Они могут зайти на площадку и, как в большом каталоге, найти в разных точках России интересные для себя продукты».

По словам Олега, владельцы заведений всегда ищут у фермеров или фирменные деликатесы, или привычные продукты, но сделанные по высоким стандартам качества. Но здесь пальму первенства держат агрохолдинги — закупать те же стейки ресторанам выгоднее у крупных производителей.

«Я считаю, лучший путь для небольших фермерских хозяйств — это делать некий эксклюзив, и для этого эксклюзива всегда найдутся покупатели. Рестораны заинтересованы и в качестве продукции, и в уникальности, чтобы обновлять меню и постоянно предлагать потребителю что-то необычное».

Сегодня один из трендов в ресторанном бизнесе — это национальная кухня. Заведения отходят от уже привычных суши и пиццы и хотят развивать в России местную кухню. В регионах делают упор на местные блюда — уральские, сибирские, южнорусские.

В такой ситуации эксклюзивные блюда от местных фермеров выгодны всем сторонам бизнеса. Фермеры берут заказы и расширяют хозяйство, рестораны получают фирменную фишку, а клиенты знакомятся с новыми или незаслуженно забытыми блюдами из родных продуктов.

Сегодня в активе сибирских фермеров уже много необычных продуктов. Наши производители предлагают необычные сыры, вяленое мясо по старинным рецептам, необычные джемы «для взрослых» с перцем чили и алкоголем и др. И возможно, совсем скоро эти деликатесы появятся в меню наших ресторанов.

Почитать о жизни сибирских фермеров в условиях контрсанкций и импортозамещения можно здесь. Также напомним, в Новосибирске уже месяц работает магазин фермерских продуктов в ТЦ «Амстердам» (станция метро «Студенческая»).