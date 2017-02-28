В Госдуме озаботились положением россиян перед кредитными организациями.

Депутат Виталий Милонов предлагает дополнительные меры для защиты заёмщиков перед банками, сообщает RT.

По мнению автора инициативы, россияне, имеющие непогашенный кредит, должны получить возможность перенести дату платежа на срок до 14 дней. Для этого необходимо предупредить банк за 10 дней до очередной отчётной даты. Кредитная организация будет не вправе отказать клиенту.

Кроме того, парламентарий предлагает в разы снизить размер штрафов за просрочку. Сегодня банки по своему усмотрению применяют два вида штрафов. Первый вид неустойки — растущий — 20 процентов годовых, которые начисляются на сумму просроченной задолженности. Второй — фиксированный — 0,1 процента от размера пропущенного платежа в день. Виталий Милонов считает, что эти цифры нужно уменьшить до 10 процентов и 0,05 процента соответственно.

Соответствующие поправки к закону депутат уже разработал. В ближайшее время документ будет внесён в Госдуму, сообщает RT.

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