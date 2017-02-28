Новокузнецкий драмтеатр запускает большой творческий проект «Летняя театральная школа» для детей.

Ребятишкам от 6 до 12 лет обещают мастер-классы по актёрскому мастерству, хореографии, гриму, театральные квесты и многое другое.

ВашГород.ру поговорил с актёром Новокузнецкого драмтеатра, одним из преподавателей в «Летней школе» Евгением Лапшиным.

ВГ: Евгений, думаю, родителей больше всего интересует, чем же ваша школа полезна для детей.

Е.Л.: Начнём с того, что «Летняя театральная школа» — это некая лаборатория, эксперимент. Задач у нас много, но главная — позволить ребёнку окунуться в атмосферу театра, чтобы за пять дней он смог попробовать себя в разных творческих направлениях.

Чем полезна наша школа? Мы постараемся пробудить в детях любовь к театру, научить их театральному этикету, дать им возможность сделать своими руками реквизит к спектаклю, элементы к декорациям. И, самое главное, ребятишки примут участие в спектакле, который мы вместе сочиним за пять дней.

Думаю, это хороший опыт для ребёнка — дети будут общаться, учиться чему-то новому и раскрывать свой творческий потенциал.

ВГ: Чем конкретно будут заниматься ваши ученики?

Е.Л.: Программа для ребятишек насыщенная. Занимаемся с 9 утра и до 17.00. Дети побывают в разных цехах театра, там, где создаются реквизит, музыка, декорации, костюмы, попробуют сделать что-то своими руками. Каждый день для них мы будем проводить разные тренинги.

Ещё за 5 дней мы вместе сочиним спектакль и в финале сыграем его на профессиональной сцене для родителей. И ещё будет много-много сюрпризов.

ВГ: Как вы считаете, каких детей в первую очередь стоит отдавать на занятия актёрского мастерства — гиперактивных или, наоборот, стеснительных?

Е.Л.: Отдавая ребёнка в театральную студию или школу, родители, по большей части, хотят увидеть своё чадо на сцене.

А я, как педагог, смотрю на ребёнка в процессе занятий, замечаю, над чем поработать, если есть зажимы, акцент ставлю на раскрепощение. Если ребёнок очень активный, то и роль будет такая, где нужно выложиться по полной. Если есть проблемы с речью, значит, нужно поработать над дыханием и речевым аппаратом.

Думаю, наши занятия полезны для любого ребёнка. Все они дети, кто-то очень активный, кто-то очень стеснительный. И мне интересно раскрывать их талант и достигать с ними тех вершин, которые ставим в начале театрального сезона.

ВГ: А как же врождённый талант? Или и без него можно обойтись?

Е.Л.: Я считаю, что каждый ребёнок талантлив, ему лишь надо помочь раскрыться, поддерживать его и вдохновлять.

ВГ: У вас открывается театральная школа для детей. А как бы вы отнеслись к идее создать похожий проект, но для взрослых?

Е.Л.: Со взрослыми я веду курсы актёрского мастерства в мастерской увлечений «Горизонты». Занимаемся сценической речью, они проходят тренинги на раскрепощение и избавление от зажимов. Недавно открыли проект «Семья и театр» — в нём мамы с детьми вместе проходят курс театральной азбуки.

Всего в «Летней театральной школе» 3 сезона: с 5.06 по 10.06, с 13.06 по 17.06 и с 19.06 по 23.06. Родителей просят заранее записывать детей на курс.