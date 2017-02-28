Весна является самым удачным временем года для приобретения дачи или дома. Однако спрос на загородную недвижимость обходит стороной село Берёзово, которое расположено в Новокузнецком районе. Жители уже несколько лет не могут продать свои дома по рыночной цене.

По словам местных жителей, всему виной разрез «Берёзовский», который расположен всего в нескольких километрах от села рядом с трассой «Новокузнецк-Костёнково».

«Лет пять уже ничего нельзя продать здесь. Никто не хочет покупать недвижимость. Поэтому и вынуждены мы здесь пожизненно почивать», — рассказала ВашГород.ру местная жительница.

Проблемы начались в 2014 году, когда нетронутый горными работами южный участок разреза «Берёзовский» оказался в разработке. Он расположен в непосредственной близости от села. Многие берёзовцы, узнав о незавидных перспективах соседства с разрезом, предлагали предприятию выкупить их дома и участки, чтобы переехать в Новокузнецк.

Жители уже смирились со своей участью и отмечают, что смысла нет защищать свои земли и дома от крупного бизнеса, ведь всё равно победы не одержать. По началу люди писали жалобы в различные инстанции, встречались с собственниками разреза, обращались с открытыми письмами в Кемерово и Москву, взывали о помощи представителей надзорных ведомств.

В итоге экологически чистое место, находящееся всего в 20 километрах от города стало никому не нужным. Хотя до этого, село Берёзово считалось перспективным местом для проживания, где горожане стремились купить земельный участок и построить дом. Есть здесь даже целая улица, где за высокими заборами виднеются крыши дорогих коттеджей. Однако всё изменилось…

Теперь практически все жители мечтают уехать из села навсегда. Этого хотят даже те, кто прожил здесь несколько десятков лет. Однако продавать дома некому — желающих переехать в Берёзово, где гремят взрывы, а по окрестным полям «гуляет» угольная пыль, нет.

В непосредственной близости открытые горные работы ведут и другие угольные предприятия: ООО «Разрез Листвянский», ООО «Энергоуголь», ООО «Разрез Бунгурский Северный», ООО «Шахтоуправление Бунгурское».

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